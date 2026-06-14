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கயிறு எங்கே? இளம்பெண்ணை 130 அடியிலிருந்து தூக்கி போட்ட ஊழியர்கள்! பதற வைக்கும் வீடியோ

Brazil Bungee jumping Viral Video: பிரேசிலில் பங்கி ஜம்பிங் செய்ய வந்த 21 வயது இளம்பெண்ணை பாதுகாப்பு கயிறு கட்டாமல் 130 அடி உயரத்தில் இருந்து தள்ளியதால் பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 14, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:42 PM IST
கயிறு எங்கே? இளம்பெண்ணை 130 அடியிலிருந்து தூக்கி போட்ட ஊழியர்கள்! பதற வைக்கும் வீடியோ
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R Balaji

R Balaji

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கயிறு எங்கே? இளம்பெண்ணை 130 அடியிலிருந்து தூக்கி போட்ட ஊழியர்கள்! வைரல் வீடியோ
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