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16 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு NO Social Media! அதிரடி காட்டும் பிரிட்டன்

UK to Ban Social Media for Under-16: பிரிட்டன் பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர், குழந்தைகளின் மனநலம் மற்றும் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு 16 வயதிற்குட்பட்ட சிறுவர்கள் Snapchat, TikTok, Instagram போன்ற செயலிகளைப் பயன்படுத்தத் தடை விதிக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார். விதிகளை மீறும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்குப் பல மில்லியன் டாலர் அபராதம் விதிக்கப்படும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 15, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:42 PM IST
16 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு NO Social Media! அதிரடி காட்டும் பிரிட்டன்
Image Credit: @Keir_Starmer (X) | Britain PM Keir Starmer

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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16 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு NO Social Media! அதிரடி காட்டும் பிரிட்டன்
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