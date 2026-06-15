/16 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு NO Social Media! அதிரடி காட்டும் பிரிட்டன்

இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில், ஸ்மார்ட்போன்களும் சமூக ஊடகங்களும் மனித வாழ்க்கையின் பிரிக்க முடியாத அங்கமாகிவிட்டன. குறிப்பாக சிறு குழந்தைகள் மற்றும் பதின்ம வயதினர் (Teens) மத்தியில் இதன் தாக்கம் மிக அதிகமாக உள்ளது. இந்தச் சூழலில், குழந்தைகளின் மனநலம் மற்றும் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, பிரிட்டன் (U.K.) அரசு ஒரு அதிரடியான மற்றும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முடிவை எடுத்துள்ளது.
பிரிட்டன் பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர் (Keir Starmer), 16 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்துவதற்குத் தடை விதிக்கப்படும் என்ற அரசின் திட்டத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகள் ஏற்கனவே நடைமுறைப்படுத்திய கொள்கைகளைப் பின்பற்றி இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
லண்டனில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர், "சமூக ஊடகங்கள் குழந்தைகளை மகிழ்ச்சியற்றவர்களாக மாற்றுகின்றன என்பதை ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தங்கள் சொந்தக் கண்களால் பார்க்க முடிகிறது" என்று கவலை தெரிவித்தார். இரண்டு குழந்தைகளுக்குத் தந்தையான அவர், இந்த விவகாரத்தில் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் எதிர்ப்புகளுக்குப் பணியப் போவதில்லை என்றும், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் மகிழ்ச்சியில் எந்த சமரசமும் செய்துகொள்ள முடியாது என்றும் திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளார்.
16 வயதுக்குட்பட்ட சிலர் தடையை மீற வழிகளைக் கண்டறிய முயல்வார்கள் என்பதை ஒப்புக்கொண்ட பிரதமர், எனினும் இந்தத் தடை சமூகத்தில் ஒரு பெரிய 'கலாச்சார மாற்றத்தை' (Cultural change) ஏற்படுத்தும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். இத்திட்டம் அடுத்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் (Early next year) அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தத் தடை அனைத்து ஆன்லைன் தளங்களுக்கும் ஒட்டுமொத்தமாகப் பொருந்தாது. பொழுதுபோக்கு மற்றும் அல்காரிதம் (Algorithm) மூலம் இயங்கும் தளங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
தடை விதிக்கப்படும் செயலிகள்: Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook மற்றும் X (ட்விட்டர்).
விலக்கு அளிக்கப்படும் செயலிகள்: YouTube Kids, மற்றும் குடும்பத்தினருடன் தொடர்பில் இருக்க உதவும் WhatsApp, Signal போன்ற செய்திப் பரிமாற்ற (Messaging) செயலிகள்.
We are banning social media access for under 16s.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 15, 2026
These days kids must find their feet in a world where technology intrudes into every area of their life.
I just can’t let that go on anymore. So we’re giving children their childhoods back. pic.twitter.com/jn7iQrcwk8
கடந்த ஆண்டு 16 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கு சமூக ஊடக கணக்குகள் தொடங்குவதைத் தடை செய்த உலகின் முதல் நாடாக ஆஸ்திரேலியா திகழ்கிறது. அந்த அதே மாடலைத்தான் தற்போது பிரிட்டனும் கையில் எடுத்துள்ளது.
இங்கு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், இந்தத் தடையை மீறும் குழந்தைகள் தண்டிக்கப்பட மாட்டார்கள். மாறாக சம்பந்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் மீதுதான் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். 16 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளைத் தங்கள் தளங்களில் இருந்து விலக்கி வைக்கத் தவறும் நிறுவனங்களுக்குப் பல மில்லியன் டாலர்கள் அபராதம் விதிக்கப்படும்.
வெறும் சமூக ஊடகத் தடையோடு நிறுத்திக் கொள்ளாமல், குழந்தைகளைப் பாதுகாக்க மேலும் சில கூடுதல் நடவடிக்கைகளையும் பிரிட்டன் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
கேமிங் மற்றும் லைவ்ஸ்ட்ரீமிங் கட்டுப்பாடு: ஆன்லைன் கேம்கள் மற்றும் நேரடி ஒளிபரப்பு தளங்களில் மர்ம நபர்கள் (Strangers) குழந்தைகளைத் தொடர்புகொள்வதைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இரவு நேர ஊரடங்கு (Overnight Curfews): 18 வயதிற்குட்பட்டவர்கள் நள்ளிரவில் சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்கும் தொழில்நுட்பக் கட்டுப்பாடுகள்.
இன்ஃபினைட் ஸ்க்ரோலிங் முடக்கம் (Breaks in Infinite Scrolling): குழந்தைகள் தொடர்ந்து Reels அல்லது குறுகிய வீடியோக்களைப் பார்த்துக் கொண்டே இருப்பதைத் தடுக்க, குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குப் பின் செயலிகள் தானாகவே இடைவேளை எடுக்க வைக்கும் முறை
குழந்தைகளின் ஆன்லைன் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் பிரிட்டன் உலகளாவிய இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறியுள்ளது. பல்வேறு நாடுகள் இந்தத் திசையில் பயணித்து வருகின்றன.
நாட்டின் நிலை,நாடுகள்
சட்டங்கள்/கட்டுப்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்தியவை,"ஆஸ்திரேலியா, கனடா, பிரேசில், இந்தோனேசியா"
ஆய்வு மற்றும் திட்டமிடுதல் நிலையில் உள்ளவை,"பிரான்ஸ், ஸ்பெயின், டென்மார்க், தாய்லாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா"
இந்தச் சட்டத்தைக் கொண்டு வருவதற்கு முன்பாக பிரிட்டன் அரசு பெற்றோர்கள், தொழில்நுட்பத் துறை மற்றும் குழந்தைகளிடம் கருத்துக்கணிப்பு நடத்தியது. இதில் 1,16,000-க்கும் அதிகமான பதில்கள் கிடைத்தன. பிரிட்டன் வரலாற்றில் 2012-ஆம் ஆண்டு நடந்த ஒரே பாலின திருமணக் கருத்துக்கணிப்பிற்குப் பிறகு, அதிகப் பேர் பங்கேற்ற கருத்துக்கணிப்பு இதுவேயாகும். இதில் 90%-க்கும் அதிகமானோர் இந்தத் தடைக்கு ஆதரவாக வாக்களித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.