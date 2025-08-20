English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஹோட்டிலில் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த தம்பதி..திடீரென ஏறிய கார்! வைரலாகும் வீடியோ..

Car Crashed Houston Viral Video : ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுக்கொண்டிருந்த போது, கார் நுழைந்ததில், இரண்டு உயிர்கள் பரிபோயிருக்கும். அந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 20, 2025, 04:27 PM IST
  • சாப்பிட்டுக்கொண்டிருந்த உணவு ப்ளாகர் கப்புள்
  • திடீரென மோதிய கார்
  • வைரலாகும் வீடியோ..முழு விவரம்!

Car Crashed Houston Viral Video : நீங்கள், ஒரு ஹோட்டலில் அமர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அப்போது, திடீரென உங்களை நோக்கி ஒரு பெரிய SUV கார் வந்தால் எப்படி இருக்கும்? உயிர் உங்களிடத்தில் இருக்குமா? அதுதான் இங்கு இன்ஸ்டாவில் பிரபலமாக இருக்கும் தம்பதிக்கு நிகழ்ந்திருக்கிறது. இவர்கள் இருவரும் டெக்சாஸில் இருக்கும் Houston நகரில் ஒரு பிரபல உணவு விடுதியில் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தனர். அப்போதுதான் இந்த சம்பவமானது நிகழ்ந்துள்ளது.

நடந்தது என்ன?

இணையத்தில் பிரபலமாக இருக்கும் உணவு பிரியர் தம்பதிகள் Houston-ல் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களின் பெயர் நீனா சாண்டியாகோ, பாட்ரிக் பிளாக் வுட். இவர்கள், ஒரு பிரபல ஹோட்டலில் அமர்ந்து, சில உணவுகளை ஆர்டர் செய்து, அவற்றை சாப்பிட்டு இருக்கின்றனர். இவர்கள், உணவுகளுக்கு விமர்சனம் கொடுப்பவர்கள். எனவே, சாப்பிடும் போது கேமராவை ஆன் செய்து விட்டு சாப்பிட்டுக்கொண்டே கமெண்ட் அடித்திருக்கின்றனர். 

வைரலாகும் வீடியோ:

அவர்கள் இருவரும் சாப்பிட்டுக்கொண்டு இருக்கும் போதே, ஒரு SUV கார், சத்தத்துடன் வந்து வேகமாக அவர்கள் சாப்பிட்டுக்கொண்டிருந்த இடத்தில் வந்து மோதி இருக்கிறது. இதில், கண்ணாடி உடைவதும், பின்னர் அவர்கள் பதறி ஓடுவதும் பதிவாகி இருக்கிறது. இதில், நீனா என்கிற அந்த பெண் கீழே விழுந்து ஓட, பாட்ரிக் மட்டும் சுதாரித்துக்கொண்டு அவரை கைகளால் பாதுகாக்கிறார். 

அடிப்பட்டது..

இருவருக்கும், சில இடங்களில் மட்டும் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. பேட்ரிக்கிற்கு, முகத்தில் அடிப்பட்டுள்ளது. நீனாவிற்கும் மணிக்கட்டில் அடிப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சம்பவம் நடந்த பிறகு, இருவரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைக்கு பிறகு விடுவிக்கப்பட்டனர்.

