/Explainer: மொராக்கோ - ஸ்பெயின் எல்லையில் திடீரென நடந்தது என்ன...? 60 ஆயிரம் அகதிகளின் பின்னணி

Ceuta Morocco Migrant Crisis: ஸ்பெயின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள செவுட்டா நகருக்குள் கடந்த சில நாள்களில் மட்டும் மொராக்கோ நாட்டைச் சேர்ந்த சுமார் 60 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அகதிகள் தஞ்சம் புகுந்துள்ளனர். மொராக்கோவில் இருந்து தப்பித்து ஸ்பெயினுக்கும், இதர ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் செல்லலாம் என நினைத்துக்கொண்டு பலரும் அகதிகளாக வந்திருக்கிறார்கள்.
கடுமையான உணவு தட்டுப்பாடு, இருப்பிடப் பிரச்னை ஆகியவை காரணமாக அவர்களில் 80 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மீண்டும் மொராக்கோ நாட்டிற்கே தன்னார்வமாக திரும்பிவிட்டனர். வரலாற்றில் அதிர்ச்சியூட்டும் வகையிலான இந்த குடிபெயர்வு மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து அங்கு ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடிகள் ஆகியவற்றை இங்கு விரிவாக அலசலாம்.
Spain's North African enclave of Ceuta is experiencing a humanitarian and security emergency after 1,500 migrants reached the city by swimming across from Morocco over the past week, the territory's leader said https://t.co/uFUKomCwrd pic.twitter.com/w2854xnNma— Reuters (@Reuters) July 30, 2026
Migrants broke through fences and swam into Spain's North African enclave of Ceuta from Morocco, overwhelming the police and prompting Madrid to deploy the military as tens and thousands of migrants were estimated to have crossed illegally https://t.co/bX4Fas0v2i pic.twitter.com/TQVUL8Owh8— Reuters (@Reuters) July 31, 2026
About 60,000 migrants from Morocco were estimated to have entered Cueta, Spain on Friday, with some swimming for hours for a chance to earn money and start a new life in a new country. This migrant spoke with CBS News' @aidan_stretch — the only broadcast news reporter on the… pic.twitter.com/QDNBgSRsfD— CBS News (@CBSNews) August 1, 2026
|அளவீடுகள்
|புள்ளிவிவரம்
|நெருக்கடி
|செவுட்டாவின் மொத்த மக்கள் தொகை
|84 ஆயிரம்
|நகரின் எல்லைக்குட்பட்ட வளங்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு.
|48 மணிநேரத்தில் வந்திறங்கிய அகதிகள்
|50 ஆயிரம் - 60 ஆயிரம்
|நகரின் மொத்த மக்கள்தொகையில் 60% - 70% வரையிலான மக்கள ஒரே நேரத்தில் வந்தனர்.
|அகதிகள் முகாம்களின் கொள்ளளவு
|1000 படுக்கைகளுக்கும் குறைவு
|சில மணிநேரங்களிலேயே தேவை 5 ஆயிரம் சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக அதிகரித்தது.
|சிறுவர் பராமரிப்பு மையங்கள்
|100 பேருக்கு மட்டுமே வசதி
|2400% அதிகமாக சிறுவர்கள் வந்ததால், ஆதரவற்ற சிறுவர்கள் தெருக்களில் அலைய நேரிட்டது.
|உயிரிழப்புகள்
|57-67 நபர்கள்
|கடலில் மூழ்கியும், எல்லை வேலிகளில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கியும் உயிரிழந்தனர்.
When reports spread on social media about a Spanish Supreme Court ruling earlier in July that migrants intercepted at sea while trying to reach Ceuta or Melilla could not be immediately turned back, many saw an opportunity, leading to one of the biggest migrant surges in recent… pic.twitter.com/LayPhnG2zR— Reuters (@Reuters) July 31, 2026
செவுட்டா நகர், ஜிப்ரால்ட்டர் நீரிணை (Strait of Gibraltor) மூலம் ஸ்பெயினின் முதன்மை நிலபரப்பில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. செவுட்டாவிற்கு நுழைந்தாலும் அங்கிருந்து ஸ்பெயின் நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்குச் செல்ல தீவிர எல்லைப் பரிசோதனைகளைக் கடக்க வேண்டும். இதனால் அவர்கள் ஐரோப்பிவிற்கு செல்ல முடியாமல் செவுட்டாவிலேயே முடங்கினார்கள்.
ஸ்பானிய அரசு ராணுவத்தையும், தேசிய படைப்பிரிவையும் களம் இறக்கி, தெருக்களையும் எல்லைகளையும் முழுமையாகக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தது.