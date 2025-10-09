English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஊழியருக்கு அடித்த ஜாக்பாட்! நிறுவனத்தின் ஒற்றை தவறால்..இப்போ பல கோடிக்கு அதிபதி

Chile Man Got Salary 330 Times More : ஒரு ஊழியருக்கு, அவரது நிறுவனம் சம்பளத்தை தவறுதலாக அதிகமாக க்ரெடிட் செய்தது பெரிய ஜாக்பாட்டிற்கு வழிவகுத்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவல், இதோ.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 9, 2025, 04:21 PM IST
  • திடீரென்று அடித்த ஜாக்பாட்!
  • ஊழியருக்கு கூரையை பிய்த்து கொட்டிய அதிர்ஷ்டம்
  • முழு விவரம், இதோ..

Trending Photos

இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! வார் 2 to பாம்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
camera icon7
OTT Release
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! வார் 2 to பாம்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
இன்னும் 11 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பொற்காலம், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon9
Guru Peyarchi
இன்னும் 11 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பொற்காலம், அனைத்திலும் வெற்றி
நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
நாளை வெள்ளிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை வெள்ளிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
ஊழியருக்கு அடித்த ஜாக்பாட்! நிறுவனத்தின் ஒற்றை தவறால்..இப்போ பல கோடிக்கு அதிபதி

Chile Man Got Salary 330 Times More : தென் அமெரிக்காவில் இருக்கும் நாடுகளில் ஒன்று, சிலி. இங்குதான் இந்த வினோத சம்பவமானது நடந்திருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரம் குறித்து இங்கே பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

தவறுதலாக கிரெடிட் ஆன சம்பளம்!

சிலி நாட்டை சேர்ந்த நபர் ஒருவருக்கு, அவரது நிறுவனம், சம்பளத்தை 300 மடங்கு அதிகமாக கிரெடிட் செய்துள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட இந்த ஊழியர், அலுவலக உதவியாளராக பணியாற்றி இருக்கிறார். அவர் வேலை பார்த்த நிறுவனத்தின் பெயர், Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile என்பதாகவும். இவருக்கு மாத சம்பளமாக சுமார் 386 பவுண்டுகள் அதாவது, இந்திய ரூபாய் மதிப்பின் படி, 46,162 வழங்கப்பட்டு வந்துள்ளது. 

2022ஆம் ஆண்டு மே மாதம் pay roll-ல் ஏற்பட்ட குளறுபிடி காரணமாக, இவருக்கு 127,000 பவுண்ட்கள் கிரெடிட் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது, இந்திய மதிப்பின்படி, ரூ.1,51,88311 ஆகும்.

3 வருட வழக்கு..

ஆரம்பத்தில், தான் அந்த பணத்தை திருப்பி தந்து விடுவதாக அவர் கூறியிருக்கிறார். ஆனால், 3 நாட்களுக்குள்ளாகவே தன் வேலையை ராஜினாமா செய்திருக்கிறார். வேலை செய்யும் இடத்தில் இருந்து போன் வந்த போதும் அவர்  அதை எடுத்து பேசவில்லை. பின்னர், அந்த நிறுவனமே அவர் மீது நீதிமன்றத்தில் திருட்டு வழக்கு தொடுத்துள்ளது.

கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக, இது குறித்த வழக்கு விசாரணை நடந்து வந்துள்ளது. சாண்டியாகோவில் உள்ள ஒரு நீதிபதி, இந்த சம்பவம் திருட்டுக்கு சமமானதல்ல என்றும், அதற்கு பதிலாக அதை "அங்கீகரிக்கப்படாத சேகரிப்பு" என்று வகைப்படுத்தி தீர்ப்பளித்தார். இதன் விளைவாக, வழக்கை குற்றவியல் வழக்காக அதற்கு மேல் தொடர முடியாமல் போயுள்ளது. 

ஜாக்பாட்!

நீதிமன்றம் இதை திருட்டு வழக்காக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றாலும், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம், அந்த காசை சட்டத்தின் வழியே வாங்க முயற்சி செய்தூள்ளது. தீர்ப்பை மறுபரிசீலனை செய்யவும், ரத்து செய்வதற்கான அனைத்து சாத்திய சட்ட நடவடிக்கைகளையும் எடுப்போம் என்று அந்த நிறுவனம் சூளுரைத்திருக்கிறது. இப்படி தவறுதலாக வந்த பணத்தை, நீதிமன்றம் வரை சென்று வைத்துக்கொள்ள, அந்த நபர் எந்த ஜென்மத்தில் என்ன புண்ணியம் செய்தாரோ என்று பலரும் பேசி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | பிரசவத்திற்கு சென்ற மனைவி..மாமனாருடன் உறவில் இருந்த கணவன்! வினோத செய்தி..

மேலும் படிக்க | காசாவில் போர் நிறுத்தம்: அமெரிக்காவின் முரட்டு சம்பவம் - டிரம்புக்கு நோபல் பரிசா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Chile MansalaryCourt CaseCase WinningJackpot

Trending News