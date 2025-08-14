அமெரிக்காவின் பழைய AI சிப்ஸ் வேண்டாம் என்று கூறிய சீனா! என்ன காரணம்?

China Says No to america ai chips: Nvidia H20 சிப்ஸ் ஆர்டர்களை குறைக்க சீனா அழுத்தம் கொடுத்துள்ளது. உள்ளூர் தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஆதரவு, அமெரிக்காவுடன் நடக்கும் வர்த்தக சண்டை இதற்கு காரணம்.
அமெரிக்காவின் AI சிப்ஸுக்கு NO?:
சீனா, Alibaba, ByteDance போன்ற பெரிய டெக் நிறுவனங்களுக்கு, அமெரிக்காவின் Nvidia நிறுவனத்தின் H20 AI சிப்ஸ் ஆர்டர்களை குறைக்க அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், இந்த சிப்ஸ்களை “பழையவை” என்று கூறியுள்ளார்.
சீன அரசின் தொழில் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் (MIIT), “உள்ளூர் தயாரிப்புகளை விட்டுவிட்டு ஏன் Nvidia சிப்ஸ் வாங்குகிறீர்கள்?” என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. இதன் காரணமாக, சில நிறுவனங்கள் தங்கள் ஆர்டர்களை குறைத்துள்ளன. குறிப்பாக, அரசு தொடர்பான திட்டங்களில் இந்த சிப்ஸ்களை தவிர்க்குமாறு சீனா அறிவுறுத்தியுள்ளது.
பின்னணி:
அமெரிக்கா, முன்னர் H20 சிப்ஸ் விற்பனைக்கு தடை விதித்திருந்தாலும், சமீபத்தில் ட்ரம்ப் 20% வருவாய் பங்கு உடன்பாட்டின் கீழ் சீனாவில் விற்க அனுமதி அளித்தார். ஆனால் தற்போது, சீனா தனது உள்ளூர் சிப் தயாரிப்பாளர்களான ஹுவாவே மற்றும் காம்பிரிகான் போன்ற நிறுவனங்களை ஆதரிக்க முயற்சி செய்து வருகிறது.
சுருக்கமாக:
- சீனா, பெரிய டெக் நிறுவனங்களுக்கு Nvidia H20 சிப்ஸ் ஆர்டர்களை குறைக்க அழுத்தம்.
- ட்ரம்ப், இந்த சிப்ஸ்களை “பழையவை” என்று விமர்சனம்.
- அரசு தொடர்பான திட்டங்களில் H20 சிப்ஸ் தவிர்க்க அறிவுரை.
- சீனாவின் உள்ளூர் சிப் தயாரிப்பாளர்கள் — ஹுவாவே, காம்பிரிகான் ஆதரவு.
- அமெரிக்கா முன்பு தடை, பிறகு 20% வருவாய் பங்கு உடன்பாட்டில் விற்பனை அனுமதி.
மேலும் படிக்க | அமெரிக்கா சீனாவுக்கு நட்பு… இந்தியாவுக்கு மட்டும் எதிரியா? என்ன நடக்கிறது?
மேலும் படிக்க | இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக கட்டுரை: அமெரிக்காவின் அகம்பாவத்தை புட்டுபுட்டு வைக்கும் சீன பத்திரிக்கை
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ