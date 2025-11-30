English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • பார்த்த முதல் நாளே டும் டும் டும்... அடுத்த 18 நாளில் ரூ.30 லட்சம் காலி - கவலையில் கணவன்!

பார்த்த முதல் நாளே டும் டும் டும்... அடுத்த 18 நாளில் ரூ.30 லட்சம் காலி - கவலையில் கணவன்!

World Bizarre News: ஒரு பெண்ணை பார்த்தே அன்றே திருமணம் செய்துகொண்ட 40 வயது நபர், வெறும் 18 நாள்களில் ரூ.30 லட்சம் மதிப்பிலான பணத்தை பறிகொடுத்திருக்கிறார். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 30, 2025, 05:41 PM IST

Trending Photos

பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் வெளியேறியது யார்? ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட்!
camera icon7
Bigg Boss
பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் வெளியேறியது யார்? ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட்!
அமானுஷ்யம்.. பேய்கள்! 5 ராசிக்காரர்களால் உணர முடியுமாம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?
camera icon7
Zodiac Signs
அமானுஷ்யம்.. பேய்கள்! 5 ராசிக்காரர்களால் உணர முடியுமாம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?
பிரியாணி சாப்பிட்ட பிறகு தப்பித் தவறியும் இதை பண்ணாதீங்க! டாக்டர் பால் அட்வைஸ்
camera icon7
Biryani
பிரியாணி சாப்பிட்ட பிறகு தப்பித் தவறியும் இதை பண்ணாதீங்க! டாக்டர் பால் அட்வைஸ்
ஆண்களை விட பெண்கள் இதை அதிகம் செய்யனும்.. மருத்துவர் சொல்லும் செம்ம மேட்டர்!
camera icon7
Sleep
ஆண்களை விட பெண்கள் இதை அதிகம் செய்யனும்.. மருத்துவர் சொல்லும் செம்ம மேட்டர்!
பார்த்த முதல் நாளே டும் டும் டும்... அடுத்த 18 நாளில் ரூ.30 லட்சம் காலி - கவலையில் கணவன்!

World Bizarre News: சீனா நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர், ஒரு பெண்ணை சந்தித்த அன்றைய திருமணம் செய்துகொண்ட நிலையில், ஒரு மாத கால திருமண வாழ்வில் அவரது வாழ்நாளின் ஒட்டுமொத்த சேமிப்பான ரூ.30 லட்சத்தை பறிகொடுத்த சம்பவம் அந்நாட்டின் ஊடகங்களில் செய்தியாக வெளியாகி உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

World Bizarre News: சந்தித்த அன்றே திருமணம்

ஹுவாங் என்ற சீனாவைச் சேர்ந்த 40 வயதான நபர், ஒருமுறை முன்பின் பழக்கமில்லாத பெண் ஒருவருடன் டேட்டிங் சென்றிருக்கிறார். அந்த பெண்ணை சந்தித்து வெறும் நான்கு மணி நேரத்திலேயே அவர்களுக்கு திருமணம் நடந்துள்ளது.

ஹுவாங் தெற்கு சீனாவில் உள்ள ஹூனான் மாகாணத்தில் உள்ள ஹெங்யாங் நகரில் வசித்து வருகிறார். கடந்த ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி அன்று அந்த பெண்ணுடன் டேட்டிங் செய்துள்ளார். வரன் பார்த்துச் சொல்லும் செயலிகள் அந்த பெண்ணைதான் Huang-க்கு பரிந்துரைத்துள்ளன. இதையடுத்தே அவர் முன்பின் பார்க்காமல் இருந்தும் டேட்டிங் சென்றுள்ளார்.

World Bizarre News: 8 செயலிகளும் பரிந்துரை

இதுகுறித்து ஹுவாங், சீன ஊடகம் ஒன்றில் கூறுகையில், "அன்று நான் டேட்டிங் செல்லும்போது, 8 வரன் செயலிகள் அவளை எனக்கு பரிந்துரைத்தது, எனது கிராமத்தில் இருந்தும் ஒருவர் கூறினார். மொத்தம் 9 பேர் அந்த பெண்ணை பரிந்துரைத்தனர். அன்றே திருமணம் முடிய வேண்டும் என்றும் அவள் கூறினாள்" என்றார். 

தொடர்ந்து அன்றைய திருமணத்தை நினைவுக்கூர்ந்து பேசிய ஹுவாங், "அவள் அப்படிச் சொன்ன உடன், நானும் மாலை 5 மணியளவில் எனது திருமணத்தை பதிவு செய்துவிட்டேன்" என்றார். இப்போது நினைத்துப் பார்க்கையில் அது கனவுபோல் இருக்கிறது என்றும் கூறினார்.

World Bizarre News: ஒரு நாள் மட்டுமே நெருக்கமாக இருந்துள்ளனர்

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அன்றிரவு நாங்கள் ஒரு ஹோட்டலில் தங்கினோம். நாங்கள் ஒருமுறை மட்டுமே மிக நெருக்கமாக இருந்துள்ளோம், அது அன்று மட்டும்தான். அதன் பிறகு, நான் அவளை கட்டிப்பிடிக்க சென்றால் கூட, அவள் என்னைத் தள்ளிவிடுகிறாள்" என வருத்தமாக சொன்னார்.

World Bizarre News: ஒரு மாதத்திற்குள் ரூ.30 லட்சம் காலி... 

அந்த பெண்ணுடன் வெறும் இரண்டு நாள்கள் மட்டும் ஹூவாங் இருந்துள்ளார். அதன்பின், தன்னை குவாங்டாங் மாகாணத்திற்குச் சென்று பணம் சம்பாதிக்க அவள் அனுப்பிவிட்டதாக ஹூவாங் கூறினார். பல்வேறு காரணங்களை சொல்லி தன்னிடம் இருந்து அவள் பணம் பெற்றதாகவும் ஹூவாங் சொல்கிறார். "அவள் எப்போது பேசினாலும், பணம் கேட்டே என்னை தொடர்புகொள்வாள். அவள் மட்டும் 2,40,000 யுவானை செலவழித்துவிட்டாள்" என்ற அதிர்ச்சி தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். இது இந்திய ரூபா மதிப்பில் 30.36 லட்சம் ஆகும்.

World Bizarre News: வரன் பார்க்கும் செயலிகள் மூலம் நடக்கும் மோசடி

"நாங்கள் ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி சந்தித்துக்கொண்டோம். அன்று முதல் ஒரு மாதத்திற்குள், அதாவது ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதிக்குள் அத்தனை பணத்தையும் அவள் செலவழித்துவிட்டாள்" என்றார். மேலும், "வழக்கமாக நான் தொடர்புகொண்டால் அவள் பதிலளிக்கவே மாட்டாள், ஆனால் அவள் தொடர்புகொண்டால் அது எப்போதும் பணத்தை பற்றிதான் இருக்கும். அவர் கிக்ஸி பண்டிகைக்கு பணம் கேட்டாள். செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி அன்று, அவளது மகளுக்கு ஒரு கணினி தேவை என்று கூறி பணம் வாங்கினாள்" என ஹூவாங் வருத்தமாக கூறினார். 

கிக்ஸி பண்டிகை என்பது சீனர்களின் காதலர் தினமாகும். ஹூவாங்குக்கு நடந்த இந்த சம்பவம் சீனாவின் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. மேலும், வரன் பார்க்கும் செயலிகளால் ஏற்படும் இதுபோன்ற மோசடிகள் குறித்த உரையாடல்களும் சமூக வலைதளங்களில் எழுந்துள்ளன.

மேலும் படிக்க | சவப்பெட்டியில் இருந்து வந்த சத்தம்! இறந்த பெண் மீண்டும் உயிருடன் வந்த அதிசயம்..

மேலும் படிக்க | 80 பேரை காவு வாங்கிய டித்வா புயல்.. இலங்கையில் சோகம்.. தமிழ்நாடு திக் திக்

மேலும் படிக்க | இம்ரான் கான் மரணமா...? அவர் எங்கே...? - பாகிஸ்தானில் நடப்பது என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

ChinaRelationshipMatchmaking AppsscamBizarre

Trending News