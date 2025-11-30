பார்த்த முதல் நாளே டும் டும் டும்... அடுத்த 18 நாளில் ரூ.30 லட்சம் காலி - கவலையில் கணவன்!

World Bizarre News: சீனா நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர், ஒரு பெண்ணை சந்தித்த அன்றைய திருமணம் செய்துகொண்ட நிலையில், ஒரு மாத கால திருமண வாழ்வில் அவரது வாழ்நாளின் ஒட்டுமொத்த சேமிப்பான ரூ.30 லட்சத்தை பறிகொடுத்த சம்பவம் அந்நாட்டின் ஊடகங்களில் செய்தியாக வெளியாகி உள்ளது.
World Bizarre News: சந்தித்த அன்றே திருமணம்
ஹுவாங் என்ற சீனாவைச் சேர்ந்த 40 வயதான நபர், ஒருமுறை முன்பின் பழக்கமில்லாத பெண் ஒருவருடன் டேட்டிங் சென்றிருக்கிறார். அந்த பெண்ணை சந்தித்து வெறும் நான்கு மணி நேரத்திலேயே அவர்களுக்கு திருமணம் நடந்துள்ளது.
ஹுவாங் தெற்கு சீனாவில் உள்ள ஹூனான் மாகாணத்தில் உள்ள ஹெங்யாங் நகரில் வசித்து வருகிறார். கடந்த ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி அன்று அந்த பெண்ணுடன் டேட்டிங் செய்துள்ளார். வரன் பார்த்துச் சொல்லும் செயலிகள் அந்த பெண்ணைதான் Huang-க்கு பரிந்துரைத்துள்ளன. இதையடுத்தே அவர் முன்பின் பார்க்காமல் இருந்தும் டேட்டிங் சென்றுள்ளார்.
World Bizarre News: 8 செயலிகளும் பரிந்துரை
இதுகுறித்து ஹுவாங், சீன ஊடகம் ஒன்றில் கூறுகையில், "அன்று நான் டேட்டிங் செல்லும்போது, 8 வரன் செயலிகள் அவளை எனக்கு பரிந்துரைத்தது, எனது கிராமத்தில் இருந்தும் ஒருவர் கூறினார். மொத்தம் 9 பேர் அந்த பெண்ணை பரிந்துரைத்தனர். அன்றே திருமணம் முடிய வேண்டும் என்றும் அவள் கூறினாள்" என்றார்.
தொடர்ந்து அன்றைய திருமணத்தை நினைவுக்கூர்ந்து பேசிய ஹுவாங், "அவள் அப்படிச் சொன்ன உடன், நானும் மாலை 5 மணியளவில் எனது திருமணத்தை பதிவு செய்துவிட்டேன்" என்றார். இப்போது நினைத்துப் பார்க்கையில் அது கனவுபோல் இருக்கிறது என்றும் கூறினார்.
World Bizarre News: ஒரு நாள் மட்டுமே நெருக்கமாக இருந்துள்ளனர்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அன்றிரவு நாங்கள் ஒரு ஹோட்டலில் தங்கினோம். நாங்கள் ஒருமுறை மட்டுமே மிக நெருக்கமாக இருந்துள்ளோம், அது அன்று மட்டும்தான். அதன் பிறகு, நான் அவளை கட்டிப்பிடிக்க சென்றால் கூட, அவள் என்னைத் தள்ளிவிடுகிறாள்" என வருத்தமாக சொன்னார்.
World Bizarre News: ஒரு மாதத்திற்குள் ரூ.30 லட்சம் காலி...
அந்த பெண்ணுடன் வெறும் இரண்டு நாள்கள் மட்டும் ஹூவாங் இருந்துள்ளார். அதன்பின், தன்னை குவாங்டாங் மாகாணத்திற்குச் சென்று பணம் சம்பாதிக்க அவள் அனுப்பிவிட்டதாக ஹூவாங் கூறினார். பல்வேறு காரணங்களை சொல்லி தன்னிடம் இருந்து அவள் பணம் பெற்றதாகவும் ஹூவாங் சொல்கிறார். "அவள் எப்போது பேசினாலும், பணம் கேட்டே என்னை தொடர்புகொள்வாள். அவள் மட்டும் 2,40,000 யுவானை செலவழித்துவிட்டாள்" என்ற அதிர்ச்சி தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். இது இந்திய ரூபா மதிப்பில் 30.36 லட்சம் ஆகும்.
World Bizarre News: வரன் பார்க்கும் செயலிகள் மூலம் நடக்கும் மோசடி
"நாங்கள் ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி சந்தித்துக்கொண்டோம். அன்று முதல் ஒரு மாதத்திற்குள், அதாவது ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதிக்குள் அத்தனை பணத்தையும் அவள் செலவழித்துவிட்டாள்" என்றார். மேலும், "வழக்கமாக நான் தொடர்புகொண்டால் அவள் பதிலளிக்கவே மாட்டாள், ஆனால் அவள் தொடர்புகொண்டால் அது எப்போதும் பணத்தை பற்றிதான் இருக்கும். அவர் கிக்ஸி பண்டிகைக்கு பணம் கேட்டாள். செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி அன்று, அவளது மகளுக்கு ஒரு கணினி தேவை என்று கூறி பணம் வாங்கினாள்" என ஹூவாங் வருத்தமாக கூறினார்.
கிக்ஸி பண்டிகை என்பது சீனர்களின் காதலர் தினமாகும். ஹூவாங்குக்கு நடந்த இந்த சம்பவம் சீனாவின் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. மேலும், வரன் பார்க்கும் செயலிகளால் ஏற்படும் இதுபோன்ற மோசடிகள் குறித்த உரையாடல்களும் சமூக வலைதளங்களில் எழுந்துள்ளன.
