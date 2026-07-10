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பல் வலின்னு போனவருக்கு...12 பற்களை பிடுங்கி அனுப்பிய பல் மருத்துவர்! வைரல் செய்தி..

சீனாவின் ஒரு பல் க்ளீனிக்கில், பல் வலி என சென்றவரின் 12 பற்களையும் பல் மருத்துவர் பிடுங்கி அனுப்பிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு பின்னணியை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 10, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:20 PM IST
பல் வலின்னு போனவருக்கு...12 பற்களை பிடுங்கி அனுப்பிய பல் மருத்துவர்! வைரல் செய்தி..
Image Credit: Chinese Man | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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