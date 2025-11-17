5 நிமிடம் கட்டிப்பிடித்தால் ரூ.600 தரும் பெண்கள்.. வினோத பழக்கம்

Man Mums Get Rs 600 Per 5 Minute Hug In China: இன்றைய நவீன காலத்திற்கு ஏற்ப, பெண்கள், ஆண்கள் என பலரும் ஓடிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். இதனால், தங்களுக்கான நேரத்தை ஒதுக்குவதற்கு கூட, அவர்களுக்கு நேரம் இல்லை. அப்படியாக தான், வீட்டு வேலை, பணியிடத்தில் வேலை என சென்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதனால், மன உளைச்சலும், உடல் சோர்வு தான் ஏற்படுகிறது. மன அழுத்தத்தால் இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை தவறான முடிவுகளை எடுத்து வருகின்றனர்.
சீன பெண்களின் வினோத பழக்கம்
மன உளைச்சலில் இருந்து வெளிவர சிலர் தெரபி போன்றவற்றுக்கு சென்று வருகின்றனர். இப்படியாக மன உளைச்சலில் இருந்து விடுபட முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், சீன பெண்கள் வினோத பழக்க வழக்கத்தை கொண்டுள்ளது. அதாவது, மன உளைச்சலில் இருந்து வெளிவர, சீனாவைச் சேர்ந்த ஆண்களை கட்டிப்பிடித்து வருகின்றனர்.
அதாவது, மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் வகையில், சீன பெண்கள் ஆண்களை 5 நிமிடம் கட்டிப்பிடித்து அதற்கான கட்டணத்தையும் செலுத்தி வருகின்றனர். 5 நிமிடம் கட்டிப் பிடிப்பதன் மூலம் அவர்கள் தங்கள் மன அழுத்தத்தை குறைத்து வருகின்றனர். பெண்களை கட்டிப்பிடிக்கும ஆண்கள் 'Man Mums' என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். இந்த வைத்தியம் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.
இந்த வினோத பழக்கம் பற்றிய விவாகரம் சமூக வலைதளங்களில் எழுந்துள்ளது. சீனாவைச் சேர்ந்த பெண்கள் மன அழுத்தத்தில் என்ன செய்வது என்று தவித்து வருகிறார்களாம். இதற்காக Man Mum என்று சேவை அங்கு பிரபலமாகி வருகிறது. இதற்காக பிரத்யேகமாக செயலி ஒன்று இருக்கிறதாம். இதில், மன அழுத்தத்தில் இருக்கும் பெண்கள், செயலி மூலம் ஒருவரை தேர்வு செய்து Man Mum சேவையை பெற்றுக் கொள்கிறார்களாம். அதில், இளைஞர்கள் மன உளைச்சலில் இருக்கும் பெண்களை கட்டி தழுவி அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறி வருகிறார்களம்.
5 நிமிடம் கட்டிப்பிடித்தால் ரூ.600 தரும் பெண்கள்
இந்த கட்டிப்பிடிப்பதில் எந்த ஒரு ரொமஷ் எதுவும் இருக்காது. வெறும் மன அழுத்தத்திற்கு ஆறுதலாக ஒரு எமோஷ்னல் சப்போர்டாகவே இருக்குமாம். வேலை மற்றும் குடும்பத்தில் அழுத்தம் அதிகரித்து வரும் நிலையல், பெண்கள் இந்த சேவையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதற்காக அவர்கள் 5 நிமிடம் கட்டிப்பிடிப்பதற்கு ரூ.250 முதல் ரூ.600 வரை செலுத்துகிறார்களாம்.
கல்லூரி படிக்கும் பெண் ஒருவர், இந்த சேவை குறித்து சமூக வலைதளத்தில் தெரிவித்ததை அடுத்து, இது ட்ரெண்டாகி உள்ளது. அதாவது, அந்த பெண் கூறுகையில், நான் மன உளைச்சலில் இருந்தபோது, நண்பனை கட்டிப்பிடித்ததாகவும், அப்போது, தனக்கு ஆறுதல் கிடைத்ததாகவும் அவர் கூறினார். அப்போது முதலே, அந்நாட்டில் உள்ள இளைஞர்கள் இநத் சேவையை கையில் எடுத்துள்ளனர். பெரும்பாலான பெண்கள், பூங்கா, மெட்ரோ, வணிக வளாகங்களில் ஆண்களை சந்தித்து மன அழுத்தத்தில் இருந்து வெளிவர ஆறுதல் தேடிகின்றனர. ஆண்களும் இவர்கள் சொல்லும் இடத்திற்கு வந்து, அவர்களுக்கான பிரச்னைகளை அவர்கள் கேட்பார்கள். அதற்கு தான் கட்டணமும் செலுத்துகிறார்கள். 5 நிமிடம் கட்டிப்பிடித்தால் ரூ.600 வரை பெண்கள் செலவு செய்கின்றனர்.