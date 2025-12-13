English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • 2025இல் ஸ்பெஷல் கிறிஸ்துமஸ்... 100 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தான் வரும் - இது லக்கியா...?

2025இல் ஸ்பெஷல் கிறிஸ்துமஸ்... 100 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தான் வரும் - இது லக்கியா...?

Christmas 2025: வரும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையின் டிசம்பர் 25ஆம் தேதி, 100 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே நிகழும் சிறப்பம்சத்தை கொண்டிருக்கிறது. இதுகுறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 13, 2025, 09:09 PM IST
  • கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது.
  • பலருக்கும் இந்த பண்டிகையை ஒட்டி நீண்ட விடுமுறை கிடைக்கும்.
  • ஒவ்வொரு வருடமும் கிறிஸ்துமஸ் டிசம்பர் 25ஆம் தேதியில் வரும்.

2025இல் ஸ்பெஷல் கிறிஸ்துமஸ்... 100 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தான் வரும் - இது லக்கியா...?

Christmas 2025 Rare Unique Date: டிசம்பர் மாதம் வந்துவிட்டாலே அனைவருக்கும் நினைவுக்கு வருவது விடுமுறை என்பதுதான்... பள்ளிகளுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை தொடங்கி,  மழையும் அவ்வப்போது எட்டிப்பார்க்கும் என்பதால் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கும் லீவ் கிடைக்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

மற்றவர்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறை என பல நாள்கள் லீவ் கிடைக்கும். அப்படியிருக்க, தற்போது கிறிஸ்துமஸ் நெருங்கி வருகிறது. உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸை வரவேற்கவும், 2026 புத்தாண்டை வரவேற்கவும் தயாராகி வருகிறார்கள். கொண்டாட்டத்தை திட்டமிட்டு வருகிறார்கள்.

Christmas 2025 Rare Unique Date: 100 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை வருடாவருடம் டிசம்பர் 25ஆம் அன்றே வரும். இந்த வருடம் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையின் தேதி (25/12/25) சிறப்பம்சம் பொருந்தியது என கூறப்டபுகிறது. அதாவது, 100 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே இது நிகழும் என்று சொல்கிறார்கள்.
அதாவது, டிசம்பர் '25' தேதியில் கிறிஸ்துமஸ் வருகிறது. இந்த ஆண்டின் கடைசி இரண்டு எண்களும் '25' ஆகும். இது கடைசியாக நிகழ்ந்து 100 வருடமாகிறது. அதாவது, நாள் (25), மாதம் (12), வருடம் (25) இதேபோல் சிறப்பாக ஒன்றிணைவது அவ்வப்போது நடைபெறுவதில்லை.

Christmas 2025 Rare Unique Date: இதற்கு முன் 1925இல்...

உதாரணத்திற்கு கடைசியாக 1925ஆம் ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் தேதி 25/12/25 என வந்திருக்கிறது. தற்போது 100 ஆண்டுகளுக்கு பின் கிறிஸ்துமஸ் தேதி 25/12/25 என வந்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, இந்த அரிய தேதியை பார்க்க நீங்கள் இன்னும் 100 ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும். அடுத்து 2125ஆம் ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் தேதியும் 25/12/25 ஆக வரும்.

இதுபோன்று அரிய எண் கொண்ட தேதி, நாட்காட்டியின் கட்டமைப்பில் இருந்து மட்டுமே வருகிறது என்றாலும், குறியீட்டு ரீதியாக உணரப்படுவதால் பெரும்பாலும் பொதுமக்களின் ஆர்வத்தை ஈர்க்கின்றன. 12/12/12 அல்லது 02/02/2020 போன்ற தேதிகள் நியூமராலஜி பிடித்த மக்களை பெரிதும் கவர்கின்றன. இந்த ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் அதே புதுமை உணர்வைத் தருகிறது.

Christmas 2025 Rare Unique Date: அதிர்ஷ்டமில்லை...

இவை மக்களுக்கு நினைவில் கொள்ள எளிதாகவும், பார்வைக்கு கவர்ச்சிகரமாகவும் இருக்கும். 25/12/25 தேதியும் அதேபோல்தான். இது சிறப்பு வாய்ந்ததாகத் தோன்றுவதால் அர்த்தமுள்ளதாக உணரும் காலண்டர் தற்செயல் நிகழ்வாகும். சிலர் இதுபோன்ற தேதிகளை அதிர்ஷ்டமாகவும் கருதுகிறார்கள். மொபைலில் இந்த தேதியை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து, காலண்டர் பேப்பரை புகைப்படம் எடுத்து ஸ்டேட்ஸ் வைத்து தனது அதிர்ஷ்டத்தை பகிர்ந்துகொள்கிறார்கள். 

இதுபோன்ற தேதிகள் நியூமராலஜி அல்லது ஜோதிடத்துடன் தொடர்புடைய சில தேதி தொடர்பான நம்பிக்கைகளை கொண்டிருக்காது. அதாவது இதில் அதிர்ஷ்டம் போன்ற  25/12/25 எந்த கலாச்சார அல்லது மத முக்கியத்துவத்தையும் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டும். பலருக்கும் இந்த தேதியை ஒரு நூற்றாண்டில் ஒரு முறை நிகழும் நிகழ்வாக பார்த்தால் நிச்சயம் சாதாரண நாளை விட ஒரு தனி ஆர்வம் தொற்றிக்கொள்ளும். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Christmas 2025Rare Calendar EventChristmasBizarre News

