/45°C தாங்கும் இந்தியா.. 40°C-க்கே உருகும் ஐரோப்பா -பின்னணியில் இருக்கும் அதிர்ச்சி காரணங்கள்

Europe Heatwave Explained Tamil: எங்கு பார்த்தாலும் மின்வெட்டு, வெப்பத்தால் வளைந்து நெளிந்து போன ரயில் தண்டவாளங்கள், உருகும் சாலைகள் மற்றும் பற்றி எரியும் காட்டுத்தீ.. இவை ஏதோ பாலைவன நாட்டின் காட்சிகள் அல்ல, மாறாகக் குளுமையான வானிலைக்கும், கோடைகாலச் சுற்றுலாவிற்கும் பெயர்பெற்ற ஐரோப்பாவின் இன்றைய நிலைமை இதுதான்.
பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, ஸ்பெயின், பிரிட்டன், டென்மார்க் போன்ற நாடுகளில் வெப்பநிலை 40°C முதல் 43°C வரை பதிவாகி வரலாற்றுச் சாதனைகளை முறியடித்து வருகிறது. உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) படி, இந்த கடுமையான வெப்ப அலையினால் (Heat Wave) ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இதில் 85% பேர் 65 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் ஆவர்.
இங்குதான் ஒரு முக்கியமான கேள்வி எழுகிறது: இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடையில் 45°C முதல் 50°C வரை வெப்பநிலை பதிவாவது சாதாரணமான ஒன்றாக இருக்கும்போது, ஐரோப்பாவில் வெறும் 40°C வெப்பநிலையே இவ்வளவு பெரிய தேசியப் பேரிடராக மாறுவது ஏன்?.. அதற்கான காரணங்களை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
வெப்பநிலையின் அளவு மட்டுமே ஒரு இடத்தின் வெப்பத் தாக்கத்தைத் தீர்மானிப்பதில்லை. அதற்குப் பின்னால் புவியியல் அமைப்பு, உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மனித உடலின் பழகிப்போன இயல்பு எனப் பல காரணங்கள் உள்ளன.
ஐரோப்பாவின் வீடுகள் (குளிருக்கான வடிவமைப்பு): ஐரோப்பிய நாடுகள் பொதுவாகக் கடும் குளிரைச் சந்திப்பவை. எனவே அங்குள்ள வீடுகள் வெப்பத்தை வீட்டிற்குள்ளேயே தக்கவைத்துக் கொள்ளும் வகையில் தடிமனான சுவர்கள், இரட்டை அடுக்குக் கண்ணாடி ஜன்னல்கள் (Double Glass Windows) கொண்டு கட்டப்பட்டுள்ளன. குளிர்காலத்தில் வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் இந்த வடிவமைப்பு, கோடையில் வீடுகளை ஒரு 'அவன்' (Oven) போல மாற்றிவிடுகிறது. வெப்பம் உள்ளே நுழைந்தால் எளிதில் வெளியேற முடியாது.
இந்தியாவின் வீடுகள் (வெப்பத்திற்கான வடிவமைப்பு): இந்தியாவில் பாரம்பரியமாகவே வீடுகள் அதிக காற்றோட்டத்துடன் (Cross Ventilation), உயரமான கூரைகள், முற்றம் மற்றும் வெப்பத்தைக் கடத்தாத கல் அல்லது டைல்ஸ் தரைகளுடன் கட்டப்படுகின்றன. இது இயற்கையாகவே வீட்டின் வெப்பத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது.
ஐரோப்பாவில் வரலாற்று ரீதியாகக் கடுமையான கோடைக்காலம் சில நாட்களுக்கு மேல் நீடிப்பதில்லை என்பதால், அங்கு ஏசி பயன்பாடு மிகவும் குறைவு. ஆனால் இந்தியாவில் ஏசி பயன்பாடு வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது.
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நாடு
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ஏசி (Air Conditioner) வசதி உள்ள வீடுகள்
|இந்தியா
|நகரங்களில் AC பயன்பாடு மிக வேகமாகக் அதிகரித்து வருகிறது
|ஐரோப்பா (ஒட்டுமொத்தமாக)
|சராசரியாக 20% வீடுகளில் மட்டுமே AC வசதி உள்ளது.
|பிரிட்டன் (UK)
|வெறும் 7% வீடுகளில் மட்டுமே ஏசி வசதியை பயன்படுத்துகிறார்கள்
மேலும் ஐரோப்பாவின் பாரம்பரிய மற்றும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கட்டிடங்களின் அழகைக் கெடுக்கக் கூடாது என்பதற்காக, அவற்றின் வெளிப்புறச் சுவர்களில் ஏசி அலகுகளை (AC Units) மாட்டுவதற்குப் பல கடுமையான சட்டங்கள் நடைமுறையில் உள்ளன.
நீண்ட பகல் பொழுது: ஐரோப்பா பூமியின் வட பகுதியில் அமைந்துள்ளதால், அங்கு கோடையில் பகல் பொழுது மிக நீளமாக இருக்கும் (இரவு 9 அல்லது 10 மணி வரை வெளிச்சம் இருக்கும்). இதனால் கட்டிடங்களும் சாலைகளும் தொடர்ந்து பல மணி நேரம் வெப்பத்தை உறிஞ்சிக் கொண்டே இருக்கின்றன.
உடல் பழகிய விதம்: இந்தியர்களின் உடல் பிறப்பிலிருந்தே அதிக வெப்பத்தைத் தாங்கும் திறன் கொண்டது. வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது நம் உடல் அதிக வியர்வையை வெளியேற்றித் தன்னைத் தானே குளிர்வித்துக் கொள்கிறது. ஆனால் குளிர்ந்த வானிலைக்குப் பழகிய ஐரோப்பியர்களின் உடல் இந்த திடீர் மாற்றத்தைத் தாங்க முடியாமல் ஹீட் ஸ்ட்ரோக் (Heat Stroke) மற்றும் நீரிழப்புக்கு (Dehydration) உள்ளாகிறது.
காற்றில் உள்ள ஈரப்பதம் (Humidity): ஐரோப்பாவில் வெப்ப அலையின் போது காற்றில் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருப்பதால், உடலின் வியர்வை எளிதில் உலருவதில்லை. இதனால் 40°C வெப்பநிலையானது உடலுக்கு 45°C-க்கும் அதிகமாக உணரப்படுகிறது.
இந்த அதீத வெப்பம் மனிதர்களை மட்டுமல்லாது, ஐரோப்பாவின் ஒட்டுமொத்த உள்கட்டமைப்பையே முடக்கியுள்ளது:
ஜெர்மனி மற்றும் பிரான்சில் வெப்பத்தின் காரணமாக கான்கிரீட் சாலைகள் வெடித்துச் சிதறியுள்ளன. ரயில் தண்டவாளங்கள் வெப்பத்தால் விரிவடைந்து வளைந்து போவதால், ரயில்களின் வேகம் பெருமளவு குறைக்கப்பட்டு, போக்குவரத்துப் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
ஐரோப்பா தனது மின்சாரத் தேவைக்கு அணு ஆற்றலையே (Nuclear Energy) பெரிதும் நம்பியுள்ளது. இந்த அணு உலைகளைக் குளிர்விக்க நதிகளின் தண்ணீர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் தற்போது நதிநீரே சூடாகிவிட்டதால், பாதுகாப்பு கருதி பிரான்சின் 'EDF' மின் நிறுவனம் தனது அணு மின் உற்பத்தியைக் குறைக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
விஞ்ஞானிகளின் கருத்துப்படி, இது வெறும் தற்காலிக வானிலை மாற்றம் அல்ல; இது காலநிலை மாற்றத்தின் (Climate Change) நேரடி விளைவு. உலக சராசரியை விட ஐரோப்பா கண்டம் இரண்டு மடங்கு வேகத்தில் வெப்பமடைந்து வருகிறது. முன்பு பல தசாப்தங்களுக்கு ஒருமுறை வந்த வெப்ப அலை, தற்போது சில ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வருகிறது.
வெப்பத்திலிருந்து தப்பிக்க ஐரோப்பியர்கள் இப்போது ஏசிகளை நாடத் தொடங்கியுள்ளனர். ஆனால் ஏசிகளின் பயன்பாடு மின்சாரத் தேவையை அதிகரிக்கும். அந்த மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யப் புதைபடிவ எரிபொருட்களைப் (Fossil Fuels) பயன்படுத்தினால், அது கார்பன் உமிழ்வை மேலும் அதிகரித்து பூமியை இன்னும் வெப்பமாக்கும். எனவே ஐரோப்பா இப்போது அதிக மரங்களை நடுதல் மற்றும் நகரங்களை இயற்கையான முறையில் குளிர்விக்கும் பசுமை உத்திகளில் கவனம் செலுத்தத் தொடங்கியுள்ளது.
ஐரோப்பாவின் இந்த நிலைமை இந்தியாவிற்கும் ஒரு எச்சரிக்கை மணியாகும். இந்தியாவில் இன்று வெப்ப அலைகள் நீண்ட நாட்களுக்கு நீடிக்கின்றன. வரும் ஆண்டுகளில் இந்தியாவிலும் முதியவர்களின் மக்கள் தொகை அதிகரிக்கப் போகிறது. எனவே இப்போதிருந்தே நம்முடைய நகரத் திட்டமிடல், மருத்துவமனை உள்கட்டமைப்புகள், தடையற்ற மின்சார விநியோகம் மற்றும் முதியோர் பராமரிப்பு ஆகியவற்றில் நாம் கவனம் செலுத்தவில்லை என்றால், எதிர்காலத்தில் நாமும் இதுபோன்ற பெரும் சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடும்.
ஐரோப்பாவில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த வெப்ப அலை என்பது ஒரு சாதாரண கோடைச் செய்தி அல்ல. இது உலக நாடுகள் அனைத்திற்கும் ஒரு தீவிர எச்சரிக்கை. இனி கேள்வி "வெப்பநிலை எவ்வளவு உயரும்?" என்பதல்ல.
"அந்த வெப்பத்தை தாங்கும் அளவுக்கு நமது நகரங்கள், சாலைகள், மின்சார அமைப்புகள் மற்றும் சுகாதார கட்டமைப்புகள் தயாராக உள்ளனவா?" என்பதே முக்கியமான கேள்வியாக மாறியுள்ளது.