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45°C தாங்கும் இந்தியா.. 40°C-க்கே உருகும் ஐரோப்பா -பின்னணியில் இருக்கும் அதிர்ச்சி காரணங்கள்

ஐரோப்பாவில் தற்போது பதிவாகி வரும் வரலாறு காணாத வெப்ப அலை உலகின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. 40°C-க்கும் அதிகமான வெப்பநிலையால் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். வீடுகளின் வடிவமைப்பு, குறைந்த ஏசி பயன்பாடு, அதிக ஈரப்பதம், மனித உடலின் பழக்கவழக்கம் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் ஆகியவை இந்த பாதிப்புக்கு முக்கிய காரணங்களாக உள்ளன. இந்தியாவுக்கும் இது ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 30, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:15 PM IST
45°C தாங்கும் இந்தியா.. 40°C-க்கே உருகும் ஐரோப்பா -பின்னணியில் இருக்கும் அதிர்ச்சி காரணங்கள்
Image Credit: AI Generated | Climate Change - Europe HeatwaveSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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