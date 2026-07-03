/102 மாடி கட்டிடத்தில் காதல் ப்ரப்போஸ்... கம்பி எண்ணும் 'டேர்டெவில்' ஜோடி! இதோ விவரம்..

நியூயார்க் சிட்டியில், சுமார் 102 மாடிகளைக்கொண்ட, உயரமான கட்டடமாக விளங்குகிறது, தி எம்பையர் ஸ்டேட் பில்டிங். மன்ஹாட்டனில் அமைந்துள்ள இந்த வானளாவிய கட்டடம், 410 நாட்களில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட ஒன்று. இது, 1931ஆம் ஆண்டுக்கு பின் 40 ஆண்டுகளுக்கு உலகின் மிக உயரமான கட்டிடமாக திகழ்ந்தது. புகழ்பெற்ற பொறியியல் அதியமாக பார்க்கப்படும் இந்த கட்டத்தில் ஏறியதால், தற்போது ஒரு இளம் தம்பதி கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
நியூ ஜெர்சி, கிழக்கு ஆரஞ்ச் பகுதியில் ஒரு தம்பதி வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். அவர்களின் பெயர், Ivan Kuznetsov மற்றும் Angelina Nikolau. இவர்களுக்கு 32 மற்றும் 33 வயது ஆகிறது. இவர்கள், எந்த பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் இல்லாமல், அமெரிக்காவில் வானுயர கட்டடமாக இருக்கும் தி எம்பயர் ஸ்டேட் பில்டிங்கில் ஏறியிருக்கின்றனர்.
மலை, கட்டடம் என உயரமான எந்த இடத்திற்கு ஏறுவதாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அப்படி ஏறுபவர்கள் தங்களை தாங்களே தற்காத்துக்கொள்ள கியர் மற்றும் கயிறு அணிந்துதான் ஏறுவர். அனால், இங்கு அந்த ஜோடிகள், அப்படி எதையுமே எடுத்துக்கொள்ளாமல் புதிதாக ஒரு ஸ்டண்டை செய்துள்ளனர்.
இவர்கள், அந்த உயரமான கட்டடத்தில் ஏறியதோடு மட்டுமன்றி, காதலிக்கு காதலன் ப்ரப்போஸ் செய்த வீடியோவையும் ரீல்ஸாக பதிவேற்றியுள்ளனர். இவர்கள் ஏறிய அந்த கட்டத்தில், ஒரு கொடியும் வைத்துள்ளனர். “When the power of love beats the love of power, the world knows peace” இதற்கு அர்த்தம், “அதிகாரத்தின் மீதான பற்றை அன்பின் ஆற்றல் வெல்லும்போது, உலகம் அமைதியைக் காண்கிறது.” என்பதுதான்.
Two individuals, Angela Nikolau, 33, and Ivan Kuznetsov, 32, climbed the Empire State Building in New York City, New York today and unfurled a banner that said “When the power of love beats the love of power, the world knows peace,” a known Jimmy Hendrix quote. Upon descending… pic.twitter.com/AYKnrOl5bA— OSINTdefender (@sentdefender) July 1, 2026
அனுமதியின்றி, எந்த பாதுகாப்பு உபகரணங்களின்றி இவர்கள் இருவரும் இந்த கட்டடத்தில் ஏறியதால் இருவரையும் நியூயார்க் நகர காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். இவர்கள் மீது, சட்ட அமலாக்கத் துறை வட்டாரங்களின்படி, கொள்ளை, கவனக்குறைவாக ஆபத்தை விளைவித்தல், குற்றவியல் சேதம், உள்ளூர் சட்டத்தை மீறுதல், கொள்ளைக் கருவிகளை வைத்திருத்தல், குற்றவியல் ரீதியாக சேதப்படுத்துதல், குற்றவியல் அத்துமீறல் மற்றும் ஒழுங்கற்ற நடத்தை ஆகிய குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்தச் சம்பவம் நண்பகல் நேரத்தில் நிகழ்ந்ததாக கூறப்படுகிறது.
2024ஆம் ஆண்டு, Skywalkers : A Love Story என்கிற டாக்குமெண்ட்ரி திரைப்படம் வெளியானது. இது, மேற்குறிப்பிட்ட ஜோடியை பற்றிய படம்தான். இவர்கள் இருவருக்கும் வேலையே, உயரமான கட்டடங்களில் அனுமதியின்றி ஆபத்தான முறையில் ஏறுவதுதான். அந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியான அந்த டாக்குமெண்ட்ரி மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்தது. இதற்கு காரணம், இவர்களின் சாகசமிக்க குணாதிச்யமமும், அவர்களை சுற்றி எடுக்கப்பட்ட ட்ரோன் ஷாட்களும்தான். இந்த டாக்குமெண்ட்ரி படத்திற்கு பிறகு ஃபேமஸ் ஆனாலும், இருவரும் தங்களுக்கு பிடித்த விஷயமான கட்டடம் ஏறுவதை நிறுத்தவில்லை. இவர்களை மக்கள், ‘Daredevil couple’ என்றே அழைக்கின்றனர். ஏஞ்சலா, பேட் வுமன் போன்று தலையில் முகமூடி அணிந்துகொண்டு பில்டிங்கில் ஏறுவார். இவரது காதலரும் இவருடன் ஏறுவார்.
இவர்கள் இருவரும் சமூக வலைதளங்களில் தங்களது ஃபாலோவர்ஸை அதிகப்படுத்தியதோடு தொடர்ந்து பல்வேறு உலக நாடுகளுக்கு பயணித்து, பல கட்டங்களில் ஏறி வீடியோக்களை இணையத்தில் பதிவிட்டிருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.