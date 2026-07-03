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102 மாடி கட்டிடத்தில் காதல் ப்ரப்போஸ்... கம்பி எண்ணும் 'டேர்டெவில்' ஜோடி! இதோ விவரம்..

அமெரிக்காவின் நியூயார்கில் இருக்கும் எம்பயர் ஸ்டேட் பில்டிங்கில் ஏறி தன் காதலிக்கு, காதலர் ஒருவர் ப்ரபோஸ் செய்திருக்கிறார். இதையடுத்து, காதலன் - காதலி இருவரும் ஜோடியாக கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jul 03, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:21 PM IST
102 மாடி கட்டிடத்தில் காதல் ப்ரப்போஸ்... கம்பி எண்ணும் 'டேர்டெவில்' ஜோடி! இதோ விவரம்..
Image Credit: Dare Devil Couple Arrested | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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