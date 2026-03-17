கணவனை காதலிக்கு வாடகைக்கு விட்ட மனைவி! மாசம் ரூ.85,000 தரணுமாம்..வைரல் செய்தி

Wife Who Rented Her Husband : உங்கள் கணவர், ஒரு மரியாதைக்குரிய காவல் அதிகாரி என வைத்துக்கொள்வோம். அவருக்கு வேறு ஒரு பெண்ணுடன் கள்ள உறவு இருக்கிறது. இதை தெரிந்துகொள்ளும் நீங்கள், விவாகரத்துக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு பதிலாக, அவர் உறவு வைத்திருக்கும் பெண்ணுக்கே நீங்கள் உங்கள் கணவரை வாடகைக்கு விடுகின்றீர்கள். இது உங்களுக்கு நடக்கவில்லை, குன் குவாங் எனும் ஒரு தாய்லாந்தை சேர்ந்த பெண்ணிற்கு நடந்திருக்கிறது. இந்த சம்பவத்தில் முழுமையாக என்ன நடந்தது என்பதை, இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம், வாங்க.
கணவனுக்கு கள்ள உறவு!
நம் ஊரில், திருமண உறவில் இருக்கும் ஒரு ஆணோ பெண்ணோ, வேறு ஒரு நபருடன் திருமணத்தை மீறிய காதல் அல்லது உடல் சார்ந்த உறவில் இருந்தால் அதனை கள்ள உறவு என்று கூறுகிறோம். தாய்லாந்தை சேர்ந்த 31 வயது பெண் குன் குவாங், ஒரு டிவி ஷோவில் தன் வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயம் குறித்து பகிர்ந்து வைரலாகி இருக்கிறார். படிப்பை முடித்தவுடன், 21 வயதில் திருமணம் செய்து கொண்ட இந்த பெண்ணிற்கும் அவரது 35 வயது கணவருக்கும் 8 வயதில் ஒரு குழந்தை உள்ளது. நன்றாக சென்று கொண்டிருந்த இவர்களின் திருமண வாழ்க்கை, 2025ல் விரிசல் விட ஆரம்பித்துள்ளது. அப்போதுதான், தனக்கு யாரென்றே தெரியாத பெண், தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் அவ்வப்போது நோட்டம் விடுவதையும், தன் கணவர் இரவில் வீட்டிற்கு லேட் ஆக வருவதையும் கவனித்துள்ளார். தானும் தனது கணவரும் ஒருவர் மீது ஒருவர் கொண்டுள்ள மரியாதையின் காரணமாக போனையெல்லாம் எடுத்து சந்தேகமாக பார்க்க மாட்டார்களாம்.
கணவன் கொடுத்த அதிர்ச்சி!
ஒரு நாள் இரவு 1 மணிக்குதான், இந்த பிரச்சனை வெடித்துள்ளது. அந்த பெண், குண்-ன் கணவர் வீட்டிற்குள் வந்து, தனது வீடு, கார், மற்றும் கடன் பத்திரங்கள் அனைத்தையும் ஒப்படைத்து விட்டு இந்த திருமணத்தில் இருந்து வெளியேற வேண்டும் என கேட்டதாக தெரிகிறது. இதனால், குன் அதிர்ந்து போனார். இதற்காக அவர் முன்னரே ஒரு பெர்சனல் இன்வெஸ்டிகேட்டரை வைத்து தன் கணவரின் நடவடிக்கைகளை கண்காணித்துள்ளார். அப்போதுதான், தன் கணவருக்கு வேறு ஒரு பெண்ணுடன் தொடர்பு இருப்பதை கண்டுபிடித்துள்ளார்.
“அந்த சமயத்தில் அவர் அப்படி கூறியவுடன் எனக்கு என்ன சொல்வது என்பதே எனக்கு தெரியவில்லை. நாங்கள் இருவரும் தனித்தனியாக உறங்க சென்று விட்டோம். எங்களுக்குள்ளான பிரச்சனைக்கு பிறகுதான் ஒரு நாளைக்கு 10,000 பாத் கொடுத்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டரை வைத்து என் கணவரை கண்காணிக்க சொன்னேன்” என்று குன் அந்த ரியாலிட்டி ஷோவில் கூறியிருக்கிறார்.
தன் கணவர், ராம்க்ஹாம்ஹேங் எனும் இடத்தில் தங்கியிருக்கும் தன் காதலியுடன் இருப்பதை தெரிந்து கொண்ட குன், “நேருக்கு நேர் பேசுகிறாயா? அல்லது நான் நேரில் வரட்டுமா?” என்று கேட்டிருக்கிறார். அப்போது கணவர், தான் மனைவியுடன் இருந்தால் தன் உயிரை மாய்த்துக்கொள்வதாக காதலி மிரட்டுவதாகவும் அதனால் இந்த உறவை முறிக்க முடியாமல் தவிப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
வாடகைக்கு விடப்பட்ட கணவன்..!
ஏற்கனவே திருமணமான ஒருவருடன் உறவில் இருக்கிறோம் என்பதை தெரிந்துதான், அந்த காதலி இருந்திருக்கிறார். ஆனால், குடும்பத்தில் இருக்கும் கடன் சுமையை பற்றி கூறி, அதை பார்த்துக்கொள்வாயா என்று கேட்ட போது அந்த பொறுப்பை அவர் தட்டிக்கழித்திருக்கிறார். இதையடுத்து, குன்னின் கணவர் மீண்டும் வீட்டிற்கு வந்திருகிறார். ஆனால், தன் காதலியை பிரிந்ததால் மனம் வாடிப்போய் இருக்கிறார். இதை கேட்ட மனைவி, நீண்ட யோசனைக்கு பிறகு ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறார்.
தனது கணவர், காதலியிடம் இருக்க வேண்டும் என்றால், ஒரு மாதத்திற்கு 30,000 பாத் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார். இது இந்திய ரூபாய் மதிப்பின் படி, சுமார் ரூ.85,000 ஆகும். இந்த தொகையை கணவனும் கணவனின் காதலியும் சேர்ந்து தனக்கு செலுத்த வேண்டும் என்று இவர் கூறியிருக்கிறார். இதற்கு அந்த காதலி ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். ஆனால், கணவர் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்று தெரிகிறது.
ஆகவே, செய்திகளின்படி, குன் தற்போது தனது கணவனின் காதலி மீது வழக்குத் தொடுத்துள்ளார். சட்ட நிபுணர் பாட் அனுசோர்ன் அசுரபோங், தாய்லாந்தின் ஒருதாரமணச் சட்டங்கள் மற்றும் பொது ஒழுக்கத்தின்படி "கணவன்-வாடகைக்கு" என்கிற இந்த ஐடியா செல்லாது என்றும், நீதிமன்ற அமலாக்கம் இல்லை என்றும் கூறி அதை நிராகரித்துள்ளார். இளம் காதலர்கள் பலர், குன்னின் கதை துரோகங்களுக்கு மத்தியில் மீண்டு எழுந்து வரும் திறனை உரக்கச் சொல்கிறது என்று தெரிவிக்கின்றனர். இவருக்கு ரசிகர்களும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளனர்.
