மத்திய ஜகார்த்தாவில் மின்கலன் வெடித்துத் தீ! பலர் காயம், பலி எண்ணிக்கை 20 ஆக உயர்வு

Jakarta Office Building Fire: இந்தோனேசியாவின் தலைநகர் ஜகார்த்தாவில் உள்ள ஏழு மாடி கட்டிடத்தில் இன்று (டிசம்பர் 9) தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார். இதில் 20 பேர் உயிரிழந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. மேலும் கட்டிடத்தை காலி செய்யும் முயற்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. அதேநேரம் தற்போது தீ கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது என்று மத்திய ஜகார்த்தா காவல்துறைத் தலைவர் மூத்த கண்காணிப்பாளர் சுசத்யோ பூர்னோமோ காண்ட்ரோ செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தாக ராய்ட்டர்ஸ் ஊடகம் தெரிவித்துள்ளது.
ஜகார்த்தா தீ விபத்து:
ஜகார்த்தா தீ விபத்து குறித்து ராய்ட்டர்ஸ் ஊடகம் கூறுகையில், "நண்பகலில் முதல் மாடியில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாகவும், பின்னர் மேல் தளங்களுக்கு பரவியதாகவும் சீனியர் சூப்ட் காண்ட்ரோ கூறினார். அந்த நேரத்தில் சில ஊழியர்கள் கட்டிடத்தில் மதிய உணவு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தனர், மற்றவர்கள் அலுவலகத்தை விட்டு வெளியேறிவிட்டனர் என்று அவர் கூறினார். டிசம்பர் 9 ஆம் தேதி பிற்பகல் நிலவரப்படி, இறப்பு எண்ணிக்கை 20 ஐ எட்டியுள்ளது" எனக் கூறியுள்ளது.
தீ விபத்து எங்கு, எப்பொழுது ஏற்பட்டது?
மத்திய ஜகார்த்தாவில் உள்ள ஏழு மாடிகளைக் கொண்ட ஒரு அலுவலகக் கட்டடம். இந்தக் கட்டடத்தில் சுரங்கம் மற்றும் விவசாயம் போன்ற துறைகளுக்கான ட்ரோன் சேவைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்ற நிறுவனமான டெர்ரா ட்ரோன் இந்தோனேசியா (Terra Drone Indonesia) செயல்பட்டு வந்தது. இந்தத் தீ விபத்து டிசம்பர் 9, 2025 (செவ்வாய்க்கிழமை) உள்ளூர் நேரம் மதியம் 12:50 மணியளவில் ஏற்பட்டது.
20 பேர் உயிரிழப்பு:
இந்தச் சம்பவத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. ஆரம்ப அறிக்கைகள் குறைந்தது 20 பேர் உயிரிழந்ததை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. இதில் ஆண்களும் பெண்களும் அடங்குவர்.
தீ விபத்துக்கான காரணம்:
முதல் கட்ட தகவலின்படி, இந்தக் கட்டடத்தின் தரை தளத்தில் (முதல் மாடியில்) இருந்த ஒரு மின்கலன் (Battery) தீப்பிடித்ததால் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாகவும், அது வேகமாகப் பரவியதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது. கடும் கரும்புகை மேல் தளங்களுக்கு விரைவாகச் சென்றதால், பல தொழிலாளர்கள் உள்ளே சிக்கிக் கொண்டனர்.
மீட்புப் பணிகள்:
தீயை அணைக்கவும், மக்களை வெளியேற்றவும் டஜன் கணக்கான தீயணைப்பு வீரர்கள் வரவழைக்கப்பட்டனர். தீயணைப்பு வீரர்கள் நீண்ட ஏணிகளைப் பயன்படுத்திப் பலரை மீட்டனர். எரிக்கப்பட்ட கட்டடத்தில் இருந்து பல உடல்கள் எடுத்துச் செல்லப்படுவதைக் காண முடிந்தது.
தீ அணைக்கப்பட்டது -காவல்துறை அதிகாரி
தற்போது "பாதிக்கப்பட்டவர்களை வெளியேற்றுவதிலும், தீயை முற்றிலும் அணைப்பதிலும் நாங்கள் இன்னும் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம்" என்று சீனியர் சூப்ட் காண்ட்ரோ கூறினார். தீ அணைக்கப்பட்டுவிட்டாலும், கட்டடத்திற்குள் மேலும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்களா என்பதைச் சரிபார்க்கும் தேடுதல் மற்றும் வெளியேற்றும் பணிகள் பிற்பகல் வரை தொடர்ந்தன எனவும் அவர் கூறினார்.
