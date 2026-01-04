English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • 2025இல் டிரம்ப் தாக்குதல் நடத்திய நாடுகள் எத்தனை தெரியுமா? இதுல நோபல் பரிசும் வேணுமாம்!

2025இல் டிரம்ப் தாக்குதல் நடத்திய நாடுகள் எத்தனை தெரியுமா? இதுல நோபல் பரிசும் வேணுமாம்!

Donald Trump: 2025ஆம் ஆண்டில் மொத்தம் எத்தனை நாடுகள் மீது அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தாக்குதல் நடத்தினார் என்பது இங்கு விரிவாக காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 4, 2026, 09:52 AM IST
  • நேற்று வெனிசுலா நாடு மீது அமெரிக்கா தாக்குதல்
  • வெனிசுலா அதிபரையும் கைது செய்து நாடு கடத்தி உள்ளனர்.
  • இதுகுறித்து டொனால்ட் டிரம்ப் விளக்கம்.

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
அலர்ட்! உங்க பான் கார்டு ஆக்டிவா இருக்கா? எப்படி பார்ப்பது? ரூ.1,000 அபராதம்!
camera icon7
pan card aadhar card link
அலர்ட்! உங்க பான் கார்டு ஆக்டிவா இருக்கா? எப்படி பார்ப்பது? ரூ.1,000 அபராதம்!
இந்திய ரூபாய் நோட்டில்..காந்திக்கு முன் இருந்தது யார் தெரியுமா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிருவீங்க..
camera icon7
Indian Rupee
இந்திய ரூபாய் நோட்டில்..காந்திக்கு முன் இருந்தது யார் தெரியுமா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிருவீங்க..
குட் நியூஸ்! ஜனவரி 8 முதல் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு - ரொக்க பணம் எவ்வளவு? வெளியான தகவல்
camera icon7
Pongal Parisu
குட் நியூஸ்! ஜனவரி 8 முதல் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு - ரொக்க பணம் எவ்வளவு? வெளியான தகவல்
2025இல் டிரம்ப் தாக்குதல் நடத்திய நாடுகள் எத்தனை தெரியுமா? இதுல நோபல் பரிசும் வேணுமாம்!

Donald Trump Latest News Updates: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் நேற்று (ஜனவரி 3 - சனிக்கிழமை) வெனிசுலா நாட்டின் மீது தாக்குதல் நடத்தினார். வெனிசுலா நாட்டின் தலைநகர் கராகஸில் அமெரிக்கா வான்வழித் தாக்குதல் நடத்தியது. மேலும் அந்நாட்டின் அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ மற்றும் அவரது மனைவியை அமெரிக்கா அரசு கைது செய்து நாடு கடத்தி உள்ளது. வெனிசுலா நாட்டின் முக்கிய பகுதிகளை குறிப்பாக ராணுவ வசதிகளின் மீது தாக்துல் நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

கடந்த சில நாள்களாகவே வெனிசுலா மீது அமெரிக்கா தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தியது. கடந்தாண்டு கரீபியன் மற்றும் கிழக்கு பசிபிக் பகுதியில் வெனிசுலாவின் கப்பல்களை குறிவைத்து அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்த தொடங்கிய, அந்நாட்டிற்கு எதிரான முதல் இராணுவ நடவடிக்கையாக இது பார்க்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில் டொனால்ட் டிரம்ப் மொத்தம் எத்தனை நாடுகளை தாக்கி உள்ளார் என்பதை இங்கு காணலாம். 

Donald Trump: ஈராக்

2025ஆம் ஆண்டில் மார்ச் மாதம் அமெரிக்கா ஈராக் நாட்டின் அல்-அன்பார் மாகாணத்தைத் தாக்கி, ஒரு உயர்மட்ட ஐ.எஸ்.ஐ.எல் பயங்கர தலைவரை கொன்றது. ஐ.எஸ்.ஐ.எல் பயங்கரவாத அமைப்பின் இரண்டாவது தளபதியான அப்துல்லா மல்லி முஸ்லிஹ் அல்-ரிஃபாய், மற்றொரு உறுப்பினர் ஆகியோரை அமெரிக்க வான்வழித் தாக்குதல்களில் கொன்றதாக தகவல்கள் கூறப்பட்டன. தாக்குதல்கள் நடந்த நேரத்தில் இரண்டு பயங்கரவாதிகளும் ஆயுதம் ஏந்தியிருந்ததாகவும், தற்கொலை அங்கிகளை அணிந்திருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. அமெரிக்காவின் இந்த தாக்குதல்கள் ஈராக் நாட்டின் உளவுத்துறையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்டதாகும்.

Donald Trump: ஈரான் 

இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையே கடுமையான மோதல் நிலவி வந்த சூழலில், அமெரிக்காவும் உள்ளே நுழைந்து ஈரானை தாக்கியது. கடந்த ஜூன் மாதம் ஈரானின் மூன்று முக்கிய அணுசக்தி தளங்களை நோக்கி அமெரிக்கா தாக்குதல் தொடுத்தது. ஈரானின் நடான்ஸ், இஸ்ஃபஹான் மற்றும் ஃபோர்டோ அணுசக்தி தளங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக டிரம்ப் கூறினார். இந்த தாக்குதல் ஈரானால் ஏற்படக்கூடிய அணுசக்தி அச்சுறுத்தலை தணிக்கும் என்றும் டிரம்ப் கூறினார்.

Donald Trump: ஏமன்

2024ஆம் ஆண்டு முதல் ஏமனின் ஹவுத்திகளை குறிவைத்து தொடர்ச்சியான வான்வழித் தாக்குதல் மற்றும் கடற்படை தாக்குதலை அமெரிக்கா நடத்தி வருகிறது. செங்கடல் வழியாகச் செல்லும் இஸ்ரேலிய கப்பல்கள் மீதான தாக்குதல்களுக்கு பதிலடியாக இந்த தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டதாக அமெரிக்கா கூறியது. டிரம்ப் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர், கடந்த மார்ச் மாதத்தில் அமெரிக்கா தினசரி தாக்குதலை மேற்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

Donald Trump: சிரியா

சிரியா நாட்டின் பால்மைரா நகரில் துப்பாக்கிச் சூட்டுக்குப் பிறகு அமெரிக்கா 70 ஐ.எஸ்.ஐ.எல் தளங்கள் மீது வான்வழித் தாக்குதல்களை மேற்கொண்டது. இதில் இரண்டு அமெரிக்க வீரர்கள் உயிரிழந்தனர். பொதுமக்களில் ஒருவரும் கொல்லப்பட்டார். மேலும், மூன்று அமெரிக்கர்கள், இரண்டு சிரிய பாதுகாப்புப் படையினர் காயமடைந்தனர். அமெரிக்க வீரர்களைத் தாக்கிய நபர் அரசு பாதுகாப்பு படையைச் சேர்ந்தவர் என்று சிரியாவின் உள்துறை அமைச்சகம் பின்னர் விளக்கமளித்தது.

Donald Trump: சோமாலியா

பயங்கரவாத அமைப்பான அல்-கொய்தாவுடன் இணைந்த அல்-ஷபாப் குழு உள்ளிட்ட ஆயுத குழுக்களுக்கு எதிராக அமெரிக்கப் படைகள் சோமாலியாவில் வான்வழித் தாக்குதல்களை நடத்தியது. அமெரிக்க படைகள், சோமாலியப் படைகளுக்கும் பயிற்சி அளித்தன. அவர்கள் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ்-சோமாலியா என்று அழைக்கப்படும் ஐ.எஸ்.ஐ.எல் பிரிவினரையும் தாக்கினர். 
டிரம்ப் அவரது முதல் ஆட்சிக்காலத்தில், சோமாலியாவில் இருந்து படைகளைத் திரும்பப் பெற்ற நிலையில், பைடன் ஆட்சியில் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு அங்கு மீண்டும் அமெரிக்கப் படைகள் நிலைநிறுத்தப்பட்டன.   

Donald Trump: நைஜீரியா

கடந்த டிசம்பர் 25ஆம் தேதி அன்று, கிறிஸ்துமஸ் தினத்தில் நைஜீரியா நாட்டின் வடமேற்கு பகுதியில் உள்ள சோகோட்டோ மாகாணத்தில் I.S.I.L (I.S.I.S) உடன் இணைந்த குழுக்களுக்கு எதிராக அமெரிக்கா முதல்முறையாக சக்திவாய்ந்த தாக்குதல்களை நடத்தியது. கிறிஸ்தவ மக்கள் மற்றும் இஸ்லாமியர்கள் மக்கள்தொகையில் சம அளவில் இருக்கும் நைஜீரிய நாட்டில் 'கிறிஸ்தவ இனப்படுகொலையை' அனுமதித்ததாக அந்நாட்டின் அரசின் மீது டிரம்ப் குற்றஞ்சாட்டினார். நைஜீரிய அரசாங்கத்தின் மீது பல வாரங்களாக அழுத்தங்களை கொடுத்த பிறகு அமெரிக்கா இந்த தாக்குதலை நடத்தியது.

Donald Trump: வெனிசுலா மற்றும் கரீபிய கடல்

வெனிசுலாவின் தலைநகர் கராகஸ் மற்றும் பிற பகுதிகளில் தாக்குதல்கள் நடந்தன. பின்னரே, அது அமெரிக்காவின் வான்வழித் தாக்குதல் என உறுதி செய்யப்பட்டது. வெனிசுலா மீதான வான்வழித் தாக்குதல்களுக்கு சில மணி நேரங்களுக்குப் பிறகு, அந்நாட்டின் ஜனாதிபதி நிக்கோலஸ் மதுரோ கைது செய்யப்பட்டு அவரது மனைவியுடன் நாடு கடத்தப்பட்டதாக டிரம்ப் தெரிவித்தார். அமெரிக்கா நிக்கோலஸ் மதுராவின் புகைப்படத்தையும் வெளியிட்டது. பாதுகாப்பான, நியாயமான அதிகார மாற்றத்தை செய்யக்கூடிய நேரம் வரும்வரை நாங்கள் வெனிசுலாவை நிர்வகிக்க போகிறோம் என்றும் டிரம்ப் அதிரடியாக பேசி உள்ளார். மேலும், எங்களின் நோக்கம் வேறு யாராவது உள்ளே நுழைவதை நாங்கள் விரும்பவில்லை என்றும் அவர் கூறி உள்ளார். இந்நிலையில், 2018ஆம் ஆண்டு முதல் வெனிசுலாவின் துணை அதிபராக இருந்து வரும் டெல்சி எலோயினா ரோட்ரிக்ஸை துணை அதிபராக நியமித்து அந்நாட்டு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | யூ-ட்யூபர்கள் உள்பட 7 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை... பாகிஸ்தானில் நடப்பது என்ன

மேலும் படிக்க | திருமணம் நிச்சயம் செய்யும் முன் 'இந்த டெஸ்ட்' கட்டாயம்... அதிரடி உத்தரவு!

மேலும் படிக்க | 40 பேர் பலி... சுவிஸ் பாரில் வெடிவிபத்து... புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் சோகம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Donald TrumpAmerican President Donald TrumpVenezuelaWorld News

Trending News