5 ரூபாய் Parle-G பிஸ்கட்... காசாவில் பல்லாயிரம் ரூபாய்... பசி கொடுமையிலும் கொள்ளை விலை!

Gaza Parle-G Biscuit Viral Post: கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இஸ்ரேல் தொடுத்து வரும் தாக்குதல் காரணமாக காசா பகுதி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு பசியும், பட்டினியும் தலைவிரித்தாடுகிறது. சிறுகுழந்தையும் உணவுக்காக திண்டாடி வருகிறது. உயிரிபிழைப்பதே கடினமாகிவிட்டது.

அப்படியிருக்க, இந்தியாவில் 5 ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் பிஸ்கட், காசாவில் ஒரு விலை மதிப்பான பொருளாக உள்ளது. இந்தியாவில் 5 ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் Parle-G பிஸ்கட், காசாவில் சுமார் ரூ.2,300 ஆக விற்கப்படுகிறதாம். ஏன் சாதாரண 5 ரூபாய் பிஸ்கட் இவ்வளவு விலை உயர்த்தி அங்கு விற்கப்படுகிறது என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

இஸ்ரேல் - ஹமாஸ் போர் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் தொடங்கியது. அப்போது இருந்தே காசா பகுதியில் பல்வேறு தாக்குதல்களால் மக்கள் கடும் பாதிப்புகளை சந்தித்தனர். உயிரிழப்புகள் ஒருபுறம், பொருளாதாரப் பிரச்னையும் ஒருபுறம் என போர் அவர்களின் வாழ்வையே சுடுகாடாகிவிட்டது.

Gaza Parle-G Biscuit: மகளுக்காக தந்தை செய்த செயல்

போரினால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் இருந்து சமீபத்தில் ஒரு பதிவு வைரலாகி வருகிறது. காசாவில் வசிக்கும் முகமது ஜவாத் என்பவர் Parle-G பிஸ்கட் பாக்கெட்டை 24 ஈரோவுக்கு (ரூ. 2,342) வாங்கியதாகப் பகிர்ந்து கொண்டார். இந்த பதிவை கண்டு பல இந்தியர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

After a long wait, I finally got Ravif her favorite biscuits today. Even though the price jumped from €1.5 to over €24, I just couldn’t deny Rafif her favorite treat. pic.twitter.com/O1dbfWHVTF

— Mohammed jawad (@Mo7ammed_jawad6) June 1, 2025