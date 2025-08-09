English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

உலகிலேயே இதுவரை ஏற்பட்ட நிலநடுக்கங்களில்.. மிகப் பயங்கரம் எது தெரியுமா?

Most powerful earthquake: உலகிலேயே இதுவரை ஏற்பட்ட நிலநடுக்கங்களில் மிகப் பயங்கரமான நிலநடுக்கம் குறித்து இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 9, 2025, 08:43 PM IST

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 9 சனிக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 9 சனிக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
வார ராசிபலன்! இந்த 6 ராசிக்கு இனி டாப் தான்.. கொட்டும் பணம்.. கவர்மெண்ட் உத்தியோகம்!
camera icon13
Vara Rasipalan
வார ராசிபலன்! இந்த 6 ராசிக்கு இனி டாப் தான்.. கொட்டும் பணம்.. கவர்மெண்ட் உத்தியோகம்!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை முக்கிய அறிவிப்பு! இந்த 4 தகவல்களை நிரப்பாமல் விட்டுவிடாதீர்கள்..!!
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை முக்கிய அறிவிப்பு! இந்த 4 தகவல்களை நிரப்பாமல் விட்டுவிடாதீர்கள்..!!
ஹீரோவாக இல்லாமல் கதாபத்திரங்கள் மூலம் மக்கள் மனதை கவர்ந்த ஃபஹத் ஃபாசில்!
camera icon6
Fahadh Faasil
ஹீரோவாக இல்லாமல் கதாபத்திரங்கள் மூலம் மக்கள் மனதை கவர்ந்த ஃபஹத் ஃபாசில்!
உலகிலேயே இதுவரை ஏற்பட்ட நிலநடுக்கங்களில்.. மிகப் பயங்கரம் எது தெரியுமா?

Worlds biggest earthquake: ரஷியாவின் கிழக்குத் தொலைதூரமாகும் கம்சட்கா தீபகற்பம் அருகே புதன்கிழமை அதிக சக்தியுடன் 8.8 ரிக்டர் அளவுகோலில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு அதனால் பசிபிக் கடல் பகுதி அமெரிக்காவின் ஹவாய் தீவில் 4 அடி உயரம் கொண்ட சுனாமி அலைகள் வீசின. இந்த நிலநடுக்கம் 2011 ஆம் ஆண்டு ஜப்பானில் டோஹோகு நிலநடுக்கத்திற்குப் பிறகு நிகழ்ந்த மிகப்பெரிய நிலநடுக்கங்களுள் ஒன்றாகும். கம்சட்கா பகுதியில் 3-4 மீற்றர் உயரமான சுனாமி அலைகள் உருவானது. அதாவது செவிரோ-குரில்ஸ்க் துறைமுகம் வெள்ளத்தில் மூழ்கி, மீன் பதப்படுத்தும் ஆலை சேதம் அடைந்தது.

ஹவாய் தீவில், குறிப்பாக மவுயி பகுதியில் உள்ள கஹுலுயி மற்றும் ஹலேயிவாவில் சுனாமி அலைகள் 4 அடி உயரத்தில் பதிவாகின. நிலநடுக்கத்துக்கு பின் தொடர்ச்சியான நில அதிர்வுகளும் உணரப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலநடுக்கத்தையடுத்து உலகம் முழுவதும் மிக பெரிய நிலநடுக்கங்கள் மற்றும் அதனுடன் உருவான சுனாமிகள் பற்றிய பரிசீலனைகள் மீண்டும் உருவாகி உள்ளன. மிக மோசமான நிலநடுக்கங்களில் சில:

- 1960ஆம் ஆண்டில் சிலியில் 9.5 ரிக்டர் அளவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம், 1600 பேர் பலியாக, ஆயிரக்கணக்கானோர் காயமடைந்ததால் மிகப்பெரிய இழப்புகளை ஏற்படுத்தியது.

- 1964ஆம் ஆண்டு அலாஸ்காவில் 9.2 ரிக்டர் அளவில் 5 நிமிடங்கள் நிலநடுக்கம் நடந்தது; இதில் 130 பேர் உயிரிழந்தனர்.

- 2004ஆம் ஆண்டு இந்தோனேசியாவில் 9.1 ரிக்டர் அளவுள்ள நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு அதனுடன் ஏற்பட்ட சுனாமி தெற்காசியாவிலும் ஆப்ரிக நாடுகளிலும் பெரும் பேரழிவை ஏற்படுத்தியது. இதில் சுமார் 2,30,000 பேர் உயிரிழந்தனர்.

- 2011ஆம் ஆண்டு ஜப்பானில் 9.0 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கத்தின்பிறகு, பலர் உயிரிழந்தது.

- 1952ஆம் ஆண்டு கம்சட்காவில் ஏற்பட்ட 9.0 ரிக்டர் நிலநடுக்கத்திலும் 30 அடிக் அளவிலான சுனாமி அலைகள் எழுந்தன. ஆனால் உயிரிழப்புகள் ஏதும் இல்லை.

இந்தப் பகுதிகளில் நில அதிர்வுகள் தொடர்ந்து உணரப்பட்டு வருவதை வல்லுநர்கள் கவனித்து வருகின்றனர். நிலநடுக்கம் காரணமாக 600 ஆண்டுகளாக உறங்கியிருந்த கம்சட்கா எரிமலை ஒன்று வெடித்து சிதறியமை நிகழ்வை மேலும் ஆபத்தாக மாற்றியுள்ளது. இதன் மூலம், ரஷியாவின் கம்சட்கா பகுதியில் ஏற்பட்ட புதிய நிலநடுக்கம் மற்றும் அதனுடன் சேர்ந்த சுனாமி அலைகள் பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதிகளுக்கு முக்கிய அபாயத்தினை ஏற்படுத்தி, அங்கு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எச்சரிக்கைகளுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும் படிங்க: தாய்ப்பால் ஐஸ்கிரீம்... ஆசையாய் ஆசை கூடும் கூட்டம்... சாப்பிட்டவர்கள் சொல்வது என்ன?

மேலும் படிங்க: இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 3 ஆபத்துகள் நடக்கும்... பாபா வாங்காவின் சொல்லியிருக்கும் கணிப்புகள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

Most powerful earthquakeMost Devastating EarthquakeRussiaworlds biggest earthquake

Trending News