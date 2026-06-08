/மீண்டும் விமான விபத்தா? கிளம்பிய அடுத்த சில நொடிகளிலேயே வெடித்துச் சிதறிய விமானம்..!

Flight Accident: டொமினிக்கன் குடியரசில் உள்ள சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தனியார் சிறிய ரக சொகுசு விமானம் ஒன்று தரையிறங்க முற்பட்ட போது விமானியின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த விமானம் ஓடுபாதையில் படுபயங்கரமாக மோதியதில் வெடித்துச் சிதறியது. இந்த விமான விபத்தில் விமானத்தை இயக்கிய விமானிகள் இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக விமான போக்குவரத்து ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.
கரிபியன் நாடான டொமினிக்கன் குடியரசில் உள்ள லா ரோமானா சர்வதே விமான நிலையத்தில் இருந்து நேற்று (ஜூன்-7) ஒரு தனியார் சொகுசு விமானம் புறப்பட்டது. விமானம் ‘டேக் ஆப்’ ஆன அடுத்த சில நொடிகளிலேயே விமானிகள் விமானத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறுகளை கண்டுபிடித்தனர். உடனடியாக அவர்கள் விமான கட்டுப்பாடு அறைக்கு தகவல் தெரிவித்து தரையிறக்க முற்பட்டனர்.
விமான கட்டுப்பாடு அறை அதிகாரிகளின் அறிவுறுத்தலின்படி புறப்பட்ட விமான நிலையத்திலேயே மீண்டும் தரையிறக்க முடிவு செய்யப்பட்டு, விமானம் ஓடுபாதையில் இறங்க முயன்றது. அதனைத் தொடர்ந்து விமானம் தரையிறங்கிய அடுத்த சில நொடிகளிலேயே மீண்டும் மேலே எழுந்து கட்டுப்பாட்டை இழந்து கீழே தரையில் அதிவேகமாக மோதியது.
மோதிய வேகத்தில் விமானத்தின் பின்புறம் வெடித்துச் சிதறியது. இதில் வானுயர புகை எழுந்து விமான நிலையமே கரும்புகை சூழ்ந்தது. கட்டுக்கடங்காமல் எரிந்துக் கொண்டிருந்த தீயை தீயணைப்புத் துறையினர் நீண்ட நேரம் போராடி அணைத்தனர்.
WATCH: Another angle shows the private jet crash during an attempted emergency landing at La Romana International Airport in the Dominican Republic. Two crew members were killed. pic.twitter.com/9lWZms7ynF— Breaking911 (@Breaking911) June 8, 2026
விமானம் கிளம்பிய அடுத்த சில நொடிகளிலேயே வெடித்துச் சிதறிய சம்பவம் ஒட்டுமொத்த விமான போக்குவரத்தையே அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்த விபத்தில் விமானிகள் 2 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துவிட்டதாக டொமினிக்கன் சிவில் விமானப் போக்குவரத்து நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.
இந்த விமானத்தில் பயணிகள் யாரும் இல்லாததால் மிகப்பெரிய அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது. இந்த விமானம் ஓடுபாதையில் தரையிறங்க முயற்சித்த போது விமானிகள் கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஓடுபாதையில் இருந்து விலகி புல்வெளித் தரையில் பயங்கரமாக மோதி வெடித்துச் சிதறும் வீடியோக் காட்சிகள் வெளியாகி சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
WATCH: Private jet crashes while emergency landing at La Romana International Airport in Dominican Republic. pic.twitter.com/oiaEIRPjes— AZ Intel (@AZ_Intel_) June 7, 2026
என்னதான் தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ச்சியடைந்துக் கொண்டே சென்றாலும் இது போன்ற எதிர்பாராத அசம்பாவித சம்பவங்கள் நிகழ்ந்த வண்ணம் தான் உள்ளது. குறிப்பாக கடந்த வருடம் நடைபெற்ற அகமதாபாத் விமான விபத்து சம்பவத்தில் 241 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் உலகையே சோகத்தில் ஆழ்த்தியது. விபத்து நடைபெற்று ஒரு வருடத்தை நெருங்கிய நிலையில் இது போன்ற ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும் இந்த விபத்தில் 2 விமானிகளைத் தவிர வேறு யாரும் பயணிக்காததால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.
மேலும் இந்த விமானம் விபத்து எவ்வாறு நிகழ்ந்தது, இயந்திரக் கோளாறுக் காரணமா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என்ற கோணத்தில் விமான புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கல்ஃப்ஸ்டீரிம் ஜி200 ரக விமானத்தில் எவ்வாறு விபத்து நிகழ்ந்தது என்று குறித்தும் தீவிர விசாரணையை விமான போக்குவரத்து ஆணையம் முடுக்கிவிட்டுள்ளது. இருப்பினும், விமானத்தின் கருப்பு பெட்டி கண்டறியப்பட்டால் மட்டுமே விபத்துக் காரணம் தெரிய வரும் என்று விமான போக்குவரத்துத் துறை தெரிவித்துள்ளது.