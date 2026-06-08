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மீண்டும் விமான விபத்தா? கிளம்பிய அடுத்த சில நொடிகளிலேயே வெடித்துச் சிதறிய விமானம்..!

Flight Accident: டொமினிக்கன் குடியரசு கிழக்குப் பகுதியில் உள்ள லா ரோமானா சர்வதேச விமான நிலையத்தில் நேற்று (ஜூன் 7) ஓடுபாதையில் தனியார் விமானம் தரையிறங்கிய போது தரையில் மோதி வெடித்துச் சிதறியதில் 2 பேர் பலியான சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 08, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:14 PM IST
மீண்டும் விமான விபத்தா? கிளம்பிய அடுத்த சில நொடிகளிலேயே வெடித்துச் சிதறிய விமானம்..!
Image Credit: Dominican Republic Flight Accident

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