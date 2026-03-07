சோலி முடிஞ்சது... ஈரானின் ராணுவம், கடற்படை அழிந்துவிட்டன - டிரம்ப் தடாலடி

Donald Trump About Operation Epic Fury On Iran: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தொடர்ச்சியாக அவரது அதிரடி அறிவிப்புகளால் பெரும் கவனத்தை பெற்று வருகிறார். உலகளவில் பல நாடுகளின் மீது அதிகாரம் செலுத்தும் தலைவராக டிரம்ப் தற்போது விளங்குகிறார் என்றே சொல்லலாம்.
ஆதிக்கத்தை அதிகப்படுத்தும் அமெரிக்கா
அமெரிக்கா, இஸ்ரேலுடன் கைக்கோர்த்து கொண்டு ஈரானை தாக்கி வருகிறது. கியூபா நாடு அவரது அடுத்த இலக்காக உள்ளது. கிரீன்லாந்து நாட்டை கைப்பற்ற வேண்டும் என தனது விருப்பத்தையும் டிரம்ப் முன்னரே தெரிவித்திருந்தார்.
கடந்த ஜனவரி 3ம் தேதி, வெனிசுலா நாட்டின் அதிபரான நிக்கோலஸ் மதுரோ மற்றும் அவரது மனைவி சிலியா புளோரஸ் ஆகியோரை அந்நாட்டின் தலைநகர் கராகஸில் உள்ள அவர்களின் வீட்டிலிருந்து அமெரிக்க ராணுவம் கைது செய்து நாடு கடத்தியது. வெனிசுலா அரசே அமெரிக்காவுக்கு போதைப்பொருள் கடத்தலை மேற்கொள்வதாக கூறி அவர் மீது குற்றஞ்சாட்டினர். தொடர்ந்து தற்போது ஈரானின் உச்சபட்ச தலைவராக இருந்த அயாத்துலா அலி காமேனியை இஸ்ரேல் - அமெரிக்காவின் வான்வழி தாக்குதல் மூலம் கொலைசெய்யப்பட்டுள்ளார். இதனால் சர்வதேச அரசியலில் பெரும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.
ஈரானின் அனைத்து படைகளும் அழிந்தது...
ஈரான் நாட்டுக்கு எதிரான அமெரிக்காவின் ராணுவ நடவடிக்கையை டொனால்ட் டிரம்ப் புகழ்ந்து தள்ளியிருக்கிறார். ஈரான் அதன் தலைவர்களை மட்டுமின்றி ராணுவம், கடற்படை, தகவல் தொடர்பு உள்ளிட்டவற்றை இழந்துவிட்டது என டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர், "ஈரானில் நாம் சிறப்பாக செயலாற்றி வருகிறோம். ஜீரோவில் இருந்து பத்துக்குள் அமெரிக்காவின் தாக்குதலை எப்படி மதிப்பிடுவீர்கள் என சிலர் கேட்டிருந்தனர்? நானும் சொல்லியிருந்தேன், இதை 12 முதல் 15 வரை மதிப்பிடலாம் என்று...
32 கப்பல்கள் மூழ்கடிக்கப்பட்டன
அவர்களின் ராணுவத்தின் கதை முடிந்துவிட்டது, கடற்படை அழிந்துவிட்டது, தகவல் தொடர்பும் அழிந்துவிட்டது. அவரின் தலைவர்களும் அழிந்துவிட்டார்கள், அவர்களின் இரண்டு அடுக்கு தலைவர்கள் மறைந்துவிட்டனர். அவர்கள் தற்போது மூன்றாவது அடுக்கு தலைவருக்கு சென்றுவிட்டார்கள். அவர்களின் விமானப்பைடை மொத்தமாக துடைத்தெறியப்பட்டுள்ளது. அவர்களிடம் 32 கப்பல்கள் இருந்தன, அவை தற்போது கடலுக்குள் மூழ்கிவிட்டன" என்றார். மேலும் அமெரிக்க ராணுவத்தின் நடவடிக்கை மற்றும் செயல்திறனை தொடர்ந்து வெகுவாக பாராட்டினார்.
ஈரானின் அச்சுறுத்தல் இல்லை
மறுபுறம், அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகையின் செய்தி தொடர்பாளர் கரோலின் லீவிட், "ஆபரேஷன் எபிக் ஃப்யூரி சுமார் 4-6 வாரங்கள் வரை நீடிக்கும் எ எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நடவடிக்கையில் அமெரிக்காவிடம் போதுமான வெடிமருந்துகள் உள்ளிட்ட ராணுவ தளவாடங்கள் கையிருப்பில் இருக்கிறது. அவர்களின் கடற்படை இப்போது நிர்மூலமாகிவிட்டது. மத்திய கிழக்கு பிரதேசத்தில் உள்ள எங்களின் ராணுவ தளங்கள், ராணுவ துருப்புகள் மீதான ஈரானின் ஏவுகணை அச்சுற்றுத்தல் என்பது முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு மகத்தான பணியை செய்துள்ளோம், ராணுவமும் மகத்தான பணியை ஆற்றியுள்ளது" என்றார்.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடக்கம்
ஈரான் மீது அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் தொடர்ந்து வான்வழி தாக்குதலை மேற்கொண்டு வருகிறது. ஈரானும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்காவின் ராணுவ தளங்கள் மற்றும் இஸ்ரேலை குறிவைத்து பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. எனவே, கடந்த ஒரு வாரக்காலமாக மத்திய பிரதேச பகுதியில் போர் பதற்றம் நிலவுகிறது. மேலும், சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிபொருள் தட்டுபாடு ஏற்படும் அபாயமும் நிலவுகிறது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் முடக்கியிருப்பதன் மூலம், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளுக்கு செல்லும் எண்ணெய் கப்பல்களின் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது.
இந்தியாவின் நிலை என்ன?
ஹர்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே உலகளவில் 20%-25% எண்ணெய் கப்பல்கள் சென்று வருகின்றன. எனவே இந்த வழி முடக்கப்பட்டால் பல்வேறு நாடுகளில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்படுவது மட்டுமின்றி சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய்யின் விலையும் அதிகரிக்கும். அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் நாடுகளின் நட்பு நாடுகளுக்கு செல்லும் எண்ணெய் கப்பல்களையே தடுத்து நிறுத்துவோம் என ஈரான் கூறியிருந்தது. இது ஒருபுறம் இருக்க, ரஷ்யாவிடம் இருந்து 30 நாள்களுக்கு கச்சா எண்ணெய்யை வாங்கிக்கொள்ளவும் இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி தெரிவித்துள்ளது கவனிக்கத்தக்கது.
