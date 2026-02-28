English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அமெரிக்க மக்களின் பாதுகாப்பே நோக்கம்... ஈரான் மீதான தாக்குதல் - டொனால்ட் டிரம்ப் பேச்சு

அமெரிக்க மக்களின் பாதுகாப்பே நோக்கம்... ஈரான் மீதான தாக்குதல் - டொனால்ட் டிரம்ப் பேச்சு

US President Donald Trump: அமெரிக்க மக்களை பாதுகாப்பதே எங்களின் நோக்கம் என்று ஈரான் மீதான தாக்குதலுக்கு பின் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 28, 2026, 02:52 PM IST
  • 8 நிமிடத்திற்கு டிரம்ப் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
  • இஸ்ரேல் உடன் இணைந்து ஈரான் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல்.
  • ஈரான் அணு ஆயுதங்களை தயாரிப்பதை ஒருபோதும் ஏற்க முடியாது - நெதன்யாகு

அமெரிக்க மக்களின் பாதுகாப்பே நோக்கம்... ஈரான் மீதான தாக்குதல் - டொனால்ட் டிரம்ப் பேச்சு

US President Donald Trump On Iran Attack: ஈரான் நாட்டின் மீதான அமெரிக்காவின் தாக்குதலை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தற்போது உறுதிப்படுத்தி உள்ளார்.

தாக்குதலை உறுதிசெய்த டிரம்ப்

டொனால்ட் டிரம்ப் அதன் Truth Social கணக்கில் சுமார் 8 நிமிடங்கள் நீடிக்கும் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. தற்போது ஈரான் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் என்பது அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் இணைந்து நடத்திய ராணுவ நடவடிக்கை என்பது உறுதிப்படுத்தி உள்ளார். 

மிகவும் கொடூரமானவர்களை கொண்ட ஒரு கொடிய குழு ஈரானில் ஆட்சியில் இருந்து வருவதாகவும், அதை அழித்து அச்சுற்றுதல்களை உடனடியாக நீக்குவதன் மூலம் அமெரிக்க மக்களை பாதுகாப்பதே எங்களின் நோக்கம் என்றும் டிரம்ப் வீடியோவில் பேசி உள்ளார்.

ஈரானிய ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக...

மேலும், கடந்த 47 ஆண்டுகளாக ஈரானிய ஆட்சி அமெரிக்காவிற்கு அச்சுறுத்தலை அளித்து வந்ததாகவும், அமெரிக்காவையும் அதன் துருப்புகளையும் பல நாடுகளில் உள்ள அதன் அப்பாவி மக்களையும் குறிவைத்து முடிவற்ற படுகொலை பிரச்சாரத்தை நடத்தி வருவதாகவும் அவர் அந்த வீடியோவில் குறிப்பிட்டார்.

நெதன்யாகு X பதிவு

ஈரான் மீதான தாக்குதல் குறித்து இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு X பதிவில், "ஒரு மணிநேரத்திற்கு முன்பு, இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும் ஈரானில் பயங்கரவாத ஆட்சியால் ஏற்பட்டிருக்கும் அச்சுறுத்தலை அகற்றுவதற்கான ஒரு நடவடிக்கையில் இறங்கின. நமது சிறந்த நண்பரான அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் தலைமைக்கு நான் நன்றி கூறுகிறேன்.

இந்த கொலைகார பயங்கரவாத ஆட்சி அனைத்து மனிதகுலத்தையும் அச்சுறுத்தும் வகையில் அணு ஆயுதங்களை தயாரிக்க அனுமதிக்கக் கூடாது. (அமெரிக்கா - இஸ்ரேல்) கூட்டு நடவடிக்கை என்பது ஈரானிய மக்கள் தங்களின் தலைவிதியை தங்களின் கைகளில் எடுத்துக்கொள்ளும் சூழ்நிலையை உருவாக்கும். ஒன்றாக நிற்போம், ஒன்றாக போராடுவம், ஒன்றாக இஸ்ரேலின் நலனை உறுதிசெய்வோம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.   

ஜூனில் போர் நிறுத்தம்

ஈரான் அணு ஆயுதங்களை தயாரித்து உலக நாடுகளுக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துவதாக கூறி மேற்குலக நாடுகள் தொடர்ச்சியாக ஈரானை தனிமைப்படுத்தி வந்தது.  அந்த வகையில், கடந்தாண்டு ஜூனில், இஸ்ரேல் - ஈரான் நாடுகள் சுமார் 12 நாள்கள் வான்வழித் தாக்குதல் மூலம் மோதிக்கொண்டன. பின் இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையே போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டது.

பேச்சுவார்த்தை தோல்விக்கு பின் தாக்குதல்

ஜெனீவாவில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே அணுசக்தி ஒப்பந்தம் குறித்த மூன்றாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்ததை தொடர்ந்து, தற்போது இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இணைந்து ஈரான் மீது தாக்குதல் தொடுத்துள்ளன.

உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை விவரங்கள் வெளியாகவில்லை...

ஈரான் நாட்டின் உச்சபட்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனியின் அலுவலகத்திற்கு அருகே தாக்குதல் தொடுக்கப்பட்டது என்றும் ஆனால் அயதுல்லா அலி கமேனி பாதுகாப்பான இடத்தில் இருப்பதாக ஈரான் தெரிவித்துள்ளது. இதுவரை ஈரான் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் உயிரிழந்தோர், பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் ஏதும் வெளியாகவில்லை.

மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம் 

இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா தாக்குதலை தொடர்ந்து ஈரான் அதன் வான்வெளியை மூடியுள்ளது. அதேபோல், ஈரானும் பதிலடி கொடுக்க வாய்ப்பிருக்கிறது என்பதால் இஸ்ரேலும் அதன் வான்வெளியை மூடியுள்ளது. பொதுமக்கள் விமானச்சேவையை முற்றிலும் நிறுத்தி, இஸ்ரேல் அதன் விமான நிலையங்களையும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை காரணமாக மூடியுள்ளது. இஸ்ரேலில் அமெரிக்காவும் அதன் படைகளை குவித்திருக்கிறது. இதனால், மத்திய கிழக்கு பகுதியில் போர் பதற்றம் அதிகமாகி உள்ளது. 

மேலும் படிக்க | 'ஆட்சியை கவிழ்க்க ஆள் வருது!' - டிரம்ப் பற்ற வைத்த நெருப்பு! பதிலடிக்கு தயாராகும் ஈரான்

மேலும் படிக்க | ஈரானில் நடப்பது என்ன? தொடரும் பதற்றம் - நாடு திரும்பிய இந்தியர்கள் பகிர்ந்த தகவல்கள்

மேலும் படிக்க | ஈரான் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல்... அதிகரிக்கும் போர் பதற்றம் - உற்று கவனிக்கும் அமெரிக்கா

