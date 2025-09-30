போர் நிறுத்தம்: ஹமாஸுக்கு 3-4 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கிய டிரம்ப்!

இஸ்ரேல் மற்றும் காஸா இடையேயான போர் நிறுத்தம் தொடர்பான 20 முக்கிய அம்சங்களுக்கான பரிந்துரைகளுக்கு பதில் அளிக்கவ் ஹமாஸ்வுக்கு 3-4 நாட்களை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அவகாசமாக வழங்கியுள்ளார்.
இந்த பரிந்துரைகள் ஹமாஸின் ஆயுதக் குறைப்பு, பிணைக் கைதிகளை விடுவித்தல், மற்றும் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளன. ஹமாஸ் இதற்கு ஒப்புக்கொள்ளும் மூலம் காஸாவிலுள்ள இஸ்ரேல் படைகள் படிப்படியாக வீடு திரும்பும் வாய்ப்பு உள்ளது என பரிந்துரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இஸ்ரேல் மற்றும் காஸா இடையேயான இந்தப் போர் இரண்டு ஆண்டுகாலமாக நீடித்து வருகிறது. இந்தச் சண்டையை நிறுத்த உலகளாவிய முயற்சிகளில் அமெரிக்கா முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது. கடந்த காலங்களில் 7 போர் நிறுத்த ஒப்பந்தங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன என்று டிரம்ப் கூறியுள்ளார். சமீபத்தில், இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவுடன் வெள்ளை மாளிகையில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில், இந்த 20 அம்சங்களைக் கொண்ட போர் நிறுத்த திட்டம் பற்றி சாதகமான கருத்துக்களைப் பெற்றனர். வெள்ளை மாளிகை இதனை பொதுமக்களுக்கு அறிவித்தும் உள்ளது.
முன்னதாக டொனால்ட் டிரம்ப் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, "போர் நிறுத்த தொடர்பாக பரிந்துரைகளின் மீது ஆலோசித்து பதில் கூறுவதற்கு ஹமாஸுக்கு 3-4 நாட்கள் வழங்குகிறேன். இதற்குத் தொடர்புடைய மற்ற தரப்பினரும் இவை குறித்து ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ளனர். இப்போது ஹமாஸின் பதிலுக்காக காத்திருக்கின்றோம். அரபு நாடுகள் கூட இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளன. ஹமாஸ் அமைப்பின் பதிலுக்காக காத்திருக்கிறோம். ஹமாஸ் இதனை ஒப்புக்கொள்ளலாம் அல்லது மறுக்கலாம். ஒருவேளை மறுத்தால் இந்த முடிவு மிகவும் சோகமானதாக இருக்கும் என தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த போர் நிறுத்த முன்முயற்சி வெவ்வேறு நாடு மற்றும் உலக அமைப்புகளின் ஆதரவை பெற்று வருகிறது. இந்த மோதல் நிறுத்தத்திற்கு வந்தால், காஸா மக்கள் மீண்டும் அமைதியான வாழ்க்கையை அனுபவிக்கக்கூடும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவிக்கப்படுகிறது.
