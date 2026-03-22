  • அழிச்சிடுவோம்... 2 நாள் கெடு விதித்த டிரம்ப்... உடனே ஈரான் பதிலடி - ஹார்முஸ் ஜலசந்தி திறக்கப்படுமா?

அழிச்சிடுவோம்... 2 நாள் கெடு விதித்த டிரம்ப்... உடனே ஈரான் பதிலடி - ஹார்முஸ் ஜலசந்தி திறக்கப்படுமா?

US Iran War: உலகின் ஐந்தில் ஒரு பங்கு கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்திற்கு உதவும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை, அடுத்த 2 நாள்களுக்குள் மீண்டும் திறக்காவிட்டால், ஈரானின் மின் உற்பத்தி நிலையங்களை அழித்துவிடுவோம் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் எச்சரித்துள்ளார். டிரம்பின் எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து ஈரானும் பதிலடி கொடுத்துள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 22, 2026, 08:16 AM IST

அழிச்சிடுவோம்... 2 நாள் கெடு விதித்த டிரம்ப்... உடனே ஈரான் பதிலடி - ஹார்முஸ் ஜலசந்தி திறக்கப்படுமா?

ஈரான் - அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் போர் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்: கச்சா எண்ணெய் என்பது சர்வதேச அரசியலில் முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது. உலக நாடுகள் பயன்படுத்தும் 26% - 31% கச்சா எண்ணெய்யை மத்திய கிழக்கு நாடுகளே உற்பத்தி செய்கின்றன.

ஹார்முஸ் ஜலசந்தியின் முக்கியத்துவம்

அந்த வகையில், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து சீனா, ஜப்பான், இந்தியா போன்ற பிற ஆசிய நாடுகளுக்கும்; ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய்யை கொண்டுசெல்ல ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பயன்படுகிறது. உலக பயன்பாட்டில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு கச்சா எண்ணெய் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே கொண்டுசெல்லப்படுகிறது. 

சர்வதேச அரசியலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் தற்போது போரின் காரணமாக முடக்கியிருக்கிறது. தங்கள் நாட்டின் மீது கடந்த மூன்று வாரக் காலமாக தாக்குதல் தொடுத்து வரும் இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா நாடுகளுக்கு நெருக்கிடி கொடுக்கும் வகையில், ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மூடியிருக்கிறது.

உலக பொருளாதாரத்தில் ஏற்படும் தாக்கம்

ஈரான் திட்டமிட்டது போல் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மூடியதன் காரணமாகவும், போர் பதற்றம் காரணமாகவும் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. இந்தியா போன்ற நாடுகளில் எரிபொருள் தட்டுபாடு ஏற்படும் சூழல் உருவாகியிருக்கிறது. அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளிலும் எரிபொருள்களின் விலை ஏற்றம் கண்டிருக்கிறது. இது சர்வதேச பொருளாதாரத்தையே சீர்குலைக்கும் என்றும் வல்லுநர்களால் அஞ்சப்படுகிறது.

டிரம்ப் - நெதன்யாகு என்ன செய்யப்போகிறார்கள்?

இந்தச் சூழலில், ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா போர் கூடிய விரைவில் முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என்ற குரல்கள் உலகம் முழுவதும் எழத் தொடங்கியிருக்கின்றன. அதுவும் இந்த போரை தொடங்கிவைத்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு ஆகியோரின் கைகளில்தான் போரின் முடிவும் இருக்கிறது எனலாம். எனவே, மத்திய கிழக்கில் நிலவி வரும் இந்த பதற்றத்தை தணிக்க டிரம்ப் - நெதன்யாகு என்ன நடவடிக்கைகளை எடுப்பார்கள் என உலகமே அவர்களை உற்றுநோக்கி வருகிறது.

ஈரானுக்கு கெடு விதித்த டிரம்ப்

இந்தச் சூழலில், எண்ணெய் கப்பல்களுக்கு முக்கிய போக்குவரத்து பகுதியான ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் திறக்காவிட்டால், அந்நாட்டின் மின் உற்பத்தி நிலையங்களை முற்றிலும் அழித்துவிடுவோம் என டொனால்ட் டிரம்ப் ஈரானுக்கு பகிரங்க எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார். மேலும், ஈரான் நாட்டுக்கு 48 மணிநேரம் டிரம்ப் கெடுவிதித்துள்ளார்.

டொனால்ட் டிரம்ப் அவரது Truth சமூக வலைதளப் பக்கத்தில், இந்திய நேரப்படி காலை 5.14 மணிக்கு ஈரானுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்து பதிவிட்டுள்ளார். இதன்மூலம், வரும் செவ்வாய்கிழமை (மார்ச் 24) காலை வரை ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை திறக்க, டிரம்ப் கால அவகாசம் கொடுத்துள்ளார்.

'மிகப்பெரிய மின் உற்பத்தி ஆலையை அழிப்போம்'

டிரம்ப் அவரது பதிவில், "ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை எந்தவித அச்சுறுத்தலும் இன்றி, ஈரான் முழுமையாக திறக்காவிட்டால், இந்த நேரத்தில் இருந்து அடுத்த 48 மணிநேரத்தில், அமெரிக்கா அவர்களின் மின் உற்பத்தி நிலையங்களை தாக்கி தகர்க்கும். முதலில் அவர்களின் மிகப்பெரிய நிலையங்களை தாக்குவோம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

