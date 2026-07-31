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இந்திய மாணவர்களுக்கு செக் வைத்த ட்ரம்ப்! அமெரிக்காவில் வேலை செய்ய ரூ.95 லட்சம் கட்டணம்..

அமெரிக்காவில் தங்கி படிக்கும் வெளிநாட்டு மாணவர்கள், ஒரு லட்சம் அமெரிக்க டாலர்கள் செலுத்த வேண்டும் என ட்ரம்ப் யோசித்து வருவதாக வெளியாகியிருக்கும் தகவல் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 31, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:13 PM IST
இந்திய மாணவர்களுக்கு செக் வைத்த ட்ரம்ப்! அமெரிக்காவில் வேலை செய்ய ரூ.95 லட்சம் கட்டணம்..
Image Credit: Donald Trump | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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இந்திய மாணவர்களுக்கு செக் வைத்த ட்ரம்ப்! அமெரிக்காவில் வேலை செய்ய ரூ.95 லட்சம் கட்டண
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