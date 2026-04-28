ட்ரம்ப் மீதான தாக்குதல்: இது சதியா? ஈரான் போரை மறைக்க நாடகமா? வெள்ளை மாளிகை விளக்கம்

அமெரிக்க அரசியல் களம் தற்போது பெரும் கொந்தளிப்பில் உள்ளது. சமீபத்தில் நடந்த வெள்ளை மாளிகை நிருபர்கள் சங்க விருந்து (White House Correspondents Dinner) நிகழ்வின் போது நடந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம், உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் பல்வேறு சதித் திட்டக் கோட்பாடுகள் (Conspiracy Theories) பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
என்ன நடந்தது? வாஷிங்டன் விருந்தில் துப்பாக்கிச் சூடு!
கடந்த சனிக்கிழமை (ஏப்ரல் 25, 2026) இரவு, வாஷிங்டன் ஹில்டன் ஹோட்டலில் நடந்த நிருபர்கள் சங்க விருந்தில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கலந்து கொண்டார். சுமார் 2,600 விருந்தினர்கள் முன்னிலையில், பாதுகாப்புச் சோதனைகள் நடைபெறும் இடத்திற்கு அருகே திடீரென துப்பாக்கிச் சூடு சத்தம் கேட்டது. இதனால் அங்கிருந்த நிருபர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் பெரும் பீதியடைந்தனர். ரகசியப் படை (Secret Service) உடனடியாக செயல்பட்டு, அதிபர் ட்ரம்ப் மற்றும் துணை அதிபர் ஜே.டி. வான்ஸ் ஆகியோரை பாதுகாப்பாக வெளியேற்றியது.
இந்தச் சம்பவத்தில் கலிபோர்னியாவைச் சேர்ந்த 31 வயதுடைய கோல் தாமஸ் ஆலன் (Cole Tomas Allen) என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் ஒரு வீடியோ கேம் டெவலப்பர் மற்றும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இது ஒரு திட்டமிடப்பட்ட நாடகமா? வெடிக்கும் சர்ச்சைகள்
இந்தச் சம்பவம் நடந்த சில நிமிடங்களிலேயே, இணையதளங்களில் இது ஒரு திட்டமிடப்பட்ட நாடகம் (Staged Shooting) என்ற பேச்சுக்கள் கிளம்பின. இதற்குப் பின்னால் சில முக்கிய காரணங்கள் சதித் திட்டக் கோட்பாட்டாளர்களால் முன்வைக்கப்படுகின்றன.
தற்போது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இணைந்து ஈரான் மீது நடத்தி வரும் போர், அமெரிக்க மக்களிடையே பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தப் போரிலிருந்து மக்களின் கவனத்தை திசைதிருப்பவே வெள்ளை மாளிகை இந்தச் சம்பவத்தை அரங்கேற்றியதாக ஒரு தரப்பினர் வாதிடுகின்றனர்.
வெள்ளை மாளிகையில் 400 மில்லியன் டாலர் செலவில் புதிய பால்ரூம் கட்ட ட்ரம்ப் நிர்வாகம் ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. இதற்கு பாதுகாப்பு காரணங்களைக் கூறி நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய இந்தத் தாக்குதலை ஒரு காரணமாகப் பயன்படுத்தலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
வரும் தேர்தல்களில் மக்களின் அனுதாபத்தைப் பெற்று, அரசியல் பலத்தைப் பெருக்கிக் கொள்ளவே இது போன்ற தாக்குதல்கள் நடத்தப்படுவதாகக் குற்றம் சாட்டப்படுகிறது.
‘முட்டாள்தனமான வதந்திகள்’ -வெள்ளை மாளிகை கடும் கண்டனம்
இந்தச் சதித் திட்டக் கோட்பாடுகளை வெள்ளை மாளிகை முற்றிலுமாக மறுத்துள்ளது. இது குறித்து பேசிய வெள்ளை மாளிகை செய்தித் தொடர்பாளர் காரோலின் லீவிட், "இவை அனைத்தும் ஆதாரமற்ற, முட்டாள்தனமான கற்பனைகள்" என்று சாடியுள்ளார். மேலும் இடதுசாரி அமைப்புகளின் வெறுப்புப் பிரச்சாரமே (Left-Wing Cult of Hatred) இது போன்ற வதந்திகளுக்குக் காரணம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய கோல் ஆலன் மீது கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளன. அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை வரை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக சட்ட வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
ஈரான் போரில் அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பின் நிலைப்பாடு
ஈரான் மீதான ராணுவ நடவடிக்கைக்கு அமெரிக்காவில் பெருகி வரும் எதிர்ப்பை ட்ரம்ப் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். ஈரான் அணு ஆயுதங்களை உருவாக்குவதைத் தடுப்பதே இந்தப் போரின் நோக்கம். இதை எதிர்க்கும் அமெரிக்கர்கள் முட்டாள்கள் என்று அவர் ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் காட்டமாகப் பேசியிருந்தார். மேலும் ஈரானின் எண்ணெய் வளங்களைக் கைப்பற்ற விரும்புவதாகவும் அவர் வெளிப்படையாகத் தெரிவித்தது ஏற்கனவே பெரும் விவாதங்களை உருவாக்கியிருந்தது.
இணையதளங்களில் பரவும் செய்திகள் பொய்-ஆ? உண்மை என்ன?
ஏஎஃப்பி (AFP) போன்ற செய்தி நிறுவனங்களின் உண்மைச் சரிபார்ப்பு (Fact-check) குழுக்கள், "நாடகம்" என்று பரவும் செய்திகளில் எந்த உண்மையும் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. ரஷ்யா மற்றும் ஈரான் போன்ற நாடுகளின் அரசு ஊடகங்கள் இந்தச் சதித் திட்டக் கோட்பாடுகளைத் தூண்டி விடுவதாகவும், இதன் மூலம் அமெரிக்காவில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த முயற்சிப்பதாகவும் ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
ஒரு நாட்டின் அதிபர் மீதான பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலை அரசியலாக்குவது ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்தானது என்று அரசியல் நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். இந்தத் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் திட்டமிடப்பட்டதா அல்லது உண்மையான தாக்குதலா என்பது எப்பிஐ (FBI) விசாரணையின் முடிவில்தான் முழுமையாகத் தெரியவரும்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ