₹32 லட்சம் vs ₹36 கோடி: ஈரானின் ட்ரோன் தாக்குதலும் இஸ்ரேலின் 'காஸ்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ்' ரகசியமும்!

Israel Stock Market: இது வெறும் ஏவுகணைகளுக்கும் ட்ரோன்களுக்குமான போர் மட்டுமல்ல. இது கணிதத்திற்கான போர். செலவு, உற்பத்தி மற்றும் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஒரு மிகப்பெரிய யுத்தம். $35,000 மதிப்பிலான ஒரு ட்ரோனை வீழ்த்த $4 மில்லியன் மதிப்பிலான ஏவுகணையைப் பயன்படுத்துவது நீண்ட காலத்திற்குச் சாத்தியமா? ஆனால், இவ்வளவு பதற்றத்திற்கு மத்தியிலும் இஸ்ரேலிய பங்குச்சந்தை (TA-35) 8.85% வரை உயர்ந்திருப்பது உலகையே ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது. இந்த 'காஸ்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ்' (Cost Mathematics) பின்னால் இருக்கும் மர்மம் என்ன? விரிவாகப் பார்ப்போம்.
1. ஈரானின் 'சாச்சுரேஷன் வார்ஃபேர்' (Saturation Warfare) தந்திரம்
ட்ரோன்கள்: ஈரானிடம் சுமார் 80,000 ட்ரோன்கள் கையிருப்பில் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மாதம் 500 ட்ரோன்களை உற்பத்தி செய்யும் திறன் அவர்களுக்கு உண்டு.
ஈரானின் பலம்: மலிவான விலை. ஒரு 'ஷாஹெத்' (Shahed) ட்ரோனின் விலை வெறும் $35,000 (சுமார் ₹32 லட்சம்).
தந்திரம்: ஒரே நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ட்ரோன்களை ஏவி, எதிரியின் வான் பாதுகாப்பு அமைப்பை (Air Defense) திணறடித்தல்.
2. இடைமறிப்பு ஏவுகணைகளின் தலைவலி
இங்குதான் கணக்கு உதைக்கிறது. ஒரு மலிவான ட்ரோனைச் சுட இஸ்ரேல் பயன்படுத்தும் ஏவுகணையின் விலை ₹5 கோடி முதல் ₹36 கோடி வரை இருக்கலாம்.
14:1 முதல் 100:1 வரை தாக்குபவருக்குச் சாதகமாக உள்ளது. ஒருவேளை ஈரான் தனது முழு பலத்தையும் பயன்படுத்தினால், அதைத் தடுக்க இஸ்ரேலுக்கு $50 பில்லியன் முதல் $200 பில்லியன் வரை செலவாகலாம்.
3. அப்புறம் ஏன் இஸ்ரேல் சந்தை உயர்கிறது?
ஏவுகணைகள் பறக்கும்போது பங்குச்சந்தை வீழ்வதுதான் இயல்பு. ஆனால் டெல் அவிவ் பங்குச்சந்தை உயர்ந்ததற்கு சில முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. நிச்சயமான வெற்றி, தடுப்பு நடவடிக்கை, வருங்காலத் தொழில்நுட்பம் என்ற அடிப்படையில் முதலீட்டாளர்கள் இஸ்ரேல் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர்.
- இஸ்ரேலின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் அமெரிக்கா, பிரிட்டன் போன்ற நாடுகளின் நேரடி ஆதரவு ஈரானின் தாக்குதலை முறியடிக்கும் என்று முதலீட்டாளர்கள் நம்புகின்றனர்.
- ஈரானின் ட்ரோன் ஏவுதளங்கள் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதல்கள் பயனுள்ளதாக இருந்ததாக சந்தை கருதுகிறது.
- 'அயன் பீம்' (Iron Beam) போன்ற லேசர் தொழில்நுட்பம் வந்தால், ஒரு ட்ரோனைச் சுட வெறும் ₹200 முதல் ₹500 மட்டுமே செலவாகும். இந்த எதிர்பார்ப்பு சந்தைக்குத் தெம்பூட்டுகிறது.
சவால்கள் என்ன?
புளூம்பெர்க் (Bloomberg) போன்ற நிறுவனங்களின் அறிக்கைப்படி, இடைமறிப்பு ஏவுகணைகளின் இருப்பு சில வாரங்களிலேயே தீர்ந்துபோக வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு 'இண்டஸ்ட்ரியல் வார்' (Industrial War). யார் வேகமாக ஆயுதங்களைத் தயாரிக்கிறார்கள் என்பதே வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும்.
சமன்பாடு பொருளாதார நிலைக்காது?
$35,000 ட்ரோன் vs $4 மில்லியன் மிசைல் - இந்தச் சமன்பாடு பொருளாதார ரீதியாக நீண்ட காலம் நிலைக்காது. ஆனால், இப்போதைக்குத் தொழில்நுட்பமும், கூட்டணிகளின் பலமும் இஸ்ரேலின் கையை ஓங்கச் செய்துள்ளன.
மேலும் படிக்க - மத்திய கிழக்கு போர்: இந்தியப் பொருளாதாரம் சந்திக்கும் 5 சவால்கள்! கச்சா எண்ணெய் முதல் தங்கம் விலை
மேலும் படிக்க - Strait of Hormuz | ஹார்முஸ் நீரிணை ஏன் இவ்வளவு முக்கியம்? உலகப் பொருளாதாரத்தை உலுக்கும் எரிசக்திப் போர்!
மேலும் படிக்க - பிரச்சனையை தீர்க்க இந்தியா ஆதரவு அளிக்கும், பிரதமர் மோடி
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ