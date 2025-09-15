1 பில்லியன் டாலர் மதிப்பில் டெஸ்லா பங்குகள் வாங்கிய மஸ்க்...பங்கு சந்தையில் என்ன நடந்தது தெரியுமா?

Elon Musk Buys 1 Billion Stock: டெஸ்லா நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி (CEO) எலான் மஸ்க், சுமார் 2.5 மில்லியன் பங்குகளை 1 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் வாங்கியுள்ளார் என அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
இந்தப் பங்குகள் செப்டம்பர் 12-ஆம் தேதி "டிரஸ்ட்" வழியாக மறைமுகமாக வாங்கப்பட்டதாக ஆவணங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிவிப்புக்குப் பிறகு டெஸ்லா பங்குகள், ப்ரீ-மார்க்கெட் வர்த்தகத்தில் 7.3% வரை உயர்ந்து, வருடாந்திர சரிவை சமன் செய்யும் நிலையில் வந்துள்ளன.
இந்த முதலீடு, டெஸ்லா நிறுவனம் சமீபத்தில் மஸ்க்குக்காக அறிவித்த பெரும் ஊதியத் திட்டத்துக்குப் பிறகு வந்துள்ளது. நவம்பர் 6-ஆம் தேதி நடைபெறும் பங்குதாரர்கள் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் கிடைத்தால், இந்த ஊதியத் திட்டம் மஸ்க்கை உலகின் முதல் டிரில்லியன் டாலர் மதிப்புடைய நிர்வாகியாக மாற்றும் வாய்ப்பு உண்டு.
பங்குதாரர்கள் ஒப்புதல் அளித்தால், மஸ்க்கு வழங்கப்படும் பங்கு ஊதியம் 12 பகுதிகளாக கிடைக்கும். அதற்காக டெஸ்லா வாகன உற்பத்தி, லாபம், சந்தை மதிப்பு ஆகியவை அதிகரிக்க வேண்டும். முதலில், டெஸ்லா நிறுவனத்தின் மதிப்பு 2 டிரில்லியன் டாலரை அடைய வேண்டும். முழு திட்டமும் நிறைவேற்றப்பட்டால், டெஸ்லா மதிப்பு 8.5 டிரில்லியன் டாலரை எட்ட வேண்டும்.
இப்போது டெஸ்லா விற்பனையில் சிரமங்களை சந்தித்து வருகிறது. மஸ்க், டொனால்ட் டிரம்ப் உடன் தொடர்பு வைத்திருந்ததால் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. அதோடு சீன கார் நிறுவனங்களும், அமெரிக்க ஆட்டோ நிறுவனங்களும் கடுமையாக போட்டியிடுகின்றன.
நவம்பர் 6 அன்று நடைபெறும் பங்குதாரர் வாக்கெடுப்பு, மஸ்க்கின் புதிய ஊதியத் திட்டம் அமலாகுமா என்பதை முடிவு செய்யும்.
சுருக்கமாக:
- எலான் மஸ்க், டெஸ்லா பங்குகளை 1 பில்லியன் டாலர் மதிப்பில் வாங்கினார்.
- சுமார் 2.5 மில்லியன் பங்குகள், “டிரஸ்ட்” வழியாக செப்டம்பர் 12 அன்று வாங்கப்பட்டன.
- இந்த அறிவிப்புக்குப் பிறகு, டெஸ்லா பங்கு விலை 7.3% உயர்ந்தது.
- டெஸ்லா, மஸ்க்குக்காக புதிய ஊதியத் திட்டம் அறிவித்துள்ளது.
- பங்குதாரர்கள் ஒப்புதல் அளித்தால், மஸ்க்கு பங்கு ஊதியம் 12 பகுதிகளாக கிடைக்கும்.
- முதல் கட்டமாக, டெஸ்லா மதிப்பு 2 டிரில்லியன் டாலர் அடைய வேண்டும்.
- முழுமையாக நிறைவேறினால், டெஸ்லா மதிப்பு 8.5 டிரில்லியன் டாலர் ஆகும்.
- டெஸ்லா விற்பனை தற்போது சிரமத்தில் உள்ளது.
- மஸ்க், டொனால்ட் டிரம்ப் உடன் தொடர்பு காரணமாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
- சீன மற்றும் அமெரிக்க கார் நிறுவனங்கள் கடுமையான போட்டி தருகின்றன.
- நவம்பர் 6 பங்குதாரர் வாக்கெடுப்பு, மஸ்க்கின் புதிய ஊதியத் திட்டத்தை தீர்மானிக்கும்.
