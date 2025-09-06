டெஸ்லாவின் புதிய ஊதிய திட்டம்: உலகின் முதல் டிரில்லியனராக மாறும் எலான் மஸ்க்!

Elon Musk World First Trillionaire: எலான் மஸ்க் உலகின் முதல் டிரில்லியனராவதற்கான பாதையில் இருக்கலாம், டெஸ்லாவின் புதிய ஊதிய திட்டத்தின் காரணமாக டெஸ்லா நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள், எலான் மஸ்க்குக்கு புதிய ஊதிய திட்டத்தை முன்மொழிந்துள்ளனர்.
இந்த திட்டத்தின் படி, அனைத்து குறிக்கோள்களும் நிறைவேற்றப்பட்டால், டெஸ்லா பங்குகளின் 12% மஸ்க்குக்கு வழங்கப்படும்.
இந்த திட்டத்தில் சில நிலைமைகள் உள்ளன. அதாவது, மஸ்க் டெஸ்லாவின் சந்தை மதிப்பை குறைந்தது 8.5 டிரில்லியன் வரை வளர்த்தால் மட்டுமே பங்குகள் வழங்கப்படும். இந்த திட்டம் ஒப்புதல் பெற்றால், மஸ்க்குக்கு 423.7 மில்லியன் புதிய டெஸ்லா பங்குகள் வழங்கப்படும். இதன் மதிப்பு தற்போதைய பங்கு விலையில் சுமார் 143.5 பில்லியன் ஆகும். இந்த ஊதியத்தின் முழுமையான மதிப்பு சுமார் 1.03 டிரில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. டெஸ்லாவின் தற்போதைய சந்தை மதிப்பை அதிகரிக்க வேண்டியதே முக்கியம்.
செய்தி நிறுவனமான CNN-வின் தகவலின் படி, மஸ்க் தற்போது 410 மில்லியன் டெஸ்லா பங்குகளை வைத்துள்ளார். இதன் மதிப்பு சுமார் 139 பில்லியன். மேலும் அவர் ஸ்பேஸ் எக்ஸ், xAI மற்றும் X (முன்னால் ட்விட்டர்) நிறுவனங்களில் பங்குகளும் வைத்துள்ளார். இதனால் மஸ்கின் மொத்த செல்வம் சுமார் 378 பில்லியன் ஆகும்.
இந்த ஊதிய திட்டம் மஸ்க்கை டெஸ்லாவுக்குள் நிலையான கவனம் செலுத்த ஊக்குவிக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. டெஸ்லா புதிய சந்தைகளில் வளர்ச்சியை நோக்கி செல்லும் போது, மஸ்க் தனது பல நிறுவனங்களில் ஈடுபட்டிருப்பதால் கவனம் மாறக்கூடும் என்பதில் கவலை ஏற்பட்டது.
மேலும், இந்த ஆண்டில் மஸ்க்கை 2030 வரை நிறுவனத்தில் வைத்திருக்க 29 பில்லியன் இடைமைய ஊதிய திட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. டெஸ்லாவின் பங்கு விலை சற்று மாறுபட்டாலும், மஸ்க் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள், தன்னாட்சி டாக்ஸிகள் மற்றும் ஹூமனாய்டு ரோபோட்கள் போன்ற மாபெரும் திட்டங்கள் மூலம் நிறுவனத்தின் நீண்ட கால வளர்ச்சியில் நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர்.
சுருக்கமாக:
- எலான் மஸ்க் உலகின் முதல் டிரில்லியனர் ஆகும் வாய்ப்பு.
- டெஸ்லா புதிய ஊதிய திட்டம் – பங்குகளில் 12% மஸ்க்கு வழங்கப்படும்.
- சந்தை மதிப்பு $8.5 டிரில்லியன் அடைந்தால் மட்டுமே திட்டம் செயல்படும்.
- மஸ்க்கு கூடுதலாக 423.7 மில்லியன் பங்குகள் கிடைக்கும்.
- தற்போதைய மதிப்பு – $143.5 பில்லியன், முழுமையான மதிப்பு – $1.03 டிரில்லியன்.
- மஸ்க் தற்போது 410 மில்லியன் பங்குகள் வைத்துள்ளார் (மதிப்பு $139 பில்லியன்).
- மொத்த செல்வம் தற்போது $378 பில்லியன்.
- ஸ்பேஸ் எக்ஸ், xAI, X (Twitter) நிறுவனங்களிலும் பங்குகள்.
- டெஸ்லா இயக்குநர்கள் $29 பில்லியன் இடைமைய திட்டம் 2030 வரை ஒப்புதல்.
- தன்னாட்சி ரோபோட்கள் & ரோபோடாக்ஸி திட்டங்கள் – நீண்டகால வளர்ச்சிக்கு நம்பிக்கை.
