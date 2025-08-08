English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

எலான் மஸ்க் ஜப்பானுக்கு எச்சரிக்கை! மக்கள் தொகை சரிவால் எதிர்காலம் ஆபத்தா? நிலவரம் என்ன?

Elon Musk Warns Japan: ஜப்பானில் மக்கள் தொகை விகிதம் அதிரடியாக குறைந்து வருகிறது.  வருடத்திற்கு 10 லட்சம் பேர் குறையக்கூடும் என எலான் மஸ்க் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். AIதான் இதற்கான ஒரே தீர்வாக இருக்க முடியும் என அவர் வலியுறுத்துகிறார்.  

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Aug 8, 2025, 04:48 PM IST
    • ஜப்பானுக்கு வரும் பெரும் அபாயம்!
    • மக்கள் தொகை குறைபாடு பற்றி எலான் மஸ்க் சிந்தனைகள்
    • Overpopulation என்பது ஒரு பொய்

Elon Musk Warns Japan: ஜப்பானில் மக்கள் தொகை வேகமாக குறைந்து வருகிறது. வருடத்திற்கு 10 லட்சம் பேர் குறைவாகின்றனர் என எலான் மஸ்க் மிக கடுமையான எச்சரிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார். இதற்கான காரணம் ஏ.ஐ அல்ல, ஆனால் அதுவே ஒரு தீர்வாக இருக்கலாம் என அவர் கூறுகிறார். 

ஜப்பானுக்கு வரும் பெரும் அபாயம்!
Space X மற்றும் Tesla நிறுவனங்களின் தலைவரும், தொழில்நுட்ப வல்லுநருமான எலான் மஸ்க், ஜப்பானின் மக்கள் தொகை குறித்து அதிர்ச்சிகரமான எச்சரிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். சமீபத்தில் X வலைதளத்தில் அவர் கூறியது: “ஜப்பான் இந்த ஆண்டில் மட்டும் ஒரு மில்லியன் மக்கள் தொகையை இழக்கப்போகிறது.” இதற்கு காரணமாக 50 வருடங்களுக்கு முன்பு தொடங்கிய ஜனநாயக சரிவை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மேலும், இது AI (அழகிய நுண்ணறிவு) காரணமாக அல்ல என்றும், ஆனால் AIதான் தற்போது அந்த நிலையை திருப்பும் ஒரே நம்பிக்கை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

மக்கள் தொகை குறைபாடு பற்றி அவரது சிந்தனைகள்:
2024-இல், 900,000 பேர் பிறப்பை விட அதிகம் இறந்துள்ளனர் என கூறப்படுகிறது. இதற்கு பதிலளித்த மஸ்க், "இது மிக நீண்ட காலத்திலிருந்து நடந்துவரும் ஒரு பிரச்சனை" எனத் தெரிவித்தார். AIதான் தற்போது இதை சமாளிக்கக் கூடிய ஒரே வழி என அவர் நம்புகிறார்.

“Overpopulation என்பது ஒரு பொய்” – மஸ்க் கருத்து
மஸ்க் தொடர்ந்து உலகளாவிய மக்கள் தொகை குறைவின் விளைவுகள் குறித்து கவலை தெரிவித்துவந்துள்ளார். அவருக்கு 5 பெண்களுடன் 14 குழந்தைகள் உள்ளனர். அதிக குழந்தைகள் பிறக்க வேண்டும் என்பதே அவரின் எண்ணம். “Overpopulation என்பது உலகத்தில் சொன்ன மிக மோசமான பொய்” என அவர் புதிய பதிவில் கூறியுள்ளார்.

2022-இல், அவர் கூறியது:
"பிறப்பு வீதம் குறைவதால் உருவாகும் மக்கள் தொகை சரிவு, உலக வெப்பமடைதலைவிட பெரிய அபாயம்!" அதே நேரத்தில், அவர் "உலக வெப்பமடைதலும் ஒரு பிரச்சனை தான்" எனவும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அவர் கூறியது: “ஒருவர் குழந்தைகள் இல்லாமல் இருக்க, மற்றொருவர் குறைந்தது 3 குழந்தைகள் பெற்றால்தான் சமநிலை ஏற்படும். இல்லையெனில் மக்கள் தொகை முற்றிலும் வீழ்ச்சியடையும்.” என்று கூறிகிறார்.

முடிவில்:
ஜப்பானைப் போலவே, ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் பிறப்புகள் குறைந்து வருவது, புதிய தலைமுறையைக் குறைத்து பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தடையாகும் என எலான் மஸ்க் எச்சரிக்கிறார். இது உண்மையிலேயே சிந்திக்க வைக்கும் எச்சரிக்கைதான். 

