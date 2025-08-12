ஜப்பான் மக்களுக்கு AI மூலம் ஆப்பு வைத்த எலான் மஸ்க்! என்ன விவரம்...

Elon Musk Warns Japan: அரை நூற்றாண்டாக மக்கள் தொகை குறைவில் இருக்கும் ஜப்பான், வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை சந்திக்கிறது. பிறப்பு விகிதம் குறைவு, திருமண தாமதம், குழந்தை பராமரிப்பு செலவு ஆகியவை முக்கிய காரணங்கள். மஸ்க் பரிந்துரைத்த AI தீர்வு, எதிர்காலத்தில் நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கும் பாதிப்பை குறைக்கலாம்.
ஜப்பான் மக்கள் தொகை வீழ்ச்சி - மஸ்க் எச்சரிக்கை:
டெஸ்லா தலைமை நிர்வாகி எலான் மஸ்க், “ஜப்பான் மக்கள் தொகை குறைவு ஒரு சமீபத்திய பிரச்சினை அல்ல… இது அரை நூற்றாண்டாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது” என X தளத்தில் தெரிவித்துள்ளார். 2026-க்குள் ஜப்பான் மக்கள் தொகை சுமார் 10 லட்சம் பேர் குறையக்கூடும் எனவும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி
ஜப்பான் அரசு மற்றும் ஊடக தகவல்களின் படி, கடந்த ஆண்டு ஜப்பானில் பிறந்த குழந்தைகளை விட இறப்புகள் 9 லட்சம் அதிகமாக பதிவாகியுள்ளது. இது அந்நாட்டு வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய வருடாந்திர மக்கள் தொகை சரிவு. இதற்கான முக்கிய காரணங்கள்:
- குறைந்த பிறப்பு விகிதம்
- அதிக குழந்தை பராமரிப்பு செலவுகள்
- திருமணம் மற்றும் குழந்தை பெற்றலை தாமதப்படுத்தும் பழக்கம்
- குடும்பத்திற்கு உகந்த பணிமுறை இல்லாத வேலை சூழல்
- பல தம்பதிகள், குழந்தை பெற சிறந்த வயதைத் தாண்டிய பிறகு தான் முடிவெடுப்பதால், குடும்பம் தொடங்குவது கடினமாகிறது.
AI தீர்வா?
தகவலின்படி, மஸ்க், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) இந்த நெருக்கடியை சமாளிக்க உதவலாம் எனக் கூறியுள்ளார். அவரின் பரிந்துரைகள்:
- தொழில்துறைகளில் தானியங்கி தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்துதல்
- AI சார்ந்த முதியோர் பராமரிப்பு சேவைகள்
- ரோபோடிக் உதவியாளர்கள் மற்றும் AI முகவர்கள் மூலம் தொழிலாளர் பற்றாக்குறையை சமாளித்தல்
எதிர்கால சவால்:
நிபுணர்கள் எச்சரிக்கையில், மக்கள் தொகை குறைவு தொடர்ந்தால், ஜப்பானின் சுகாதார அமைப்பும், பொருளாதார வளர்ச்சியும் கடும் அழுத்தத்திற்கு ஆளாகும். இதை சமாளிக்க, உற்பத்தித் திறனை பேணுவதோடு, மக்கள் தொகை வீழ்ச்சியைத் தடுக்கும் கொள்கைகள் அவசியம் என அரசியல்வாதிகள் முனைவுடன் செயல்படுகிறார்கள்.
சுருக்கமாக:
- ஜப்பான் மக்கள் தொகை குறைவு – 2026-ல் மேலும் 10 லட்சம் குறைவு.
- பிறப்பு விகிதம் சரிவு, திருமணம் தாமதம், குழந்தை பராமரிப்பு செலவு உயர்வு.
- வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய வருடாந்திர வீழ்ச்சி – இறப்புகள் 9 லட்சம் அதிகம்.
- AI மூலம் தொழிலாளர் பற்றாக்குறை, முதியோர் பராமரிப்பு சவாலுக்கு தீர்வு.
- ரோபோடிக் உதவியாளர்கள், தானியங்கி தொழில்நுட்பம் மூலம் உற்பத்தித் திறன் பேணல்.
- நிபுணர்கள் – மக்கள் தொகை குறைவு பொருளாதார அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும்.
- கொள்கை மாற்றங்கள் – மக்கள் தொகை சரிவைத் தடுப்பது அவசியம்.
மேலும் படிக்க | எலான் மஸ்கும் Microsoft CEO-க்கும் X தளத்தில் மோதல்! என்ன பிரச்சனை?
மேலும் படிக்க | எலான் மஸ்க் ஜப்பானுக்கு எச்சரிக்கை! மக்கள் தொகை சரிவால் எதிர்காலம் ஆபத்தா? நிலவரம் என்ன?
மேலும் படிக்க | சிறுவர்களுக்கான செக்ஸ் ஆப்! சர்ச்சையில் சிக்கிய எலான் மஸ்க்... முழு விவரம் என்ன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ