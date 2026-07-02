/ஐரோப்பாவை உலுக்கும் கொடிய வெப்ப அலை.. 2,000 உயிரிழப்புகள்.. மீண்டும் Red Alert!

Europe heatwave 2026 Latest Updates: ஐரோப்பா முழுவதும் கடந்த சில வாரங்களாக நிலவி வரும் வரலாறு காணாத வெப்ப அலை, ஆயிரக்கணக்கான மக்களின் உயிரைப் பறித்து மிகப்பெரிய மனிதாபிமான நெருக்கடியை உருவாக்கியுள்ளது. கோடை காலம் தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே 40°C-ஐ தாண்டிய வெப்பநிலை பல நாடுகளில் பதிவாகியுள்ளது. தற்போது நிலைமை சற்று சீராகும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இன்னொரு தீவிர வெப்ப அலை ஐரோப்பாவை தாக்கவுள்ளதாக வானிலை ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கோடைகாலம் இப்பதான் தொடங்கியிருக்கு, ஆனால் அதற்குள்ளாகவே ஐரோப்பியக் கண்டம் இதுவரை கண்டிராத ஒரு கோரமான வெப்ப அலையின் பிடியில் சிக்கித் தவித்து வருகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்த அதீத வெப்பம் காரணமாக ஐரோப்பா முழுவதும் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். நிலைமை இவ்வளவு மோசமடைந்த பிறகும், அடுத்தடுத்து வரவிருக்கும் புதிய வெப்ப அலைகளுக்காக பிரான்ஸ், இத்தாலி, குரோஷியா போன்ற நாடுகள் தங்களை ஆயத்தப்படுத்தி வருகின்றன.
50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்படி ஒரு வெப்ப அலை வீசியிருக்க வாய்ப்பே இல்லை என்றும், கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இதன் தீவிரம் 200 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது என்றும் காலநிலை ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதிர்ச்சித் தகவலை வெளியிட்டுள்ளனர்.
தற்போது ஐரோப்பாவைச் சுட்டெரிக்கும் இந்த அசாதாரண வானிலை மாற்றத்திற்கு 'ஒமேகா பிளாக்' (Omega Block) என்ற காலநிலை நிகழ்வுதான் முதன்மைக் காரணம் என்று வானிலை ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள். வானிலை வரைபடத்தில் கிரேக்க எழுத்தான ஒமேகா ($\Omega$) வடிவத்தில் இந்த காற்றழுத்த மண்டலம் உருவாவதால் இதற்கு இப்பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. மத்திய ஐரோப்பாவின் வான்பரப்பில் ஒரு பெரிய குமிழ் போல வெப்பக் காற்று சிக்கிக் கொள்ளும்போது, குளிர்ந்த காற்று இருபுறமும் தள்ளப்படுகிறது. இந்த வெப்பக் காற்று மண்டலம் நகர முடியாமல் ஒரே இடத்தில் தேங்கிவிடுவதால், நாளுக்கு நாள் வெயிலின் தாக்கம் பன்மடங்கு உயர்ந்து கொண்டே செல்கிறது. புதைபடிவ எரிபொருட்களின் பயன்பாடு மற்றும் பசுமைக்குடில் வாயுக்களின் உமிழ்வு காரணமாகவே இத்தகைய தீவிர வானிலை மாற்றங்கள் ஏற்படுவதாக அறிவியலாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்
இத்தாலியில் வடக்கிலுள்ள போல்சானோ (Bolzano) முதல் தெற்கிலுள்ள பாலெர்மோ (Palermo) வரை 25 நகரங்களுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் மதிய நேரங்களில் வெளியில் செல்ல வேண்டாம் என்றும், முதியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மீது சிறப்பு கவனம் செலுத்துமாறும் அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
குரோஷியாவின் தலைநகர் ஜாக்ரெப் (Zagreb), சுற்றுலா மையங்களான டுப்ரோவ்னிக் (Dubrovnik), ஸ்ப்ளிட் (Split) உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் மிக உயர்ந்த எச்சரிக்கை அமலில் உள்ளது.
ஐரோப்பாவில் பதிவான மொத்த உயிரிழப்புகளில் சுமார் பாதி பிரான்சில் ஏற்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு பொது சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. உயிரிழந்தவர்களில் 85% பேர் 65 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்.
குறிப்பாக தனியாக வசிக்கும் முதியவர்கள், குளிரூட்டும் வசதி இல்லாத வீடுகளில் அதிக பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளனர். மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகள் அதிகரித்ததால், பிரான்ஸ் அரசு தனது தேசிய சுகாதார அவசரநிலை திட்டத்தை மிக உயர்ந்த நிலையில் தொடர முடிவு செய்துள்ளது.
ஜெர்மனியின் குபுட்ஸ் (Kubschütz) பகுதியில் இரவு நேர வெப்பநிலை 29.4°C ஆக பதிவானது. இது அந்நாட்டில் இதுவரை பதிவான அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலையாகும்.
அதே நேரத்தில், சாக்சனி-அன்ஹால்ட் (Saxony-Anhalt) பகுதியில் பகல் வெப்பநிலை 41.5°C வரை உயர்ந்தது. தொடர்ந்து நீடிக்கும் அதிக இரவு வெப்பநிலை, உடலுக்கு ஓய்வு கிடைக்காமல் இருப்பதால் உயிரிழப்புகளுக்கான அபாயத்தை மேலும் அதிகரிப்பதாக மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
வானிலை ஆய்வாளர்களின் கணிப்பின்படி, ஜூலை 3 முதல் பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் மீண்டும் 35°C-க்கும் அதிகமான வெப்பநிலை பதிவாகும்.
இந்த நிலைக்கு "Omega Block" எனப்படும் அரிய வானிலை அமைப்பே முக்கிய காரணம். கிரேக்க எழுத்தான "Ω" போன்ற வடிவில் உருவாகும் இந்த உயர் காற்றழுத்த அமைப்பு, சூடான காற்றை ஒரே பகுதியில் நீண்ட நாட்கள் சிக்கவைத்து விடுகிறது. இதனால் பல நாட்கள் தொடர்ந்து கடும் வெப்பம் நீடிக்கிறது.
World Weather Attribution (WWA) ஆய்வாளர்கள் வெளியிட்டுள்ள புதிய ஆய்வில், இந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட வெப்ப அலை 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிகழ்வதே சாத்தியமற்ற ஒன்றாக இருந்திருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பை விட தற்போது இதுபோன்ற தீவிர வெப்ப அலைகள் சுமார் 200 முதல் 300 மடங்கு அதிக வாய்ப்புடன் உருவாகின்றன என்றும் ஆய்வு கூறுகிறது.
படிம எரிபொருட்களின் அதிகப்படியான பயன்பாடு, கார்பன் டைஆக்சைடு உள்ளிட்ட பசுமைக் குடில் வாயுக்கள் அதிகரித்திருப்பதே உலக வெப்பமயமாதலின் முக்கிய காரணமாக விஞ்ஞானிகள் விளக்குகின்றனர்.
ஐரோப்பாவின் பிற பகுதிகளைப் போலவே, பிரிட்டனிலும் இந்த ஆண்டில் மூன்றாவது வெப்ப அலை உருவாகும் அபாயம் உள்ளது.
அடுத்த வாரம் 33°C வரை வெப்பநிலை உயரும் என வானிலை ஆய்வாளர்கள் கணித்துள்ளனர். குறிப்பாக வடக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளில் உள்ள பெரும்பாலான வீடுகள் குளிர்காலத்தை சமாளிக்கும் வகையில் கட்டப்பட்டவை. கோடைக்கால வெப்பத்தை எதிர்கொள்ளும் வசதிகள் இல்லாததால் மக்கள் அதிக சிரமத்தை எதிர்கொள்கின்றனர்.
வெப்ப அலையால் மனிதர்கள் மட்டுமல்லாமல் கால்நடைகளும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
வெப்ப அலை மனித உடல்நலத்தையே மட்டுமல்லாமல், ஐரோப்பாவின் உள்கட்டமைப்பையும் கடுமையாக பாதித்துள்ளது.
காலநிலை மாற்றத்தின் வேகம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், ஐரோப்பாவில் வெப்ப அலைகள் இனி அரிதான நிகழ்வாக இருக்காது என்று விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கின்றனர்.
பசுமைக் குடில் வாயு வெளியேற்றத்தை குறைத்தல், நகரங்களில் மரங்கள் அதிகரித்தல், குளிரூட்டும் உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல், முதியவர்களுக்கான பாதுகாப்பு திட்டங்களை வலுப்படுத்துதல் ஆகியவை மட்டுமே எதிர்கால பாதிப்புகளை குறைக்க உதவும் என்று நிபுணர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
நதிகள் வற்றி வருவது, மின்சாரக் கட்டமைப்பு மீதான கூடுதல் சுமை, அதிக வெப்பத்தைத் தாங்க முடியாதபடி கட்டப்பட்ட நகரங்கள் என ஐரோப்பாவின் இந்த கோடைகாலம் ஒரு பெரும் சகிப்புத்தன்மைக்கான சோதனையாக மாறியுள்ளது. காலநிலை மாற்றத்திற்கு எதிராக உலக நாடுகள் இப்போதே தீவிர நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், வரும் ஆண்டுகளில் இத்தகைய கொடிய வெப்ப அலைகள் சாதாரண நிகழ்வுகளாக மாறிவிடும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்தில்லை. வெயிலின் தாக்கம் இன்னும் குறையாததால், மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.