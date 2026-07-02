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ஐரோப்பாவை உலுக்கும் கொடிய வெப்ப அலை.. 2,000 உயிரிழப்புகள்.. மீண்டும் Red Alert!

ஐரோப்பாவில் ஏற்பட்டுள்ள கடுமையான வெப்ப அலை இதுவரை 2,000-க்கும் மேற்பட்ட உயிர்களை காவு வாங்கியுள்ளது. பிரான்ஸ், இத்தாலி, குரோஷியா உள்ளிட்ட நாடுகள் மீண்டும் அதிகபட்ச வெப்ப எச்சரிக்கையை அறிவித்துள்ளன. 35°C முதல் 41°C வரை வெப்பநிலை பதிவாகும் என கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், காலநிலை மாற்றம் காரணமாக இதுபோன்ற வெப்ப அலைகள் இனி அதிகம் நிகழும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 02, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:01 PM IST
ஐரோப்பாவை உலுக்கும் கொடிய வெப்ப அலை.. 2,000 உயிரிழப்புகள்.. மீண்டும் Red Alert!
Image Credit: AI Generated | Europe Heatwave: Climate Change Omega BlockSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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