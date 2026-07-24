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Explained : 3 மணிநேரம் மட்டும் தூங்கும் பிரதமர்... ஜப்பானில் சலசலப்பு, இந்தியாவில் சகஜம் - ஏன்?

ஜப்பான் நாட்டு பிரதமர் ஒரு நாளுக்கு 3 மணிநேரம் மட்டும்தான் தூங்குகிறார். இதுகுறித்து அவர் போட்ட X பதிவு, Work Life Balance குறித்த பெரும் விவாதத்தையே கிளப்பியிருக்கிறது. ஜப்பானில் Work Life Balance என்பது எப்படி இருக்கிறது...?, அதில் இந்தியாவின் நிலை என்ன...? உள்ளிட்டவற்றை விரிவாக இங்கு அலசலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 24, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:19 PM IST
Explained : 3 மணிநேரம் மட்டும் தூங்கும் பிரதமர்... ஜப்பானில் சலசலப்பு, இந்தியாவில் சகஜம் - ஏன்?
Image Credit: Japan vs India - Work Life Balance | Image Source : ChatGPT

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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