/Explained : 3 மணிநேரம் மட்டும் தூங்கும் பிரதமர்... ஜப்பானில் சலசலப்பு, இந்தியாவில் சகஜம் - ஏன்?

நவீன வாழ்க்கை முறையில் Work Life Balance என்ற வார்த்தை மிகுந்த முக்கியத்துவத்தை பெற்றிருக்கிறது. ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு ஒருவர் தனது வேலையையும், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் சரியாக நிர்வகிப்பதே இந்த Work Life Balance எனும் தாரக மந்திரம்.
Work Life Balance சார்ந்த பிரச்னைகளும், சிக்கல்களும் உலகம் முழுவதுமே விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது இந்தியாவில் ஒரு நாளுக்கு 8 மணிநேர வேலை, 9 மணிநேர வேலை என்பதை தாண்டி ஒரு நாளுக்கு 10 மணிநேரம், 12 மணிநேர வேலையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற 'அபாய' குரல்களும் ஒலிக்கின்றன.
ஆனால், Gen Z தலைமுறையினர் இதையெல்லாம் லெப்ட் ஹேண்டில் தான் கையாள்கிறார்கள். அவர்களுக்கு வேலை என்பது தனி உலகம், இல்லற வாழ்வு என்பது தனி உலகம். எனவே வேலை என்னும் கூட்டுக்குள் அவர்களை அடைக்க முடிவதில்லை.
அப்படியிருக்க, ஜப்பானில் தற்போது Work Life Balance குறித்த முக்கிய உரையாடல் கிளம்பியுள்ளது. ஜப்பானில் திடீரென இந்த பேச்சு எழுவதற்கு என்ன காரணம்?, ஜப்பான் இளைஞர்களின் மனநிலை என்ன?, ஜப்பானை ஒப்பிடுகையில் இந்தியா என்ன நிலைமையில் இருக்கிறது என்பதை விரிவாக காணலாம்.
(வாசகர்கள் கவனத்திற்கு: தற்கொலைக்கு முயல்வது வாழ்வில் எந்த பிரச்னைக்கும், எதற்கும் தீர்வல்ல. தற்கொலை எண்ணங்கள் எழுந்தால், சினேகா அமைப்பின் 044 -24640060 ஹெல்ப்லைன் எண்ணிற்கு தொடர்புக் கொள்ளலாம். மேலும், தமிழக அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-க்கும் தொடர்புகொண்டு நீங்கள் பேசலாம்)
ஜப்பானில் Work Life Balance குறித்து இவ்வளவு விரிவாக விவாதம் நடந்துகொண்டிருக்க, இந்தியா இன்னும் எங்கோ பின்தங்கியிருக்கிறது என்றுதான் கூற வேண்டியதுள்ளது. Work Life Balance விஷயத்தில் ஜப்பான் vs இந்தியா என இரு நாடுகளின் ஒப்பீடை இங்கு காணலாம்.
|தலைப்பு
|ஜப்பான்
|இந்தியா
|உழைப்பு கலாச்சாரமும் விவாதங்களும்
|ஜப்பானில் பிரதமர் தகைச்சி 3 மணிநேரம் தான் தூங்குவதாக கூறினால் அந்நாட்டு மக்களே விமர்சிக்கின்றனர்.
|இந்தியாவிலோ பெருநிறுவனங்களில் முதலாளிகள் 70 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக உழைக்க வேண்டும் என பகிரங்கமாக கூறுகிறார்கள். அதிகம் உழைத்தால்தான் அதற்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்கும் என்ற மனநிலை உடையோரை அதிகம் பார்க்க முடிகிறது.
|பணி நேர புள்ளிவிவரங்கள்
|சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பின் (ILO) தரவுகளின்படி, ஜப்பானியர்கள் வாரத்திற்கு சராசரியாக 36.6 மணிநேரம் உழைக்கிறார்கள். ஓவர்டைம் பார்த்தாலும் 45 மணிநேரம் வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
|உலகளவில் அதிகம் உழைக்கும் நாடுகளின் வரிசையில் இந்தியா 7வது இடத்தில் உள்ளது. ILO அறிக்கையின்படி, இந்திய ஊழியர்கள் வாரத்திற்கு சராசரியாக 46.7 மணிநேரம் வேலை செய்கிறார்கள். மேலும், 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான இந்தியர்கள் வாரத்திற்கு 49 மணிநேரத்திற்கும் அதிகமாக உழைக்கின்றனர்.
|அதிக உழைப்பினால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள்
|அதிகப்படியான வேலைப்பளு மற்றும் மன அழுத்தம் காரணமாக 'கரோஷி' மரணங்கள் நிகழ்கின்றன. இதை தடுக்க அரசு சட்ட சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்கின்றன.
|இந்தியாவிலும் CA, வங்கி அதிகாரிகள் பணிச் சுமையால் உயிரிழப்பது அதிகரித்து வருகிறது. இருப்பினும், ஐடி துறையில் ஓவர்டைம் தொடர்பான சட்டப் பாதுகாப்புகள் இன்னும் பெரியளவில் வலுபெறவில்லை.
|AI சார்ந்த பொருளாதாரம்
|ஜப்பானில் செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்த தெரிந்த Gen Z இளைஞர்கள் அதிக வருமானம் ஈட்டுகிறார்கள். மற்ற தொழிலாளர்கள் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்குகின்றனர்.
|இந்தியாவின் மிகப்பெரும் சேவை மற்றும் ஐடி துறைகளிலும் செயற்கை தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அசுரத்தனமாக உள்ளது. இங்கு AI தெரிந்தவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன. மற்றவர்களுக்கு வேலை கிடைப்பதே சவாலாக மாறியிருக்கிறது.