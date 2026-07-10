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நடுவானில் திடீரென குதித்த விமானி... 22 வயது மாணவி செய்த காரியம் தான் செம ட்விஸ்ட்!

அர்ஜெண்டீனாவில், 42 வயது பறக்கும் பயிற்றுநர் ஒருவர், நடுவானில் விமானம் பறந்து கொண்டிருந்த போது அதை அம்போவென விட்டுவிட்டு  குதித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 10, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:01 PM IST
நடுவானில் திடீரென குதித்த விமானி... 22 வயது மாணவி செய்த காரியம் தான் செம ட்விஸ்ட்!
Image Credit: Flying Instructor Jumps To Death | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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