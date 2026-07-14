/ஹோர்முஸ் நீரிணை vs செங்கடல் பதற்றம்: பெட்ரோல் விலை மீண்டும் உயருமா? இந்தியாவுக்கு என்ன ஆபத்து?

அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையேயான உறவு கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சுமூகமாக இல்லை. 1979-ஆம் ஆண்டு ஈரான் இஸ்லாமியப் புரட்சிக்குப் பிறகு இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான தூதரக உறவுகள் பாதிக்கப்பட்டன. அதன்பிறகு அணுசக்தி திட்டம், பொருளாதாரத் தடைகள், வளைகுடா பாதுகாப்பு, மத்திய கிழக்கில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் போட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் பதற்றம் நீடித்து வருகிறது.சமீப காலங்களில் இஸ்ரேல் - ஈரான் தொடர்பான மோதல்கள், அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் பிராந்திய கூட்டணிகள் ஆகியவை இந்த சூழலை மேலும் சிக்கலாக்கியுள்ளன.
ஹோர்முஸ் நீரிணை என்பது ஈரான் மற்றும் ஓமான் நாடுகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ள மிகவும் முக்கியமான கடல் வழித்தடமாகும். இந்த பாதை வழியாக தான் சவுதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE), குவைத், கத்தார், ஈராக் உள்ளிட்ட நாடுகளின் கச்சா எண்ணெய் உலக சந்தைக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இந்த பாதையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டால் உலகம் முழுவதும் எண்ணெய் விநியோகம் தாமதமடையும் அபாயம் உள்ளது.
ஹூதி (Houthi) இயக்கம் என்பது யேமனில் செயல்படும் ஆயுதக் குழுவாகும். கடந்த சில ஆண்டுகளாக அந்த நாட்டின் உள்நாட்டு அரசியல் மற்றும் ராணுவ மோதல்களில் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது. இஸ்ரேல் - ஹமாஸ் போர் தீவிரமடைந்த பிறகு, செங்கடல் (Red Sea) பகுதியில் செல்லும் சில சர்வதேச கப்பல்களை ஹூதி அமைப்பு குறிவைத்து தாக்கியதாக பல்வேறு சர்வதேச தகவல்கள் வெளியாகின. இதன் காரணமாக உலகின் மிக முக்கியமான கப்பல் போக்குவரத்து வழித்தடங்களில் ஒன்றான செங்கடல் பகுதியில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் பலப்படுத்தப்பட்டன.
யேமன் உள்நாட்டு போர் கடந்த ஒரு தசாப்தமாக நீடித்து வருகிறது.அதில், ஹூதி அமைப்புக்கு எதிராக சவுதி தலைமையிலான கூட்டணி செயல்பட்டு வருகிறது.பலமுறை எல்லைப் பகுதிகளில் தாக்குதல்கள் நடைபெற்றுள்ளன. சர்வதேச அமைப்புகள் தொடர்ந்து அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையை வலியுறுத்தி வருகின்றன. சமூக ஊடகங்களில் பரவி வரும் தகவல்களில் சவுதி மற்றும் ஹூதி இடையே மீண்டும் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்தியா உலகின் மிகப்பெரிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி நாடுகளில் ஒன்றாகும். எனவே மத்திய கிழக்கில் பதற்றம் ஏற்பட்டால் அதன் தாக்கம் இந்தியாவிலும் எதிரொலிக்க வாய்ப்பு அதிகம். அதன்க் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்ன? என்பதை கீழே பட்டியிடப்பட்டுள்ளது.
போர் அல்லது பாதுகாப்பு பிரச்சினைகள் உருவானாலே முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான முதலீடுகளை நோக்கிச் செல்கின்றனர். அதன் விளைவாக,
ஒப்பீடு: ஹோர்முஸ் நீரிணை Vs செங்கடல்
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அம்சம்
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ஹோர்முஸ் நீரிணை
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செங்கடல் (Red Sea)
|முக்கியத்துவம்
|கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்து
|சர்வதேச வர்த்தக கப்பல்கள்
|பாதிப்பு
|எண்ணெய் சந்தை
|உலக வர்த்தகம்
|தொடர்புடைய நாடுகள்
|ஈரான், ஓமான், வளைகுடா நாடுகள்
|யேமன், சவுதி, எகிப்து
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தாக்கம்
|எரிசக்தி விலை உயர்வு
|பொருட்கள் விநியோக தாமதம்