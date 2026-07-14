Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /World
  • /ஹோர்முஸ் நீரிணை vs செங்கடல் பதற்றம்: பெட்ரோல் விலை மீண்டும் உயருமா? இந்தியாவுக்கு என்ன ஆபத்து?

ஹோர்முஸ் நீரிணை vs செங்கடல் பதற்றம்: பெட்ரோல் விலை மீண்டும் உயருமா? இந்தியாவுக்கு என்ன ஆபத்து?

1979 இஸ்லாமியப் புரட்சி முதலே நீடிக்கும் அமெரிக்கா-ஈரான் பதற்றம், தற்போதைய இஸ்ரேல்-ஈரான் மோதல்களால் மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது. உலகளாவிய எரிசக்தி விநியோகத்தின் இதயப் பகுதியாக விளங்கும் ஹோர்முஸ் நீரிணை மற்றும் சர்வதேச வர்த்தகப் பாதையான செங்கடல் ஆகியவற்றில் நிலவும் ராணுவச் சூழல், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, கப்பல் காப்பீட்டுக் கட்டண அதிகரிப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் இந்தியா போன்ற இறக்குமதி நாடுகளின் பொருளாதாரத்திற்குப் புதிய சவால்களை உருவாக்கியுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 14, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:06 PM IST
ஹோர்முஸ் நீரிணை vs செங்கடல் பதற்றம்: பெட்ரோல் விலை மீண்டும் உயருமா? இந்தியாவுக்கு என்ன ஆபத்து?
Image Credit: AI Generated | US-Iran Conflict: Strait of Hormuz Vs Red Sea Crisis – How It Impacts the Global EconomySource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
நந்த் கிஷோர் கோயங்கா ஒரு எழுச்சியூட்டும் ஆளுமை! சுபாஷ் சந்திராவுக்கு பிரதமர் கடிதம்
Nand Kishore Goenka28 min ago
2
CSK38 min ago
3
Karur News42 min ago
4
Strait of Hormuz47 min ago
5
iPhone 18 Pro1 hr ago