காசாவில் போர் நிறுத்தம்: அமெரிக்காவின் முரட்டு சம்பவம் - டிரம்புக்கு நோபல் பரிசா?

Israel Gaza Ceasefire: அமெரிக்காவின் முன்னெடுப்பை தொடர்ந்து காசாவில் போர் நிறுத்தத்திற்கு இஸ்ரேல் மற்றும் ஹமாஸ் ஒப்புக்கொண்டதாக டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 9, 2025, 09:54 AM IST

Israel Gaza Ceasefire, Donald Trump Announcement: அமெரிக்கா முன்வைத்த காசா அமைதித் திட்டத்தின் முதல் கட்டத்திற்கு இஸ்ரேல் மற்றும் ஹமாஸ் ஒப்புக்கொண்டு, காசாவில் போரை நிறுத்தி, பணயக்கைதிகள் மற்றும் கைதிகளை விடுவிக்க இருப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இன்று அறிவித்துள்ளார். இதன்மூலம், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நடந்த இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீனம் போரை டிரம்ப் முடிவுக்கு கொண்டுவந்துள்ளார்.

காசாவில் போரை நிறுத்தி, பணயக்கைதிகள் மற்றும் கைதிகளை விடுவிப்பதற்கான இஸ்ரேல் மற்றும் ஹமாஸ் ஒப்புக்கொண்டதாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் வியாழக்கிழமை அறிவித்தார், பாலஸ்தீனப் பகுதியில் இரண்டு வருடங்களாக நடைபெற்று வந்த போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவந்தார்.

