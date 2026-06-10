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ஆசிரியை படுக்கையறை.. அப்படியே வரைந்த மாணவன்! பலமுறை உடலுறவு.. நடந்தது என்ன?

15 வயது மாணவனுடன் பாலியல் தொடர்பில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஜார்ஜியா பள்ளி ஆசிரியை மீது, மாணவன் வரைந்த படுக்கையறை வரைபடம் முக்கிய ஆதாரமாக மாறியுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 10, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:39 PM IST
ஆசிரியை படுக்கையறை.. அப்படியே வரைந்த மாணவன்! பலமுறை உடலுறவு.. நடந்தது என்ன?
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R Balaji

R Balaji

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ஆசிரியை படுக்கையறை.. அப்படியே வரைந்த மாணவன்! பலமுறை உடலுறவு.. நடந்தது என்ன?
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