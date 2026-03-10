English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • போர் முடிவுக்கு வருகிறதா? அல்லது தீவிரமடைகிறதா? ஈரானின் எச்சரிக்கையும் டிரம்பின் பதிலடியும்

போர் முடிவுக்கு வருகிறதா? அல்லது தீவிரமடைகிறதா? ஈரானின் எச்சரிக்கையும் டிரம்பின் பதிலடியும்

Iran vs Trump Latest Updates: மத்திய கிழக்கில் போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் கூட வெளியேற விடமாட்டோம் என ஈரான் எச்சரித்துள்ளது. இதற்குப் பதிலடியாக, ஈரான் மீது இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு 20 மடங்கு பலமான தாக்குதல் நடத்தப்படும் என டிரம்ப் மிரட்டியுள்ளார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Mar 10, 2026, 11:03 PM IST

போர் முடிவுக்கு வருகிறதா? அல்லது தீவிரமடைகிறதா? ஈரானின் எச்சரிக்கையும் டிரம்பின் பதிலடியும்

ஈரான் vs டிரம்ப் செய்திகள்: மத்திய கிழக்கில் போர் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை தன்வசப்படுத்துவோம் என டிரம்ப் எச்சரித்த நிலையில், 'ஒரு லிட்டர் எண்ணெயைக் கூட ஏற்றுமதி செய்ய விடமாட்டோம்' என ஈரான் பதிலடி தந்துள்ளது. இதற்குப் பதிலடியாக, 20 மடங்கு பலமாக தாக்குவோம் என அதிபர் டிரம்ப் எச்சரித்துள்ளது. உலகளாவிய எண்ணெய் விநியோகத்திற்கு இடையூறு ஏற்பட்டால் போர் மேலும் தீவிரமடையும் என்று ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய இரு நாடுகளும் கடுமையான எச்சரிக்கைகளை விடுத்துள்ளன.

ஈரான் என்ன சொல்கிறது?, டிரம்ப் என்ன சொல்கிறார்? இரு தரப்பு அறிக்கைகளையும் கவனித்தால் மட்டுமே யாருடைய முகாமில் பதற்றம் இருக்கிறது. யார் விரக்தியில் இருக்கிறார்கள், யார் தனது அறிக்கையை திரைமறைவில் ஒளிந்து கொள்ளப் பயன்படுத்துகிறார்கள் மற்றும் யார் நேருக்கு நேர் நின்று போரிடப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பது தெரியவரும். விரிவாக பார்ப்போம்.

ஈரான் vs டிரம்ப்: யாருடைய பக்கம் பதற்றம்?

நீங்கள் கவனித்து வந்தால், உங்களுக்கு தெரியும், டஜன் கணக்கான முறை தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டே வரும் அதிபர்  டிரம்ப், மீண்டும் ஒன்றைச் சொல்லியுள்ளார். "ஈரான் பேச்சுவார்த்தைக்குத் தயாராகலாம், ஆனால் அது நிபந்தனைகளைப் பொறுத்தது என்று 'பாக்ஸ் நியூஸ்' (Fox News) தொலைக்காட்சியிடம் டிரம்ப் கூறியுள்ளார். 

இது டிரம்பின் மற்றொரு தந்திரமா? என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ள நிலையில், டிரம்பின் இந்த அறிக்கைகளால் இஸ்ரேலிய அதிகாரிகள் கவலையடைந்துள்ளதாகவும், டிரம்ப் போரை நிறுத்திவிடுவாரோ என்பது இஸ்ரேலின் பயம் என 'அல் ஜசீரா' ஊடகம் கூறியுள்ளது.

ஈரானின் உறுதி: "பின்னோக்கிச் செல்லும் பேச்சுக்கே இடமில்லை"

முதலில் ஈரானின் அறிக்கைகளைப் பார்ப்போம். கடந்த 11 நாட்களாக ஈரானின் அனைத்து அறிக்கைகளும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் உள்ளன என்பது கவனிக்கத்தக்கது. அவர்கள் "நாங்கள் பின்வாங்க மாட்டோம், போராட வேண்டிய வரை போராடுவோம்." இப்போது ஈரான் ஏவப்போகும் ஏவுகணைகளில் ஒரு டன் எடையுள்ள குண்டுகள் இருக்கும் என்று கூறியுள்ளது. அவை மிகவும் பயங்கரமானவை மற்றும் சக்திவாய்ந்தவை. ஈரான் பின்வாங்கும் கேள்விக்கே இடமில்லை என்று ஈரானின் இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவல்படை (IRGC) தெரிவித்துள்ளது.

ஈரான் ஒரு 'கிளஸ்டர் ஏவுகணையின்' (Cluster Missile) படத்தை வெளியிட்டுள்ளது. இது பார்க்க மெல்லிய ஏவுகணை போலத் தெரிந்தாலும், வானத்தை எட்டியதும் இதிலிருந்து பல சிறிய ஏவுகணைகள் வெளியேறுகின்றன. இஸ்ரேலில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அவசரநிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த முறை ஈரான் குறைவான ஏவுகணைகளையே ஏவியது, இருப்பினும் இஸ்ரேலுக்கு பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈரானின் இலக்கு: அமெரிக்காவும் அதன் தளங்களும்

ஈரானின் இலக்கு எங்கே இருக்கிறது? அதன் கவனம் இஸ்ரேலை விட அமெரிக்கா மீதே அதிகம் உள்ளது. வளைகுடா நாடுகள் மீது அது தாக்குதல் நடத்துவதற்குக் காரணம், அங்கு அமெரிக்க ராணுவத் தளங்கள் இருப்பதுதான். ஈரான் இஸ்ரேலுடன் மட்டுமே போரிடும் என்று அமெரிக்கா நினைத்திருந்தால், அவர்களுக்கு இந்த முறை பலத்த அதிர்ச்சி கிடைத்துள்ளது. ஈரான் அமெரிக்காவையே தனது முக்கிய இலக்காக மாற்றியுள்ளது. இஸ்ரேல் யாருடைய பலத்தை நம்பி ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்துகிறதோ, அந்த அமெரிக்காவுடனேயே நேரடியாகப் போரிடுவதுதான் ஈரானின் வியூகம்.

ஈரானின் அறிக்கை சொல்லும் செய்தி

  1. ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் கூட வெளியேற விடமாட்டோம்
  2. வளைகுடா நாடுகள் அமெரிக்கத் தூதர்களை வெளியேற்றினால் மட்டுமே ஹார்முஸ் வழியாக எண்ணெய் கொண்டு செல்ல அனுமதிப்போம்.
  3. எங்களுக்கு போர் நிறுத்தம் (Ceasefire) தேவையில்லை, 10 ஆண்டுகள் கூடப் போரிடுவோம்.
  4. போர் நிறுத்தம் வேண்டுமென்றால், இனி ஒருபோதும் தாக்கமாட்டோம் என்று உத்தரவாதம் கொடுங்கள்.
  5. தாக்குதல் நடத்துபவர்களின் முகத்தில் குத்துவோம், அதனால் அவர்கள் மீண்டும் தாக்க நினைக்கமாட்டார்கள்.
  6. எங்களுக்குப் பேச்சுவார்த்தை தேவையில்லை, எதிரியின் ராணுவத் தளங்களை அழிக்க வேண்டும்.

ஈரான் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு உற்பத்தி முதல் விநியோகச் சங்கிலி வரை அனைத்தையும் முடக்கியுள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அரசு எண்ணெய் நிறுவனமான 'அட்னாக்' (ADNOC) இன் ரூவைஸ் (Ruwais) ஆலை மீது ஈரான் நடத்திய தாக்குதலில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது உலகின் நான்காவது பெரிய சுத்திகரிப்பு நிலையமாகும். ட்ரோன் தாக்குதலுக்குப் பிறகு இது மூடப்பட்டதாக ராய்ட்டர்ஸ் தெரிவித்துள்ளது. அபுதாபியின் தொழில் வளாகத்திலும் ட்ரோன் தாக்குதலால் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இன்று வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவத் தளங்கள் யாருக்கும் பயன்படாத நிலையில் உள்ளன.

அதிபர் டொனல்ட் டிரம்பின் முன்னுக்குப்பின் முரணான அறிக்கைகள்

  1. ஒருமுறை "போர் முடிந்துவிட்டது" என்கிறார்.
  2. மற்றொரு முறை "இது ஒரு ஆரம்பம் தான்" என்கிறார்.
  3. ஈரானின் கடற்படையை முழுமையாக அழித்துவிட்டோம், 51 கப்பல்களை மூழ்கடித்துவிட்டோம் என்கிறார்.
  4. ஈரான் சரணடையும் வரை போர் நிற்காது என்றும் கூறுகிறார்.
  5. டிரம்பின் இந்த முரண்பட்ட பேச்சுகள் வெறும் பொழுதுபோக்கு போலத் தோன்றுகின்றன. 
  6. ஒருவேளை அவர் ஏதோ ஒரு வகையில் "நாங்கள் வெற்றி பெற்றுவிட்டோம்" என்று அறிவித்துவிட்டு, போரிலிருந்து வெளியேற வழி தேடுகிறாரோ என்ற சந்தேகம் எழுகிறது.

இதன் காரணமாகவே டிரம்பின் அறிக்கைகள் குழப்பமாகவே உள்ளன. ஈரான் பேச்சுவார்த்தைக்குத் தயாராக இல்லாத நிலையில், "ஈரான் மீது 20 மடங்கு அதிக தாக்குதல் நடத்தப்படும்" என்று டிரம்ப் எச்சரிக்கிறார். இதற்குப் பதிலளித்த ஈரானின் பாதுகாப்புச் செயலர் அலி லாரிஜானி, "ஈரான் மக்கள் உங்களின் பொய் மிரட்டல்களுக்கு அஞ்சமாட்டார்கள். உங்களை விடப் பெரியவர்கள் வந்தார்கள், போனார்கள், ஆனால் ஈரானை அழிக்க முடியவில்லை" என்று கூறியுள்ளார்.

போரில் யார் வெற்றி பெறுவார்?

இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு போர் தொடர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ஏனெனில் அது அவரது உள்நாட்டு செல்வாக்கிற்கு அவசியம். டிரம்ப் போரை முடிக்க விரும்புகிறார். ஏனெனில் நீண்ட காலப் போர் அமெரிக்காவில் அவரது செல்வாக்கை பாதிக்கும் என்று அவர் அஞ்சுகிறார். இந்த இரண்டு தலைவர்களும் தங்கள் தேர்தலுக்காக உலக நாடுகளுடன் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

பென்டகன் அதிகாரிகள் கூற்றுப்படி, கடந்த 7 நாட்களில் அமெரிக்காவிற்கு 8 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது மற்றும் 8 வீரர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். அமெரிக்கா இந்தப் போரிலிருந்து வெளியேறினால், அது ஈரானுக்குப் பெரிய வெற்றியாகவும், இஸ்ரேலுக்குப் பெரிய தோல்வியாகவும் அமையும். எனவே இறுதியில், அமெரிக்கா ஒரு சதுப்பு நிலத்தில் சிக்கிக்கொண்டது போலத் தெரிகிறது, அதிலிருந்து வெளியேற முயற்சிக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் அது இன்னும் ஆழமாகச் சிக்கிக்கொள்கிறது.

மேலும் படிக்க - ஈரான் வரைபடம் மாறுமா? ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை! உலக நாடுகளின் திரைக்குப் பின்னால் நடக்கும் ராஜதந்திரம்!

மேலும் படிக்க - ஈரான் சேட்டை செய்தால்.... டிரம்ப் கொடுத்த பெரிய எச்சரிக்கை... உடனே IRGC பதிலடி

மேலும் படிக்க - டிரம்ப்பின் மிரட்டலும் ஈரானின் பதிலடியும்: புதிய உச்ச தலைவர் யார் இந்த முஜ்தபா ஹொசைனி காமேனி?

