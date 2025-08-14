இந்தியாவின் சுதந்திர நாளைச் சூழ்ந்துள்ள உலக அரசியல் சவால்கள்! என்ன நடக்கப் போகிறது?

India’s Independence Day Challenges: அதே நாளில் லாஸ்காவில் அமெரிக்கா–ரஷ்யா உச்சி மாநாடு, உக்ரைன் பிரச்சினை, பாகிஸ்தானின் அணு மிரட்டல், அமெரிக்கா-இந்தியா வர்த்தக முடிச்சுகள் - எல்லாம் ஒரே மேடையில்! சுதந்திர தினம் கொண்டாட்டத்துடன், இந்தியா தனது தேசிய நலனையும், உலக அரசியலிலும் தன் நிலைப்பாட்டையும் காக்கும் போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ளது.
சுதந்திர தினம் மற்றும் உள்ளக அரசியல்:
இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி, இந்திய சுதந்திர தினம் மட்டுமல்ல, உள்ளக அரசியலிலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாள். பிஹாரில் வாக்குப்பதிவில் தேர்தல் ஆணையம் திருத்தம் செய்யும் விவகாரம் சர்ச்சையில் இருப்பதால், பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசிய உரையால் மக்களின் கவனத்தை தனது திட்டங்கள் மற்றும் அரசியல் முன்னுரிமைகளுக்கு திருப்பிக் கொள்ள வாய்ப்பு பெறுகிறார்.
அலாஸ்கா சமிட்: அமெரிக்கா-ரஷ்யா சந்திப்பு:
அதே நாளான ஆகஸ்ட் 15-ல் ஆலாஸ்காவில் அமெரிக்கா–ரஷ்யா தலைவர்கள் சந்திக்கிறார்கள். ஆனால், வெற்றிகர முடிவு வருமா? என்பது கேள்விக்குறி. டிரம்ப் சொல்வது, “புடின் என்ன நினைக்கிறார் என்று புரிந்துகொள்ளவே சந்திக்கிறேன்.” கடந்த கால அனுபவம் என்னவென்றால், முன்னைய சந்திப்புகளில் புடின், அமெரிக்க தலைவர்களை விட தனது அரசியல் நுணுக்கத்தில் முன்னிலை பெற்றார். இதனால் சில சர்ச்சைகள் ஆயிற்று.
ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் கவலை:
ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பினர்கள் கூறுகையில், “உக்ரைன் ஜனாதிபதி இதில் இருக்காமல், அமெரிக்கா–ரஷ்யா மட்டும் ஒப்பந்தம் செய்தால் அது சரியானது அல்ல.” அதனால்தான், அலாஸ்கா சந்திப்புக்கு முன், உக்ரைன் ஜனாதிபதியையும் சேர்த்து ஒரு ஆன்லைன் கூட்டம் வைத்துள்ளனர்.
இந்தியா-அமெரிக்கா தொடர்பு மற்றும் வர்த்தகம்:
இந்தியா ரஷ்யாவிலிருந்து எண்ணெய் வாங்குகிறது. அதற்கு அமெரிக்கா 25% கூடுதல் வரி போட்டுள்ளது. அலாஸ்கா சந்திப்பில் நல்ல முடிவு வந்தால், அமெரிக்கா அந்த வரியை நீக்கலாம். அப்போ, ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இந்தியா–அமெரிக்கா வர்த்தக பேச்சுவார்த்தை நல்ல சூழலில் நடக்கும். ஆனால், நல்ல முடிவு வரும் வாய்ப்பு குறைவு என்பது கணிப்பு.
இந்தியா-அமெரிக்கா தொடர்பில் கடுமையான சிக்கல்கள்:
டிரம்ப், “இந்தியா–பாகிஸ்தான் 4 நாள் போரில் நான் நடுவர் ஆனேன்” என்று சொல்லி வருகிறார். இதை இந்தியா மறுக்கும் நிலையில், பாகிஸ்தான்–அமெரிக்க நட்பு அதிகரித்து, இந்தியா – அமெரிக்க உறவு பாதிக்கப்படுகிறது. பாகிஸ்தான் படைத்தலைவர் அசிம் முனீர் அமெரிக்கா சென்றபோது, இந்தியாவுக்கு எதிராகப் பேசி, அணு ஆயுதம் பயன்படுத்துவோம் என்று மிரட்டினார். இந்த சிக்கல்கள் நடைப்பெற்று வருகிறது.
அணு அச்சுறுத்தல் மற்றும் இந்தியாவின் பதில்:
இந்திய அரசு, பாகிஸ்தான் படைத்தலைவர் அசிம் முனீர் கூறிய “அணு ஆயுதம் பயன்படுத்துவோம்” என்ற மிரட்டலை கண்டித்தது. இந்த மிரட்டல், அவர் அமெரிக்காவில் இருக்கும் போது கூறப்பட்டது என்பதால், இது மேலும் விசித்திரமாக இருந்தது. காரணம், 80 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இரண்டாம் உலகப்போரின் இறுதியில், அமெரிக்கா ஜப்பானின் ஹிரோஷிமா மற்றும் நாகசாகி நகரங்களில் அணு குண்டுகளை வீசியது. அந்த 80வது ஆண்டு நினைவு நாளே, பாகிஸ்தான் தலைவரின் அணு மிரட்டல் வந்தது.
பாகிஸ்தான்-அமெரிக்கா ஒத்துழைப்பு:
அமெரிக்கா, பாகிஸ்தானில் செயல்படும் Balochistan Liberation Army (BLA), Islamic State of Iraq and Syria – Khorasan Province (ISIS-K), Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) போன்ற குழுக்களை “தீவிரவாத அமைப்புகள்” என்று அறிவித்தது. பாகிஸ்தான், இந்த குழுக்களுக்கு இந்தியா உதவுகிறது என்று குற்றம் சாட்டி வந்ததால், இது இந்தியா–பாகிஸ்தான் பிரச்சனையை இன்னும் மோசமாக்குகிறது.
இந்தியாவின் முக்கிய சவால்கள்:
- அமெரிக்கா-இந்தியா வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை சரியாக முடிப்பது.
- இந்தியா ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய் வாங்கியதற்காக அமெரிக்கா விதித்த 25% கூடுதல் வரியை நீக்க வைப்பது.
- அமெரிக்கா-பாகிஸ்தான் நட்பு மீண்டும் வலுப்படும் சூழ்நிலையை சமாளிப்பது.
சுதந்திர தினத்தின் முக்கியத்துவம்:
இந்த ஆண்டு சுதந்திர தினம், நாட்டில் ஜனநாயகத்தை காப்பதும், வெளிநாட்டில் இந்தியாவின் நலனை தைரியமாக பாதுகாப்பதும் உறுதி செய்வதற்கான நாள்.
சுருக்கமாக:
- ஆகஸ்ட் 15 — இந்திய சுதந்திர தினமும், அரசியல் ரீதியாக முக்கிய நாளும்.
- அதே நாளில் ஆலாஸ்காவில் அமெரிக்கா–ரஷ்யா தலைவர்கள் சந்திப்பு; வெற்றிகர முடிவு சந்தேகம்.
- ஐரோப்பிய ஒன்றியம், உக்ரைன் இல்லாத ஒப்பந்தம் தவறு எனக் கூறி முன்கூட்டியே ஆன்லைன் கூட்டம் நடத்தியது.
- ரஷ்ய எண்ணெய் வாங்கியதற்கான 25% கூடுதல் வரியை நீக்கினால், இந்தியா–அமெரிக்கா வர்த்தக பேச்சுவார்த்தைக்கு நல்ல சூழல்.
- டிரம்ப் “இந்தியா–பாகிஸ்தான் போரில் நடுவர்” எனக் கூறி, இந்தியா மறுத்தது; பாகிஸ்தான்–அமெரிக்க நட்பு அதிகரிப்பு.
- பாகிஸ்தான் படைத்தலைவர் அமெரிக்காவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு அணு அச்சுறுத்தல் விடுத்தார்; அது ஹிரோஷிமா–நாகசாகி 80வது ஆண்டு நினைவு நாள்.
- அமெரிக்கா, BLA, ISIS-K, TTP ஆகியவற்றை தீவிரவாத அமைப்புகள் என அறிவித்தது; பாகிஸ்தான் இந்தியா மீது குற்றச்சாட்டு.
- இந்தியாவின் சவால் — வர்த்தக ஒப்பந்தம் முடித்தல், எண்ணெய் வரி நீக்கம், அமெரிக்கா–பாகிஸ்தான் நட்பு சமாளித்தல்.
- சுதந்திர தினம் — ஜனநாயகத்தை காக்கவும், தேசிய நலனை தைரியமாகப் பாதுகாக்கவும் உறுதி செய்வது.
