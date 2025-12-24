பெண் பத்திரிகையாளரை நீக்காவிட்டால்... அலுவலகத்தை கொளுத்திவிடுவோம் - இளைஞர்கள் மிரட்டல்!

Bangladesh Issue: வங்கதேசத்தில் கடந்த சில நாள்களாகவே அதிக பதற்றம் நிலவுகிறது. மாணவ தலைவர் ஒஸ்மான் ஹோடி மறைவையொட்டி நாடு முழுவதும் குறிப்பாக தலைநகர் டாக்காவிலும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.
Bangladesh Issue: எரிக்கப்பட்ட 2 ஊடக அலுவலகங்கள்
தாக்காவில் இயங்கி வரும் தனியார் தொலைக்காட்சி சேனலுக்கு கடும் அச்சுறுத்தல் வந்ததை தொடர்ந்து வங்கதேசத்தின் ஊடகங்கள் கடும் பதற்றத்திற்கு ஆளாகி உள்ளன. வங்கதேசத்தின் முன்னணி நாளிதழ்களான Prothom Alo மற்றும் The Daily Star ஆகியவற்றின் அலுவலகங்கள் தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கி, தீக்கரையாக்கப்பட்டன. இதைத் தொடர்ந்து Global TV Bangladesh எனும் தனியார் தொலைக்காட்சி சேனலுக்கு கடுமையான மிரட்டல் வந்துள்ளது. இது ஊடகங்களை சுதந்திரமாக செயல்படவிடாமல் தடுப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
Bangladesh Issue: செய்தி ஆசிரியருக்கு மிரட்டல்
கடந்த டிசம்பர் 21ஆம் தேதி அன்று, தாக்காவின் தேஜ்கான் பகுதியில் உள்ள இளைஞர்கள் கூட்டமாக Global TV அலுவலகத்திற்கு வந்து, அந்த சேனலின் செய்தி ஆசிரியர் நஸ்னின் முன்னி நீக்கும்படி கோரிக்கை வைத்து மிரட்டியிருக்கிறார்கள். மிரட்டல் விடுத்த இளைஞர்கள் தீண்டாமைக்கு எதிரான மாணவர் இயக்கத்தைச் சேர்ந்தோர் என கூறப்படுகிறு. நஸ்னின் முன்னி செய்தி ஆசிரியர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்படாவிட்டால், அலுவலகத்தின் கட்டடம் முழுமையாக தீக்கரையாக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளனர். சமீபத்தில் இரண்டு நாளிதழ்களின் அலுவலகங்கள் தீக்கரையாக்கப்பட்டதை போல் இதுவும் நடந்துவிடுமோ என அஞ்சப்படுகிறது.
Bangladesh Issue: 7-8 பேர் கும்பல்
நஸ்னின் முன்னி இது தனது பேஸ்புக் பதிவின் மூலம் உறுதிப்படுத்தினார். அலுவலகத்திற்கு 7-8 பேர் கும்பலாக வந்து மிரட்டல் விடுத்ததாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இது தனித்து பார்க்க வேண்டிய நிகழ்வு இல்லை என்றும் வங்கதேசத்தில் ஊடகவியலாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் பரந்த அளவிலான மிரட்டல்களுள் இதுவும் ஒன்று என்றார்.
இச்சம்பவம் கடந்த டிசம்பர் 21ஆம் தேதி மாலையில் நடந்தது என்றும் அப்போது அவர் அலுவலகத்தில் இல்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களுடனான கூட்டத்திற்கு பிறகு இரவு 8 மணியளவில் நண்பரை சந்திக்க அவர் வெளியே சென்றிருக்கிறார். அவர் வெளியே சென்றதை தொடர்ந்து, இளைஞர் கூட்டம் Global TV அலுவலகத்திற்கு வந்து, அந்த சேனலின் நிர்வாக இயக்குநரான அகமது ஹோசைனிடம் மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர்.
Bangladesh Issue: இந்து இளைஞர் கொலை
மாணவ தலைவர் ஒஸ்மான் ஹோடி உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து வங்கதேசத்தின் பல இடங்களில் வன்முறை வெடித்தது. வன்முறைகளில் ஒன்றாக, தீபு சந்திரா தாஸ் என்ற இந்து இளைஞர், இஸ்லாமிய இறை தூதர் முகமது நபியை அவமதித்து கருத்து கூறியதாக தகவல் பரவியதை தொடர்ந்து, அவரை பொதுவெளியில் ஒரு கும்பல் அடித்துக்கொன்றது. இச்சம்பவம் இந்தியாவிலும் பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கியது. கொல்லப்பட்ட நபர் வங்கதேசத்தின் மைமென்சிங் மாவட்டத்தின் பாலுகாவில் சேர்ந்தவர். தீபு சந்திரா தாஸ் அடித்துக் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தின் காணொளி சமூக ஊடகங்களில் வைரலாக பரவியது.
