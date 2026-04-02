English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
டிரம்ப் சொன்ன ஒரே வார்த்தை... தங்கம் விலை வீழ்ச்சி - அடுத்தது என்ன?

Donald Trump Latest Speech: ஈரானுக்கு எதிரான போர் நடவடிக்கை வரும் இரண்டு மூன்று வாரங்களில் கடுமையாக இருக்கும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பேசியிருப்பதன் மூலம், சர்வதேச சந்தைகளில் தங்கத்தின் விலை குறைந்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 2, 2026, 09:28 AM IST
  • கடந்த 4 நாள்களாக தங்கம் விலை உயர்ந்து வந்தது.
  • அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு சற்றே உயர்ந்துள்ளது.
  • முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை வாங்க ஆர்வம் காட்டவில்லை.

Trending Photos

Donald Trump Latest Speech, Gold Price: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் போர் சர்வதேச அளவில் பல்வேறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம் ஒரு மாதத்தை தாண்டி நீள்கிறது.  

Add Zee News as a Preferred Source

கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. இது பல நாடுகளின் பொருளாதாரத்தையும் பாதித்துள்ளது. எரிபொருள் தட்டுபாடு ஏற்படும் அபாயம் காரணமாக பல நாடுகளும் பெரும் அச்சத்தில் உள்ளனர். மக்களும் கூட நிச்சயமற்ற தன்மையால் கடுமையான அழுத்தத்தில் உள்ளனர்.

தங்கம் விலை வீழ்ச்சி

இந்தச் சூழலில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இன்று (இந்திய நேரப்படி) அமெரிக்க மக்களுக்கு, தற்போதைய போர் குறித்து உரையாற்றினார். அவரது பேச்சை தொடர்ந்து, சர்வதேச சந்தைகளில் தங்கத்தின் விலை வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. கடந்த சில நாள்களாக தங்கத்தின் விலை உயர்ந்து வந்த சூழலில், போர் இன்னும் இரண்டு - மூன்று வாரங்கள் நீடிக்கும் என டிரம்ப் பேசியதை தொடர்ந்து தங்கத்தின் விலை குறிப்பிடத்தக்க அளவு குறைந்திருக்கிறது.

சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை

சர்வதேச சந்தியில் Spot gold ஒரு அவுன்ஸ் 4,800.58 ஆக விற்பனையாகி வந்த நிலையில், 1.4% அளவுக்கு சரிந்து 4,693.12 அமெரிக்க டாலர் அளவுக்கு வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது. U.S. Gold Futures சுமார் 2% அளவுக்கு சரிந்திருக்கிறது, ஒரு அவுன்ஸ் 4,721.80 அமெரிக்க டாலராக குறைந்திருக்கிறது. ஒரு அவுன்ஸ் என்றால் 28.5 கிராம் எனலாம். அப்படியிருக்க, சர்வதே சந்தையில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் ரூ.4 லட்சத்து 38 ஆயிரம் அளவில் விற்பனையாகிறது.

டிரம்ப் சொன்னது என்ன?

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இன்று பேசியதாவது, "அடுத்த இரண்டு - மூன்று வாரங்களில் அவர்களை (ஈரானை) மிகக் கடுமையாக தாக்கப் போகிறோம். அவர்களுக்கே உரிய கற்காலத்திற்கே அவர்களை திரும்ப அழைத்துச் செல்லப் போகிறோம்" என தடாலடியாக பேசினார். ஈரான் மீண்டும் அணு ஆயுதத்தை கையில் எடுக்காமல் அமெரிக்கா தடுக்கும் என்பதே அவரது பேச்சின் சாராம்சமாக இருந்தது.

பல்டி அடித்த டிரம்ப்

ஆனால், சில நாள்களுக்கு முன் டிரம்ப் தலைகீழாக பேசியிருந்தார். அதாவது, முறையான போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் எதுவும் இல்லாமலேயே, குறைந்த காலக்கெடுவுக்குள் ஈரான் மீதான தாக்குதலை அமெரிக்கா நிறுத்திவிடும் என பேசியிருந்தார். இதனால் போர் பதற்றம் தணியும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் இன்று முற்றிலும் எதிராய் டிரம்ப் பேசியிருப்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு போர் குறித்த அச்சத்தை அதிகபடுத்தி உள்ளன.

பணவீக்கம் அதிகரிக்கும்...

அதிபர் டிரம்ப்பின் உரைக்கு பிறகு, சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் என்ற கவலையும் அதிகரித்துள்ளது. பணவீக்கம் அதிகமாக இருக்கும்பட்சத்தில், வட்டி விகிதங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு உயர்ந்தே காணப்படும். இதனால், வட்டி வருமானம் தராத தங்கம் போன்ற முதலீடுகளை பொதுமக்களும் சரி, முதலீட்டாளர்களும் சரி பெரிதாக விரும்ப மாட்டார்கள்.

தங்கத்தின் மீது ஆர்வம் குறைவு

அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு கடந்த இரண்டு நாள்களாக சரிவு சந்தித்ததை தொடர்ந்து, தற்போது மீண்டும் ஏற்றத்தை கண்டிருக்கிறது. இதனால், மற்ற நாடுகளின் நாணயத்தில்  தங்கத்தை வாங்கும்போது, தங்கதத்தின் விலை உயர்ந்து காணப்படும். அமெரிக்காவின் வேலைவாய்ப்பு தரவுகள் நாளை (ஏப். 3) வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தரவுகளின் அடிப்படையிலேயே அமெரிக்க பெடரல் ரிசர்வ் வங்கி அதன் வட்டி விகித முடிவுகளை அறிவிப்பார்கள். எனவே, இதற்கு முதலீட்டாளர்கள் காத்திருக்கின்றனர். இந்த வட்டி விகித முடிவுகளே தங்கத்தின் விலையை அதிகமாக பாதிக்கும் முக்கிய காரணியாகும். 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers.

...Read More

Donald Trumpiran warGold priceGeopoliticsIran US War

Trending News