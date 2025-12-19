இந்து மத இளைஞரை... அடித்தே கொன்ற கும்பல்... வங்கதேசத்தில் நடப்பது என்ன?

Bangladesh Violence, Hindu Youth Killed By Mob: மாணவ தலைவர் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து வங்கதேசத்தின் பல இடங்களில் வன்முறை வெடித்துள்ளது. இந்தச் சூழலில், தீபு சந்திரா தாஸ் என்ற இந்து மத இளைஞர், இறை தூதர் முகமது நபியை அவமதித்ததாக கூறி பொதுவெளியில் ஒரு கும்பலால் அடித்துக்கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தை பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது. கொல்லப்பட்ட நபர் வங்கதேசத்தின் மைமென்சிங் மாவட்டத்தின் பாலுகாவில் சேர்ந்தவர் ஆவார். தீபு சந்திரா தாஸ் அடித்துக் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தின் காணொளி சமூக ஊடகங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.
Bangladesh Violence: அடித்தே கொன்ற கும்பல்
துப்லியா பாரா பகுதியில் நேற்றிரவு இச்சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. தீபு சந்திரா தாஸ் ஆடை தயாரிக்கும் ஆலையின் பணியாளராக உள்ளார். அவர் அப்பகுதியில் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து வசித்து வந்துள்ளார். இவர் முகமது நபியை அவமதிக்கும் வகையில் கருத்து தெரிவித்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், அவரிடம் எதுவும் விசாரிக்காமல் அல்லது எவ்வித சாட்சியும் இல்லாமல் கட்டைகளை வைத்து ஒரு கும்பல் அடித்தே கொலை செய்திருக்கிறது.
A Hindu youth, Dipu Chandra Das, was brutally lynched by Islamists in Bangladesh over alleged blasphemy. After killing him, his body was hung from a tree and set on fire. This horrifying incident exposes the brutal reality of what happens when Islamic extremism goes unchecked and… pic.twitter.com/57ETUuaozo
— Amit Malviya (@amitmalviya) December 19, 2025
Bangladesh Violence: வெடித்த வன்முறை
அடித்து கொலை செய்தது மட்டுமின்றி, தீபு சந்திரா தாஸின் உடலை மரத்தில் கட்டிவைத்து, தீ வைத்து கொளுத்தி உள்ளனர். பலுகா காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு உயிரிழநதது தீபு சந்திரா தாஸ் என்பதை உறுதிப்பபடுத்தினர். மாணவ தலைவர் ஷெரீப் உஸ்மான் ஹாடியின் மரணத்தை தொடர்ந்து வங்கதேசத்தில் கடும் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. மக்கள் தெருவில் இருந்து போராட்டத்தில் இறங்கி உள்ளனர். இந்த போராட்டம் பல பகுதிகளில் வன்முறையாக வெடித்துள்ளது.
Bangladesh Violence: இந்தியாவுக்கு எதிராக கோஷம்
பொதுச் சொத்துகளை நாசப்படுத்துவது, பொதுச் சொத்துக்கள் மீது தீ வைப்பது, வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவன் அவாமி லீக் கட்சி தொடர்புடைய ஊடகத்தின் அலுவலகங்கள் மற்றும் அதன் நிறுவனங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவது என வங்கதேசத்தில் சமூக பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. வங்கதேசத்தின் சிட்டகாங்கில் உள்ள இந்திய துணை தூதகரத்திற்கு வெளியே, "இந்திய ஆதிக்கத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வாருங்கள்!" உள்ளிட்ட இந்தியாவுக்கு எதிரான மற்றும் அவாமி லீக் கட்சிக்கு எதிரான கோஷங்களை போராட்டக்காரர்கள் எழுப்பினர். பின்னர் போலீசார் தலையிட்டு கூட்டத்தை கலைத்தனர்.
Bangladesh Violence: 'மேற்கு வங்கத்திலும் இதுதான் நடந்தது...'
வங்கதேசத்தில் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் கும்பலால் அடித்துக்கொல்லப்ட்டதற்கு, இந்தியாவில் இருந்து கடும் கண்டனம் எழுந்துள்ளது. பாஜகவின் மேற்கு வங்க பிரிவு, தீபு சந்திரா தாஸ் கொல்லப்பட்டதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. தீபு சந்திரா தாஸ் அடித்து, தூக்கில் தொங்கவிடப்பட்டு, எரித்துகொன்றதாக பாஜக தெரிவித்துள்ளது. மேற்கு வங்கத்தில் கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் மேற்கு வங்கத்தில் நடந்த முர்ஷிதாபாத் வன்முறை சம்பவத்தை போல் வங்கதேசத்தில் இந்த வன்முறை வெடித்திருப்பதாக பாஜக தெரிவித்துள்ளது. அப்போது வக்பு திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தின் போது ஹர்கோபிந்த் தாஸ் (72), சந்தன் தாஸ் (40) ஆகியோர் கொல்லப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Bangladesh Violence: பாஜக கடும் கண்டனம்
மேலும் பாஜகவின் தேசிய தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு தலைவர் அமித் மால்வியா, "வங்கதேசத்தில் தீபு சந்திர தாஸ் என்ற இந்து இளைஞர், இறை தூதரை அவமதித்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டில் இஸ்லாமியர்களால் கொடூரமாக அடித்துக் கொல்லப்பட்டார். அவரைக் கொன்ற பிறகு, அவரது உடல் ஒரு மரத்தில் தொங்கவிடப்பட்டு தீ வைக்கப்பட்டது. இஸ்லாமிய தீவிரவாதம் கட்டுப்படுத்தப்படாமலும், சிறுபான்மையினரின் பாதுகாப்பு பறிக்கப்படாமலும் இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் என்பதற்கான கொடூரமான யதார்த்தத்தை இந்த கொடூரமான சம்பவம் அம்பலப்படுத்துகிறது.
இந்த திசையில்தான் மம்தா பானர்ஜி மேற்கு வங்காளத்தின் இந்துக்களை தள்ளி வருகிறார். இந்துக்கள் இரண்டாம் தர குடிமக்களாக மாற்றி, அவர்களின் குரல்கள் மௌனமாக்கப்பட்டு, அவர்களின் தாயகம் சமரசம் செய்யப்படும் எதிர்காலத்தை நோக்கி, தனது அரசியல் அதிகாரத்திற்காக அனைத்தையும் சமரசம் செய்கிறார். இதுபோன்ற அரசியலால் வரும் விளைவு என்ன என்பதை வரலாறு நமக்குக் காட்டியிருக்கிறது. இன்று எச்சரிக்கை கொடுக்கும் அறிகுறிகளைப் புறக்கணிப்பது நாளை பேரழிவை தரும்" என பதிவிட்டுள்ளார்.
