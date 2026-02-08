English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • காதலியுடன் உறவு... ஆபாச படத்தை ஆசையாக பார்த்தபோது... காத்திருந்த அதிர்ச்சி!

காதலியுடன் உறவு... ஆபாச படத்தை ஆசையாக பார்த்தபோது... காத்திருந்த அதிர்ச்சி!

China Spy cam Porn Issue: இளைஞர் ஒருவர் ஆபாச படத்தை இணையத்தில் பார்த்தபோது, அதில் அவரும் அவரது காதலியும் தனிமையில் இருந்த வீடியோவை பார்த்த அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 8, 2026, 05:33 PM IST
  • 2023இல் அவர் ஒரு ஹோட்டலில் தங்கி உள்ளார்.
  • அந்த ஹோட்டலில் காதலியுடன் உறவு வைத்துள்ளார்.
  • இதை ரகசிய கேமரா மூலம் வீடியோ எடுத்துள்ளனர்.

காதலியுடன் உறவு... ஆபாச படத்தை ஆசையாக பார்த்தபோது... காத்திருந்த அதிர்ச்சி!

China Spy Cam Porn Issue: கடந்த 2023ஆம் ஆண்டில் தெற்கு சீனாவின் ஷென்சென் நகரில் உள்ள ஹோட்டல் ஒன்றில் எரிக் (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது)  அவரது காதலியுடன் தங்கியிருந்துள்ளார். எரிக் ஹாங்காங்கை சேர்ந்தவர். சில வாரங்கள் கழித்து, எரிக் இணையத்தில் ஆபாச படங்களை பார்த்து வந்தபோது திடீரென ஒரு வீடியோவை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.

China Spy Cam Porn Issue: அதிர்ச்சியில் உறைந்த எரிக்

அவர் அந்த ஹோட்டல் அறையில் அவரது காதலியுடன் தனிமையில் இருந்த வீடியோதான் அது. ஹோட்டல் அறையையும், அதன் சுற்றத்தையும் பார்த்ததும் ஏதோ தெரிந்த இடம்போல் இருக்கிறதே என்பதை எரிக் உணர்ந்துள்ளார், ஒரு கட்டத்தில் வீடியோவில் இருப்பது தாங்கள்தான் என்பதையும் அவருக்கு தெரியவந்துள்ளது.

அந்த வீடியோவில், எரிக் மற்றும் அவரது காதலி அறைக்குள் நுழைவதில் இருந்து தங்களின் லக்கேஜ்ஜை அறையில் வைப்பது, அதன்பின் கட்டிலில் உடலுறவு மேற்கொண்டது உள்ளிட்ட அனைத்தும் அதில் இருந்துள்ளது. அவர்களுக்கே தெரியாமல் ஹோட்டல் அறையில் மறைமுகமாக கேமராவை வைத்து அவர்களை வீடியோ எடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த வீடியோவை ஆன்லைனிலும் பதிவேற்றியிருக்கின்றனர். ஆயிரக்கணக்கானோர் அந்த வீடியோவையும் ஆன்லைனில் பார்த்துள்ளனர்.

China Spy Cam Porn Issue: உடைந்த போன காதலி

எரிக் மற்றும் அவரது காதலி ஆகியோர் அந்த அறையில் தனிமையில் இருந்ததை மறைமுக கேமரா மூலம் சுமார் ஒரு மணிநேரத்திற்கு வீடியோ எடுத்திருக்கின்றனர் என கூறப்பட்டது. மேலும் இதுகுறித்த அவரது காதலிக்கும் எரிக் தகவல் சொல்லியிருக்கிறார். முதலில் எரிக் சொல்லியபோது, அவரது காதலி ஏதோ நகைச்சுவையாக சொல்கிறார் என நினைத்துக்கொண்டு அதை நம்பவே இல்லையாம். பின்னர் அந்த வீடியோவை பார்த்து அவரது காதலியும் மீள முடியாத அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகியிருக்கிறார். மேலும் அந்த பெண்ணின் குடும்ப உறுப்பினர்கள், அவருடன் வேலைப் பார்ப்பவர்கள், நண்பர்கள் ஏற்கெனவே அந்த வீடியோவை பார்த்திருக்கலாம் என்ற எண்ணியும் அவர் அதிர்ச்சியில் உறைந்தாராம். 

இதற்கு பிறகு எரிக் மற்றும் அவரது காதலி சில வாரங்களுக்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசாமலேயே இருந்துள்ளனர். மேலும் அவர்கள் பொதுவெளிக்கு செல்வதாக இருந்தாலும் தங்களின் முகத்தையும் மறைக்கும் வகையில் தொப்பி உள்ளிட்டவற்றை அணிந்துதான் செல்வார்களாம். ஹோட்டல் அறையில் தங்குவதை அவர்கள் தவிர்த்தேவிட்டார்களாம்.

China Spy Cam Porn Issue: 'ஆபாச வீடியோவை பார்ப்பதையே நிறுத்திட்டேன்' 

இந்தச் சம்பவத்திற்கு பிறகு மறைமுக கேமராக்கள் மூலம் பதிவுசெய்யப்படும் ஆபாச வீடியோக்கள் குறித்த தனது பார்வையே முற்றிலும் மாறிவிட்டதாக எரிக் கூறியிருக்கிறார். இப்போதெல்லாம் ஆபாச வீடியோக்களை பார்ப்பதே பிடிக்கவில்லை என்றும் ஆபாச தளங்கள் பக்கமே போவதில்லை என்றும் எரிக் கூறியிருக்கிறார். இதற்கு முன், திட்டமிடப்பட்டு எடுக்கப்படும் ஆபாச வீடியோவை விட ஸ்பை கேமரா மூலம் எடுக்கப்படும் ஆபாச வீடியோக்களையே எரிக் அதிகமாக பார்த்து வந்ததாக அவரே கூறியிருக்கிறார்.

China Spy Cam Porn Issue: சீனாவில் தலைவிரித்தாடும் பிரச்னை

இதேபோல் ஸ்பை கேமரா மூலம் எடுக்கப்படும் ஆபாச வீடியோக்கள் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக சீனாவில் அதிகம் பரவி வருகிறது. அந்நாட்டில் இதுபோன்ற அனுமதியின்றி எடுக்கப்படும் ஆபாச வீடியோக்களுக்கு தடை நிலவுகிறது. இதுபோன்ற வீடியோக்கள் ரகசியமாக எடுக்கப்படும், பெரும்பாலும் ஹோட்டல் அறைகளில்தான் எடுக்கப்படுகிறது. சீனா முழுவதும் உள்ள ஹோட்டல்களில் இருந்து சுமார் 180க்கும் மேற்பட்ட ஸ்பை கேமராக்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. ஹோட்டல்களில் இதுபோல் ரகசியமாக எடுக்கப்படும் ஆபாச வீடியோக்கள், ஆபாச தளங்களுக்கு அதிக தொகைக்கு விற்பனையும் செய்யப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | Epstein Files என்றால் என்ன? மனித மாமிசம், பாலியல் வன்புணர்வு..தோண்ட தோண்ட கொடூரம்..

மேலும் படிக்க | ஆணுறுப்பை அறுத்த மனைவி... 67 வயது கணவர் கொடூர கொலை - நடந்தது என்ன?

மேலும் படிக்க | பாலியல் தொல்லை... டிரம்பின் அந்தரங்க உறுப்பை கடித்து தாக்கிய சிறுமி - பின்னணி என்ன?

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

ChinaBizarreBizarre NewsCrime NewsHONG KONG

Trending News