Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /World
  • /நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய தொழிலாளி... உயிரை காப்பாற்றிய மாமரம் - நடந்தது என்ன?

நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய தொழிலாளி... உயிரை காப்பாற்றிய மாமரம் - நடந்தது என்ன?

Nepal Flash Floods: நேபாள பெருவெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட ஒரு தொழிலாளர், ஒரே ஒரு மாமரத்தால் உயிர் தப்பித்துள்ளார். உயிர் தப்பியது குறித்து மருத்துவமனையில் அவரே சொல்லிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 27, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:14 AM IST
நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய தொழிலாளி... உயிரை காப்பாற்றிய மாமரம் - நடந்தது என்ன?
Image Credit: Nepal Floods | Image Source : X/@viverodelbosque

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மே.வங்க அரசின் 100 நாள் ஆட்சி.. 6 அம்ச திட்டங்கள் - சுவேந்து அதிகாரி அறிவிப்பு
2
3
4
5