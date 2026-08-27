/நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய தொழிலாளி... உயிரை காப்பாற்றிய மாமரம் - நடந்தது என்ன?

Nepal Flash Floods: நேபாளத்தில் நேற்று ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு நூற்றுக்கணக்கானோரின் உயிரை பறித்தது. மேலும், ஆயிரக்கணக்கான குடியிருப்புகள், கட்டடங்கள், ஆற்றுப்பாலங்கள் என அனைத்து கட்டமைப்புகளையும் தரைமட்டமாக்கின. அங்குள்ள மக்களின் வாழ்வே மொத்தமாக சூன்யமாகியுள்ளது.
அப்படியிருக்க, நேபாள பெருவெள்ளத்தில் இருந்து தப்பித்த ஒரு தொழிலாளி குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. பிபேக் குமல் என்ற அந்த தொழிலாளி, புதிதாக கட்டப்பட்ட வீட்டில் பணியாற்றிருக்கிறார். அந்த புதிய வீட்டின் அருகே நேற்று கழிவறை கட்டுவதற்காக குழி வெட்டிக்கொண்டிருந்தார் பிபேக் குமல். அவருடன் மேலும் 4 பேர் அங்கிருந்துள்ளனர்.
அப்போது அங்கு மண்ணையும், பாறையையும் அடித்துக்கொண்டு வந்த பெருவெள்ளம் அவரையும், அங்கிருந்தவர்களையும் அருகே இருந்த அனைத்தையும் வாரி சுருட்டிக்கொண்டுச்சென்றது. ஆனால், அதிலும் அவர் போராடி உயிர் பிழைத்துள்ளார். அங்கு இருந்த ஒரே ஒரு மாமரம் அவரின் உயிரை காப்பாற்றியிருக்கிறது என்றே சொல்லலாம்.
சீனாவின் திபெத் - நேபாளத்தின் இமயமலை அருகே உள்ள ரசுவா மாவட்டம் வெள்ளப்பெருக்கில் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இம்மாவட்டத்தில் உள்ள பிதூர் என்ற இடத்தில்தான் குமல் வேலை செய்துகொண்டிருந்தார்.
ஒரு ஐந்தடி ஆழம் உள்ள குழியில் இறங்கி குமல் வேலை செய்துகொண்டிருந்தபோது, வெள்ளம் சீறி வரும் சத்தத்தை கேட்டிருக்கிறார். மேலே நின்றுகொண்டிருந்த அவருடைய 4 சக பணியாளர்கள், குமலை உடனே வெளியே வந்து ஓடும்படி கத்தியுள்ளனர்.
உடனே அவருமே குழியில் இருந்து மேலேறி ஓடத்தொடங்கி உள்ளார். ஒரு பூகம்பமே ஏற்பட்டது போல், ஒரு பேரலை கீழே பாய்ந்து வந்திருக்கிறது. அந்த பேரலை சேற்று, இடிபாடுகளைக்கு இடையில் குமலையும் அடித்துச் சென்றிருக்கிறது.
தற்போது காத்மண்டூவின் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் பிபேக் குமல், அவர் உயிர் தப்பித்தது குறித்து கூறுகையில், "நல்வாய்ப்பாக மாமரம் ஒன்றில் நான் சிக்கிவிட்டேன். அங்கு மாமரம் இல்லாமல் போயிருந்தால், நிச்சயம் நான் வெள்ளத்தால் அடித்துச் செல்லப்பட்டு உயிரிழந்திருப்பேன்" என்கிறார்.
Bibek Kumal, a 24-year-old worker from Nepal, survived a catastrophic flash flood in the Himalayas after a wall of water, mud, and rocks swept him away while he was digging a pit for a latrine in the town of Bidur, Reuters reported.— VIVERO del bosque (@viverodelbosque) August 27, 2026
Kumal recounted managing to cling to a mango… pic.twitter.com/bkDZbcHqEW
மாமரத்தில் இறுக கட்டுக்கொண்ட குமல், வெள்ளத்தில் தான் பணியாற்றி வந்த புதிய வீடு அப்படியே தரைமட்டமாகியதை நேரில் பார்த்திருக்கிறார். மாமரத்தில் தொங்கிக்கொண்டிருந்த அவரை அங்கு வந்த போலீசார் கண்டு, பாதுகாப்பாக மீட்டனர்.
வெள்ளம் அடித்துச் சென்றதிலும், பாறை இடித்ததிலும் அவரது வலது காலில் காயம் ஏற்பட்டது. ஆனால், அதேநேரத்தில் இன்னொரு பகுதியில் உள்ள அவரது வீட்டுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்பதே ஆறுதல்.
இப்போது குமல் உடன் அவரது சகோதரர் தினேஷ் இருந்து அவரை பார்த்துக்கொள்கிறார். குமல் உடன் மூன்று பேர் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இவர்கள் அனைவரும் தலைநகர் காத்மண்டூவுக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டனர்.
இதுவரை 114 பேரை மீட்டு காத்மண்டூ மற்றும் ரசுவாவில் உள்ள பல மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். மருத்துவமனைக்கு வெளியே பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினர், நண்பர்கள், நலவிரும்பிகள் கூடி உள்ளனர்.
நேபாளத்தில் ஒவ்வொரு பருவமழை காலத்திலும் நிலநடுக்கம், அபாயகரமான வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவது வழக்கமான ஒன்றாக இருந்திருக்கிறது. 2015ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் சுமார் 9 ஆயிரம் பேர் உயிரிழந்த நிலையில், அந்த சம்பவத்தில் இருந்தும் பிபேக் குமல் உயிர் தப்பியிருக்கிறார்.
நேபாளத்திற்கும் சீனாவின் திபெத்திற்கும் இடையிலான எல்லையில் மண் மற்றும் பாறைகளின் பெரும்பகுதி ஆற்றுக்குள் சரிந்ததில், வெள்ளம் ஏற்பட்டதாக கருதப்படுகிறது. அந்த ஆற்றின் கீழ் பகுதியில் உளஅள குடியிருப்புகளையும், உள்கட்டமைப்புகளையும் அந்த வெள்ளம் அடித்துச் சென்றது.
திபெத் பகுதியில் பாதுகாப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சியை பார்க்கும்போது, மண் மற்றும் நீர் கலந்த வெள்ளப்பெருக்கு கட்டடங்களையும், வாகனங்களையும் கொண்டுச்சென்று, பலரின் உயிரையும் பறித்தது. மேலும், பலர் உயிர் தப்பிக்க ஓடி செல்வதையும் அந்த காட்சிகளில் காண முடிந்தது.
இந்த திடீர் மண் சரிவிற்கான காரணம் என்பது இன்னும் உறுதியாக தெரியவில்லை. ஆனால், திபெத் பகுதியில் பாதுகாப்பு கேமரா காட்சியில் காட்டுப்பட்ட நேரத்தில் இருந்து, சுமார் 7 நிமிடங்களுக்கு முன்னர் அப்பகுதியில் 4.4 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக ஜெர்மன் புவி அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்திருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.