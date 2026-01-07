English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கிரீன்லாந்தை 'கைப்பற்ற' டிரம்ப் திட்டம்.. எச்சரிக்கும் டென்மார்க்! நேட்டோ ரியாக்சன்

கிரீன்லாந்தை 'கைப்பற்ற' டிரம்ப் திட்டம்.. எச்சரிக்கும் டென்மார்க்! நேட்டோ ரியாக்சன்

New Cold War for Arctic: கிரீன்லாந்தை இணைக்க அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் எடுத்து வரும் இராணுவ நடவடிக்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு விருப்பங்கள் குறித்து ஆலோசித்து வருவதை வெள்ளை மாளிகை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அதற்கு டென்மார்க், ஐரோப்பிய நாடுகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Jan 7, 2026, 06:47 PM IST

    கிரீன்லாந்தை அமெரிக்காவுடன் இணைப்பது ஒரு பாதுகாப்பு முன்னுரிமை என வெள்ளை மாளிகை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

    விலைக்கு வாங்குதல் அல்லது இராணுவத்தைப் பயன்படுத்துதல் போன்ற விருப்பங்களை டிரம்ப் பரிசீலித்து வருகிறார்.

    நாட்டின் இறையாண்மையைக் குறிப்பிட்டு டென்மார்க் மற்றும் ஐரோப்பியத் தலைவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

கிரீன்லாந்தை 'கைப்பற்ற' டிரம்ப் திட்டம்.. எச்சரிக்கும் டென்மார்க்! நேட்டோ ரியாக்சன்

Why the US Wants Greenland: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், கிரீன்லாந்தைக் கைப்பற்றுவதற்கான இராணுவ நடவடிக்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு விருப்பங்கள் குறித்து ஆலோசித்து வருவதை வெள்ளை மாளிகை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. நேட்டோ (NATO) அமைப்பில் உறுப்பினராக இருக்கும் டென்மார்க்கின் ஒரு பகுதியான கிரீன்லாந்தை அமெரிக்காவுடன் இணைப்பது, ஒரு "தேசிய பாதுகாப்பு முன்னுரிமை" என்று வெள்ளை மாளிகை பிபிசி-யிடம் தெரிவித்துள்ளது.

ஐரோப்பிய நாடுகள் எதிர்ப்பு

டிரம்ப்பின் இந்த முயற்சிக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து ஐரோப்பியத் தலைவர்கள் டென்மார்க்கிற்கு ஆதரவாக ஒரு கூட்டறிக்கையை வெளியிட்ட சில மணிநேரங்களிலேயே இந்தத் தகவல் வெளிவந்துள்ளது. பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அமெரிக்காவிற்கு கிரீன்லாந்து தேவை என்று டிரம்ப் மீண்டும் வலியுறுத்திய நிலையில், டென்மார்க் பிரதமர் மெட் ஃபிரடெரிக்சன் (Mette Frederiksen), "அமெரிக்காவின் எந்தவொரு தாக்குதலும் நேட்டோ அமைப்பின் முடிவுக்கு வழிவகுக்கும்" என்று எச்சரித்துள்ளார்.

வெள்ளை மாளிகை அறிக்கை

இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) வெள்ளை மாளிகை வெளியிட்ட தகவலில், "அதிபர் மற்றும் அவரது குழுவினர் இந்த முக்கியமான வெளியுறவுக் கொள்கை இலக்கை அடைய பல்வேறு வழிகளைப் பரிசீலித்து வருகின்றனர். நிச்சயமாக, அமெரிக்க இராணுவத்தைப் பயன்படுத்துவது எப்போதுமே அதிபரின் கையில் உள்ள ஒரு விருப்பமாகும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டென்மார்க் மட்டுமே முடிவெடுக்க முடியும்

பிரிட்டன், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இத்தாலி, போலந்து, ஸ்பெயின் மற்றும் டென்மார்க் ஆகிய நாடுகளின் தலைவர்கள் வெளியிட்டுள்ள கூட்டறிக்கையில், "கிரீன்லாந்து அதன் மக்களுக்குச் சொந்தமானது. டென்மார்க் மற்றும் கிரீன்லாந்து மட்டுமே அவற்றின் உறவுகள் குறித்து முடிவெடுக்க முடியும்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளனர். மேலும், இறையாண்மை, பிராந்திய ஒருமைப்பாடு மற்றும் நாடுகளின் எல்லைகளை மதிக்கும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கொள்கைகளை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

வரவேற்ற கிரீன்லாந்து பிரதமர்

கிரீன்லாந்தின் பிரதமர் ஜே. ஃபிரடெரிக் நீல்சன் (J. Frederick Nielsen) இந்த அறிக்கையை வரவேற்றுள்ளார். கிரீன்லாந்தின் அந்தஸ்து சர்வதேச சட்டத்தின் அடிப்படையில் அமைந்தது என்பதால், பேச்சுவார்த்தைகள் மரியாதையுடன் நடக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

வெனிசுலாவை அடுத்து கிரீன்லாந்து-ஆ?

வெனிசுலா அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோவைக் கைது செய்ய அமெரிக்கப் படைகள் மேற்கொண்ட இராணுவ நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து, கிரீன்லாந்து விவகாரம் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளது. டிரம்ப்பின் மூத்த உதவியாளர் ஸ்டீபன் மில்லரின் மனைவி கேட்டி மில்லர், அமெரிக்கக் கொடியின் வண்ணத்தில் இருக்கும் கிரீன்லாந்தின் வரைபடத்தை "விரைவில்" (Soon) என்ற சொல்லுடன் சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இது மேலும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ரஷ்யா மற்றும் சீனாவின் செயல்பாடுகள்

அமெரிக்கா இந்தத் தீவை நேரடியாக விலைக்கு வாங்க அல்லது ஒரு சுதந்திரமான ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆர்க்டிக் பகுதியில் ரஷ்யா மற்றும் சீனாவின் செயல்பாடுகள் அதிகரித்து வருவது அமெரிக்காவிற்கு கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கிரீன்லாந்து மீது படையெடுக்கும் திட்டம் இல்லை

மேலும், உருகுவரும் பனிப்பாறைகள் காரணமாக புதிய வணிகப் பாதைகள் உருவாவதற்கும், அங்குள்ள அபூர்வமான தாதுக்களைக் கைப்பற்றுவதற்கும் ரஷ்யாவும் சீனாவும் ஆர்வம் காட்டி வருவதாக 'தி வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல்' (The Wall Street Journal) தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்க்கோ ரூபியோ, கிரீன்லாந்தைப் படை எடுத்துப் பிடிக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்றும், அதை வாங்குவது குறித்து மட்டுமே ஆலோசிக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

