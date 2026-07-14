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அமெரிக்கா - ஈரான் பதற்றம் மீண்டும் தீவிரம்? விலை உயர்வு அபாயம்.. உலக நாடுகள் கவலை!

Strait of Hormuz News: மத்திய கிழக்கில், குறிப்பாக ஹோர்முஸ் நீரிணையில் நிலவும் ராணுவ மற்றும் அரசியல் பதற்றங்கள் உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தைப் பாதிக்கும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. அமெரிக்கா-ஈரான் இடையேயான மோதல் போக்கு மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் பரவும் வதந்திகளுக்கு மத்தியில், எண்ணெய் விலை உயர்வு மற்றும் பணவீக்க அபாயம் குறித்து முழுத்தகவல்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 14, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:36 PM IST
அமெரிக்கா - ஈரான் பதற்றம் மீண்டும் தீவிரம்? விலை உயர்வு அபாயம்.. உலக நாடுகள் கவலை!
Image Credit: AI Generated | US-Iran Conflict: Strait of Hormuz Tension &amp; Global Economic Impact Source: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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