/அமெரிக்கா - ஈரான் பதற்றம் மீண்டும் தீவிரம்? விலை உயர்வு அபாயம்.. உலக நாடுகள் கவலை!

மத்திய கிழக்கில் (Middle East) கடந்த சில மாதங்களாக நிலவி வரும் அரசியல் மற்றும் ராணுவ பதற்றம் மீண்டும் உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. குறிப்பாக ஹோர்முஸ் நீரிணை (Strait of Hormuz) தொடர்பான விவகாரம், அமெரிக்கா - ஈரான் இடையிலான கருத்து வேறுபாடு, யேமனில் ஹூதி அமைப்பின் நடவடிக்கைகள், சவுதி அரேபியாவுடனான மோதல் உள்ளிட்ட சம்பவங்கள் உலக பொருளாதாரத்தில் புதிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தும் என்ற அச்சத்தை உருவாக்கியுள்ளன.
இதனிடையே சமூக வலைதளங்களிலும் சில இணைய தளங்களிலும் அமெரிக்கா ஹோர்முஸ் நீரிணையில் புதிய கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்தும் என்றும், கப்பல்களுக்கு கட்டணம் விதிக்கப்படும் என்றும் பல்வேறு தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. ஆனால் இத்தகவல்களில் பலவற்றுக்கு இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் வெளியாகவில்லை.
உலகின் மிக முக்கியமான கடல் வர்த்தக வழித்தடங்களில் ஒன்றாக ஹோர்முஸ் நீரிணை கருதப்படுகிறது. பாரசீக வளைகுடாவில் இருந்து உலக நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் கச்சா எண்ணெயில் குறிப்பிடத்தக்க பகுதி இந்த நீரிணை வழியாகவே செல்கிறது.
ஒரு நாளுக்கு சுமார் 17 முதல் 20 மில்லியன் பேரல் கச்சா எண்ணெய் இந்த பாதையை கடந்து உலக சந்தையை அடைகிறது என்று சர்வதேச எரிசக்தி ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
அதனால் இந்தப் பகுதியில் ஏற்படும் எந்தவொரு ராணுவ பதற்றமும் உலகளாவிய எரிசக்தி சந்தையில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
ஈரானின் அணு திட்டம், பொருளாதார தடைகள், பிராந்திய பாதுகாப்பு, இஸ்ரேலுடன் தொடர்புடைய அரசியல் சூழ்நிலைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையேயான உறவு பல ஆண்டுகளாக பதற்றமாகவே இருந்து வருகிறது.
சமீபத்தில் சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகியுள்ள தகவல்களில், ஹோர்முஸ் நீரிணை பாதுகாப்பு, கடல் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடு மற்றும் புதிய நடவடிக்கைகள் குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.
ஆனால் இவற்றில் பலவற்றை முக்கிய சர்வதேச செய்தி நிறுவனங்கள் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட அரசுகள் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தவில்லை. எனவே அவற்றை எச்சரிக்கையுடன் அணுக வேண்டும் என பாதுகாப்பு ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மத்திய கிழக்கில் சிறிய அளவிலான பதற்றம் ஏற்பட்டால்கூட அதன் தாக்கம் முதலில் தெரியும் துறை எண்ணெய் சந்தையாகும்.
இதனால் உலக நாடுகளில் பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் அபாயமும் உருவாகிறது.
சர்வதேச சந்தையில் கடந்த சில வாரங்களாக கச்சா எண்ணெய் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. மத்திய கிழக்கில் நிலவும் அரசியல் பதற்றம் காரணமாக முதலீட்டாளர்கள் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
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காலம்
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நிகழ்வு
|கடந்த மாதங்கள்
|அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே பதற்றம் நீடிப்பு
|சமீப காலம்
|ஹோர்முஸ் நீரிணை குறித்து புதிய தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரவல்
|தற்போது
|எண்ணெய் சந்தையில் விலை உயர்வு, உலக நாடுகள் கவனிப்பு
|எதிர்பார்ப்பு
|பாதுகாப்பு நிலைமை மற்றும் கடல் வர்த்தக போக்குவரத்து குறித்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள்
இணையத்தில் பரவி வரும் அனைத்து தகவல்களும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டவை அல்ல. குறிப்பாக போர், சர்வதேச அரசியல், பொருளாதாரம் தொடர்பான தகவல்களை வெளியிடும்போது அதிகாரப்பூர்வ அரசு அறிவிப்புகள் மற்றும் நம்பகமான சர்வதேச செய்தி நிறுவனங்களின் தகவல்களை உறுதி செய்து பயன்படுத்துவது மிகவும் அவசியம்.