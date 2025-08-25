English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கணவன் மீது விழுந்த 100 கிலோ எடை கொண்ட மனைவி.. உயிரே போச்சு!

100 கிலோ எடை கொண்ட பெண் ஒருவர் நிலைதடுமாறி அவரது கணவர் மீது விழுந்ததால் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 25, 2025, 05:25 PM IST

கணவன் மீது விழுந்த 100 கிலோ எடை கொண்ட மனைவி.. உயிரே போச்சு!

போர்ச்சுக்கல் நாட்டின் கம்பன்ஹா எனும் பகுதியை சேர்ந்தவர் 59 வயதான ஆண். இவரது மனைவிக்கு 60 வயதாகிறது. இவர்கள் கம்பன்ஹா மாவட்டத்தின் புறநகர் பகுதியில், உள்ள ஓர் குடியிருப்பில் வசித்து வருகின்றனர். மனைவி சுமார் 100 கிலோ எடை உடன் இருக்கிறார் என்பதால், கட்டிலில் இடம் போதாது என்ற காரணத்தினால், மனைவி கட்டிலிலும் கணவர் தரையிலும் படுத்து தூங்குவது வழக்கமாக இருந்ததாம். 

இந்த நிலையில், கடந்த 11ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை மனைவி படுக்கையில் இருந்து எழுந்திருக்க முற்பட்டுள்ளார். அப்போது அந்த பெண் எதிர்பாராத விதமாக நிலைதடுமாறி கீழே படுத்திருந்த கணவர் மீது விழுந்தார். அந்த பெண்ணால் உடனடியாக எழுந்திருக்கவும் முடியவில்லை, கணவரால் அப்புறப்படுத்தவும் முடியவில்லை. படுக்கைக்கும் சுவருக்கும் இடையில் சிக்கிக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து மனைவி கூச்சலிட்டார். அலறல் சத்தத்தை கேட்ட அக்கம்பக்கத்தினர், வந்து பார்த்து அந்த பெண்ணை தூக்க முயற்சித்துள்ளனர். ஆனால் அவர்களால் அந்த பெண்ணை தூக்க முடியவில்லை. பின்னர் கஷ்டப்பட்டு அந்த பெண் நகர்ந்து கணவரை பார்த்துள்ளார். அவர் மயக்கம் மடைந்து இருந்துள்ளார். இதையடுத்து கணவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றார். 

அங்கு பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள், அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டு இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். தன்னால் தனது கணவரின் உயிர் போய்விட்டதே என அந்த பெண் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. அவருக்கு மருத்துவர்கள் ஆலோசனை வழங்குகிறார்களாம். 

அவர்கள் இருவரும் பல வருடங்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்து வந்தாலும், அவர்கள் முறையாக திருணம் செய்துக்கொள்ளவில்லையாம். அவர்கள் லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. போர்ச்சுகல் நாட்டில், 100 கிலோ உடல் எடை கொண்ட மனைவி கணவர் மீது விழுந்ததால், அவர் எடை தாங்க முடியாமல் சமொவ இடைத்திலேயே உயிரிழந்தது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

