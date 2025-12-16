கணவனுக்கு 520 பேருடன் தொடர்பு! கோபமே படாமல் சைலண்டாக பழிவாங்கிய மனைவி..

Husband Had 520 Affairs : திருமணத்தை தாண்டிய உறவில் இருப்பது, இன்றளவும் ஒரு சில நாடுகளில் குற்றச்செயலாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், அப்படிப்பட்ட நாடுகளில் இருப்பவர்களும் கூட, கள்ள உறவில் இருப்பது என்று முடிவு செய்து விட்டால், எப்படி வேண்டுமானாலும் தனது துணையை ஏமாற்றி, கள்ள உறவில் இருந்து கொள்கின்றனர். அப்படி, ஒரு நபர் தன் மனைவிக்கு தெரியாமல் 520க்கும் மேலான உறவுகளில் இருந்துள்ளார். ஆனால், இது தெரிந்தும் அவரது மனைவி எப்படி ரியாக்ட் செய்தார் என்கிற விஷயம்தான், ஹைலைட்டாக பார்க்கப்படுகிறது.
மனைவியின் பரிதாப நிலை!
ஜப்பானை சேர்ந்த நேமு குசானா என்கிற பெண்ணிற்குதான் இந்த நிலை வந்திருக்கிறது. தெரிந்த நண்பர் ஒருவரை இந்த பெண்ணிற்கு இண்ட்ரோ செய்ய, இருவரும் சில நாட்களில் காதலர்கள் ஆகினர். பின்பு, திருமணம் செய்துகொண்டு ஒரு குழந்தையையும் பெற்றுக்கொண்டனர். திருமணம் ஆகிவிட்டாலே, மனைவிதான், குழந்தையை பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற கட்டாயம் யாரும் சொல்லாமல் தானாக எழுதப்பட்டதாக இருக்கிறது. அப்படித்தான், இந்த பெண்மணிக்கும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.
இதில் கொடுமையான விஷயம் என்னவென்றால், அவர்களுக்கு பிறந்த குழந்தை தீரா நோயுடன் பிறந்துள்ளது. இதனால், அப்பெண் குழந்தையை தூக்கிக்கொண்டு மருத்துவமனைக்கும் வீட்டிற்கும் அலைந்திருக்கிறார். இதற்கிடையில் இவரது கணவர் வீட்டிற்கு ரொம்ப லேட்டாக வருவது, பல நாள் வீட்டிற்கு வராமல் வெளியூரில் தங்குவது போன்ற விஷயங்களை செய்திருக்கிறார்.
கணவனுக்கு 520க்கும் மேல் உறவுகள்:
நேமு குசானோவிற்கு, அவர் கணவரின் நடத்தையின் மீது சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. ஆரம்பத்தில், தன் கணவர், குடும்பத்திற்காக நெடுநேரம் உழைத்து வருவதாக அந்த பெண் நினைத்திருக்கிறார். ஆனால், தன் கணவரின் பேக்கில் எப்போது ஆணுறைகள் நிறைய இருப்பதையும், அவரது மொபைலுக்கு வித்தியாசமான நோட்டிஃபிக்கேஷன்கள் வருவதையும் பார்த்தாரோ, அப்போது அவருக்கு சந்தேகம் எழ ஆரம்பித்திருக்கிறது.
தன் கணவரின் நடவடிக்கைகள் அந்த சந்தேகத்தை தீவிரப்படுத்த, அப்பெண் இந்த அதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள ஆதாரங்களை தேடியிருக்கிறார். இதில், தன் கணவருக்கு 520க்கும் மேற்பட்ட திருமணத்தை மீறிய உறவுகள் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. ஆனால், இதை பார்த்துக்கொண்டு அந்த பெண் எதுவும் ரியாக்ட் செய்யாமல் விட்டுவிட்டார்.
சைலண்டாக எடுத்த ரிவெஞ்ச்:
கணவரின் கள்ள உறவுகளால் பாதிக்கப்பட்ட நேமு குசானோ, 520க்கும் மேற்பட்ட உறவுகளை தன் கணவர் கொண்டிருப்பதால் அது உடல் அல்லது மன ரீதியான பிரச்சனையாக இருக்கும் என்று கருதி, அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றிருக்கிறார். அங்கு, அவரது கணவருக்கு பாலியல் அடிமையாதல் (Sex Addiction) இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. இது, அவரது பள்ளிப்பருவத்தில் இருந்தே ஆரம்பித்திருப்பதும் அந்த பெண்ணிற்கு தெரிய வந்துள்ளது. இருப்பினும், தன் கணவரால் மன ரீதியாக பட்ட துன்பத்தை அந்த பெண்ணால் தாங்கிக்கொள்ள முடியவில்லை.
சில நாட்களில் தன் கணவரை விட்டு பிரிந்த இவர், தன் குழந்தைக்காக மட்டும் கணவருடன் காண்டேக்டில் இருந்துள்ளார். உளவியல் ஆலோசனைக்கும் இப்பெண் சென்று பார்த்திருக்கிறார். ஆனால், அது அவருக்கு பயணளிக்கவில்லை. இதையடுத்து, தன் குழந்தையை தனியாக வளர்த்து வந்த அவர், தன் வலியை ஜப்பானை சேர்ந்த மாங்கா காமிஸ் மூலம் வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்திருக்கிறார். இது, பலரை பொறுத்தவரை சைலண்டான ரிவெஞ்சாக பார்க்கப்படுகிறது.
