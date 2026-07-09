/"நானும் கொல்லப்படலாம், நான்தான் முதல் குறி" நேடோ உச்சிமாநாட்டில் டிரம்ப் பகீர் தகவல்

Donald Trump on Iran Kill List: அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையிலான பிரச்சனை மீண்டும் பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே தீவிரமான ராணுவ மோதல் நிலவி வரும் நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், "நானும் கொல்லப்படலாம்!" என கூறி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.
துருக்கியில் நடைபெற்று வரும் நேட்டோ (NATO) உச்சிமாநாட்டின் போது, ஈரானின் 'கொலை பட்டியலில்' (kill list) தான் தற்போது முதன்மையான இலக்காக இருப்பதாக டிரம்ப் வெளிப்படையாகக் கூறினார். அதுமட்டுமின்றி, "ஒருவேளை நானும் கொல்லப்படலாம்!" என்று மிகவும் அதிர்ச்சியூட்டும் ஒரு கருத்தைத் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனுடன் ஈரானின் புதிய இஸ்லாமிய ஆட்சியை டிரம்ப் பகிரங்கமாக எச்சரித்தார். அவர்கள் தொடர்ந்து மோதலில் ஈடுபட்டால், ஏற்கனவே மறைந்துபோன முன்னாள் ஈரானியத் தலைவர்களுக்கு நேர்ந்த கதியே இவர்களுக்கும் ஏற்படும் என்று அவர் கூறினார்.
நேட்டோ மாநாட்டில் செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது டிரம்ப் தனது வழக்கமான ஆக்ரோஷமான பாணியில் காணப்பட்டார். ஈரானுக்கு எதிரான அமெரிக்கத் தாக்குதல்களை அவர் வலுவாக ஆதரித்தார்.
"அவர்களின் முந்தைய தலைவர்கள் போய்விட்டார்கள். பின்னர் வந்தவர்களும் போய்விட்டார்கள். இப்போது புதிய தலைவர்கள்தான் இருக்கிறார்கள். அவர்களும் எப்போது போவார்கள் என்று யாருக்குத் தெரியும்! அதுமட்டுமல்ல, ஒருவேளை நானும் கொல்லப்படலாம்; ஏனென்றால் நான் தான் அவர்களின் முதன்மை இலக்கு. நான் அவர்களின் முதன்மை இலக்காக இருப்பதற்குக் காரணம் அவர்கள் குப்பையை (trash) போன்றவர்கள் என்பதுதான். கடந்த 47 ஆண்டுகளாக அவர்கள் இப்படித்தான் செயல்பட்டு வருகிறார்கள். ஆனால் நான் என் நாட்டிற்கும் ஒட்டுமொத்த உலகிற்கும் சரியானதைச் செய்து கொண்டிருக்கிறேன்" என்று அவர் கூறினார்.
இருப்பினும், ஈரானின் இந்தக் 'kill list’ குறித்த எந்தவொரு உறுதியான ஆதாரத்தையோ அல்லது விரிவான தகவலையோ டிரம்ப் ஊடகங்களிடம் பகிரவில்லை.
இந்த பதற்றமான சூழலில், மற்றொரு மர்மமான சம்பவமும் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. நேட்டோ உச்சிமாநாட்டிலிருந்து வாஷிங்டனுக்குத் திரும்பும்போது, கத்தார் வழங்கிய தனது புத்தம் புதிய 'ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன்' (Air Force One) விமானத்தைப் பயன்படுத்தாமல், கடைசி நேரத்தில் பழைய விமானத்தில் டிரம்ப் பயணம் செய்தார்.
'தி நியூயார்க் டைம்ஸ்' (The New York Times) அறிக்கையின்படி, அமெரிக்க உளவு அமைப்பான 'சீக்ரெட் சர்வீஸ்' (Secret Service) விடுத்த கோரிக்கையின் பேரில், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக கடைசி நேரத்தில் இந்த விமானம் மாற்றப்பட்டது. துருக்கி ஈரானுடன் எல்லையைப் பகிர்ந்து கொள்வதாலும், அமெரிக்கா தொடர்ந்து ஈரான் மீது குண்டுவீசி வருவதாலும், பாதுகாப்பு விஷயத்தில் மிகுந்த எச்சரிக்கை கடைபிடிக்கப்பட்டது.
பழைய 'ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன்' விமானத்தில் டிரம்ப் பயணம் செய்தபோது, பத்திரிகையாளர்கள் அமர்ந்திருந்த பகுதியில் இருந்தவர்களுக்கு ஒரு கடுமையான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. அதன்படி, விமானம் புறப்படும்போது ஜன்னல் திரைகளை முழுமையாக மூடி வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டது; ஆனால் இதற்கான காரணம் எதுவும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
இது குறித்து 'ட்ரூத் சோஷியல்' (Truth Social) எனும் சமூக ஊடகத் தளத்தில் விளக்கம் அளித்த டொனால்ட் டிரம்ப், பிரிட்டிஷ் விமானப்படைத் தளத்தில் உள்ள வீரர்களைச் சந்திப்பதற்காகவே அந்தப் புதிய விமானத்தை முன்னதாகவே அங்கு அனுப்பியதாகக் குறிப்பிட்டார். ஆனால், இந்த விமானம் தொடர்பாக அமெரிக்காவில் ஏற்கனவே பெரும் சர்ச்சை நிலவி வருகிறது.
சிவப்பு, வெள்ளை மற்றும் அடர் நீல நிறங்களைக் கொண்ட இந்த 'போயிங் 747-8' (Boeing 747-8) ரக விமானத்தை, கடந்த ஆண்டு கத்தார் அரச குடும்பத்தினர் டிரம்பிற்குப் பரிசாக வழங்கியிருந்தனர். அவசர அவசரமாக வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த கத்தார் நாட்டு விமானத்தில், அமெரிக்காவின் அதிகாரப்பூர்வமான பழைய 'ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன்' (Air Force One) விமானத்தில் உள்ளதைப் போன்ற பாதுகாப்பு மற்றும் ஏவுகணைத் தடுப்பு வசதிகள் இன்னும் இல்லை என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
மேலும், வெளிநாட்டு அரசாங்கத்திடமிருந்து பல மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள விமானத்தைப் பரிசாகப் பெற்றதற்காக, டிரம்ப் அரசியலமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு சார்ந்த கடுமையான எதிர்ப்புகளையும் எதிர்கொண்டு வருகிறார்.
இந்த தகவல்களுக்கு மத்தியில், 'நான் கொல்லப்படலாம்' என அமெரிக்க அதிபர் கூறியுள்ளது கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.