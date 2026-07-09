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"நானும் கொல்லப்படலாம், நான்தான் முதல் குறி" நேடோ உச்சிமாநாட்டில் டிரம்ப் பகீர் தகவல்

Donald Trump: துருக்கியில் நடைபெற்று வரும் நேட்டோ (NATO) உச்சிமாநாட்டின் போது, ​​ஈரானின் 'கொலை பட்டியலில்' (kill list) தான் தற்போது முதன்மையான இலக்காக இருப்பதாக டிரம்ப் வெளிப்படையாகக் கூறினார். அதுமட்டுமின்றி, "ஒருவேளை நானும் கொல்லப்படலாம்!" என்று மிகவும் அதிர்ச்சியூட்டும் ஒரு கருத்தைத் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Source:ज़ी मीडिया ब्‍यूरो
Published: Jul 09, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:30 PM IST
"நானும் கொல்லப்படலாம், நான்தான் முதல் குறி" நேடோ உச்சிமாநாட்டில் டிரம்ப் பகீர் தகவல்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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