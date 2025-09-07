English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

உடல் எடையை குறைத்தால் போனஸ்... ரூ.2.46 லட்சத்தை அள்ளிய பணியாளர் - இது நல்லா இருக்கே...!

Bonus For Weight Loss: பணியாளர்கள் உடல் எடையை குறைத்தால் அவர்களுக்கு போனஸாக பணம் கொடுப்பதை ஒரு நிறுவனம் போட்டியாக நடத்துகிறது. இதனால் பல பணியாளர்கள் உடல் எடையை குறைக்க முயற்சிக்கின்றனர். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 7, 2025, 09:05 AM IST
  • ஒருவேளை எடை அதிகரித்தால் அபாரதம் விதிக்கப்படும்.
  • ஆரோக்கியமான வாழ்வை ஊக்குவிக்க இந்த போட்டி நடைபெறுகிறது.
  • இது சீன நிறுவனத்தின் முன்னெடுப்பு ஆகும்.

Trending Photos

இந்தியாவை கிண்டல் செய்த சில மணி நேரத்துக்குள் டிரம்ப் வெளியிட்ட அறிவிப்பு! என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Donald Trump
இந்தியாவை கிண்டல் செய்த சில மணி நேரத்துக்குள் டிரம்ப் வெளியிட்ட அறிவிப்பு! என்ன தெரியுமா?
மதராஸி திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல்! எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon7
Madharaasi
மதராஸி திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல்! எவ்வளவு தெரியுமா?
இன்றைய ராசிபலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை - இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான நாள்
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை - இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான நாள்
மதுரை, ராமேஸ்வரம், கன்னியாகுமரி... 5 நாள்கள் ஜாலியாக டூர் போகலாம் - தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு
camera icon8
TTDC
மதுரை, ராமேஸ்வரம், கன்னியாகுமரி... 5 நாள்கள் ஜாலியாக டூர் போகலாம் - தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு
உடல் எடையை குறைத்தால் போனஸ்... ரூ.2.46 லட்சத்தை அள்ளிய பணியாளர் - இது நல்லா இருக்கே...!

Bonus For Weight Loss: நவீன காலகட்டத்தில் மனிதர்களின் வாழ்க்கை முறை பெரிய மாறுதல்களை சந்தித்திருக்கிறது. தொழில்நுட்பத்தை அதிகம் சார்ந்து வாழும் தலைமுறைகள் உருவாகிவிட்டன. அந்த வகையில், இந்த காலகட்டத்தில் பலரின் வேலைகளும் மணிக்கணக்கில் கணினியின் முன் அமர்ந்திருக்கும் வகையிலேயே அமைந்திருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

முந்தைய காலகட்டத்தில் உடல் உழைப்பு சார்ந்த பணிகள் அதிகம் இருந்தன, ஆனால் இப்போது குறைவான உடல் உழைப்பு கோரும் பணிகளே அதிமாகிவிட்டன. இதனால், பலரும் ஆரோக்கியமற்று இருக்கிறார்கள். உடல் இயக்கமே இல்லாத நிலையில், பலரும் உடல் பருமன் பிரச்னையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். உடல் பருமன் பிரச்னை உலகம் முழுவதும் தற்போது தலைவிரித்தாடுகிறது.

Bonus For Weight Loss: உடல் எடையை குறைத்தால் போனஸ் 

அந்த வகையில், சீன நிறுவனம் ஒன்று தங்கள் ஊழியர்களிடம் உடல் எடையை குறைப்பை ஊக்கப்படுத்த, புதிய முன்னெடுப்பில் களமிறங்கி உள்ளது. அதாவது, உடல் எடை குறைப்பில் ஈடுபடும் பணியாளர்களுக்கு போனஸ் வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. இதற்காக மொத்தம் சுமார் 1 லட்சத்து 40 ஆயிரம் அமெரிக்க டாலர்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, உடல் பருமனான பணியாளர்கள் உடல் எடையை குறைத்து ஆரோக்கியமாக வாழ்க்கைக்கும் திரும்பலாம், இதன்மூலம் கூடுதலாக பணமும் சம்பாதிக்கலாம் என்பதே இந்த முன்னெடுப்பின் நோக்கமாகும்.

Weight Loss Challenge: பணியாளர்களுக்கு போட்டி

சீனாவின் குவாங்டாங் மாகாணத்தில் உள்ள ஷென்சென் நகரில் செயல்படும் Arashi Vision என்ற தொழில்நுட்ப நிறுவனமே இந்த முன்னெடுப்பை மேற்கொண்டுள்ளது. இதன் 'மில்லியன் யுவான் வெயிட் லாஸ் சேலஞ்' இந்நிறுவனம் மக்கள் மத்தியில் பெரும் கவனத்தை பெற்றிருந்தது. ஒவ்வொரு சீசனாக இந்த போட்டி நடைபெறுகிறது. அதாவது, ஒவ்வொரு சீசனிலும் 30 ஊழியர்கள் இந்த வெயிட் லாஸ் சேலஞ்சில் பங்கேற்பார்கள். அவர்களின் எடை ஒவ்வொரு வாரமும் நோட் செய்யப்படும்.  அவர்கள் இழக்கும் ஒவ்வொரு 0.5 கிலோவிற்கும், அவர்களுக்கு சுமார் 70 அமெரிக்க டாலர்கள் (ரூ. 6,171) கிடைக்கும்.

Weight Loss Challenge: போட்டியில் அபராதமும் இருக்கு...

பரிசு மட்டுமின்றி இந்த போட்டியில் அபராதம் செலுத்தும் நடைமுறையும் இருக்கிறது. போட்டியில் பங்கெடுத்திருப்பவர்களின் எடை மீண்டும் அதிகரித்தால், அதிகமாகும் ஒவ்வொரு 0.5 கிலோவிற்கும் 800 யுவான் அபராதம் (சுமார் ரூ.10 ஆயிரம்) செலுத்த வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

Weight Loss Challenge: ரூ.2.46 லட்சத்தை அள்ளிய பணியாளர்

இந்நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் Xie Yaqi என்ற பணியாளர் மூன்று மாதங்களில் 20 கிலோ எடையை குறைத்துள்ளார், இதற்காக அவருக்கு 20 ஆயிரம் யுவான் (ரூ.2.46 லட்சம்) பரிசாக வழங்கப்பட்டது. அதாது, மேலும் அவருக்கு 'வெயிட் லாஸ் சாம்பியன்' என்ற பட்டத்தையும் அந்நிறுவனம் வழங்கி உள்ளது.

Weight Loss Challenge: கோடிக்கணக்கில் பரிசளித்த நிறுவனம்

2022ஆம் ஆண்டில் இருந்து இதுவரை மொத்தம் 7 சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், 2 மில்லியன் யுவான் (ரூ.2.46 கோடி) அளவிற்கு இதுவரை பரிசுத்தொகையை வழங்கி இருக்கிறது. இந்த போட்டியின் மூலம், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை முறையை பின்பற்ற தங்களது பணியாளர்களை ஊக்கப்படுத்துகிறோம் என்றும் வேலையை தாண்டி சுய ஆரோக்கியத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுக்கவும் ஊக்கப்படுத்துகிறோம் என அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

சீனாவில் உடல் பருமன் மற்றும் அதிக எடையுடன் இருப்பது பெரும் பிரச்னையாக வளர்ந்து வருகிறது. இதனால், சீன அரசு அதன் குடிமக்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வகையில் தேசிய அளவில் ஒரு முன்னெடுப்பை கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு எடுத்தது. 2024 ஜூன் மாதத்தில் சீனா, உடல் மேலாண்மை ஆண்டாக அறிவித்தது. அதாவது, மூன்றாண்டுகள் திட்டமான இது விஞ்ஞான ரீதியான உடற்தகுதியை ஊக்கவிப்பதை நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறது. இது உடல் எடையை குறைக்க ஊக்குவிக்கிறது.

மேலும் படிக்க | டெஸ்லாவின் புதிய ஊதிய திட்டம்: உலகின் முதல் டிரில்லியனராக மாறும் எலான் மஸ்க்!

மேலும் படிக்க | இந்தியாவை கிண்டல் செய்த சில மணி நேரத்துக்குள் டிரம்ப் வெளியிட்ட அறிவிப்பு! என்ன தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | நாம் இந்தியாவை சீனாவிடம் இழந்து விட்டோம்...டொனால்ட் டிரம்ப் கிண்டல்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
weight lossWeight Loss ChallengeChinaWorld News

Trending News