நடந்தால் போதும்... மின்சாரம் உற்பத்தியாகும்! எப்படி தெரியுமா?

Your Walk Will Turns Into Electricity: முன்னர் சாதாரணமான செயலாக இருந்த நடைகள், இன்று ஜப்பானில் மின்சாரத்தின் புதிய வழியாக மாறியுள்ளன.

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Aug 25, 2025, 06:15 PM IST
    • நடைகள் → மின்சாரம் : மக்கள் நடப்பது மின்சாரமாக மாறுகிறது.
    • தொழில்நுட்பம் : பைசோஎலக்ட்ரிசிட்டி – அழுத்தத்தால் மின்சாரம் உருவாக்கும் முறை.
    • பொருட்கள் : குவார்ட்ஸ், கேராமிக், பாலிமர் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
    • மின்சார பயன்பாடு : எல்.இ.டி, தகவல் திரை, சிறிய சாதனங்கள்.

நடந்தால் போதும்... மின்சாரம் உற்பத்தியாகும்! எப்படி தெரியுமா?

Your Walk Will Turns Into Electricity: ஜப்பான் எப்போதும் தொழில்நுட்ப புதுமைகளுக்காக உலகில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இப்போது மக்கள் நடையை மின்சாரமாக மாற்றும் “பைசோஎலக்ட்ரிக் தரைகள்” அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்துகிறது. 

தொழில்நுட்பம்: 
19 ஆம் நூற்றாண்டில் பியர் மற்றும் ஜாக் க்யூரி குருதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பைசோஎலக்ட்ரிசிட்டி, குறிப்பிட்ட பொருட்கள் (குவார்ட்ஸ் போன்றவை) மெக்கானிக்கல் அழுத்தம் பெற்றால் மின்சாரம் உண்டாக்கும் தன்மை கொண்டது. இன்றைய தரைகளில் இதே கேராமிக் மற்றும் பாலிமர் பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு நடைகளின் சக்தியை மின்சாரமாக மாற்றுகிறது.

Walk Into Electricity

தினசரி நடையை மின்சாரமாக மாற்றுதல்:
ஒவ்வொரு படியும் சிறிய மின்சாரத்தை உருவாக்குகிறது. ஆனால் மக்கள் திரளாக செல்லும் பகுதிகளில், இந்த சக்தி மிகப்பெரிய அளவில் சேகரிக்கப்படுகிறது. இந்த மின்சாரம் எல்.இ.டி விளக்குகள், தகவல் திரைகள் மற்றும் குறைந்த மின்சார பயன்பாட்டு சாதனங்களை இயக்க பயன்படுகிறது.

ஜப்பானில் நடைமுறை உதாரணங்கள்:
டோக்கியோவில் ஷிபுயா ஸ்டேஷன் 2008 முதல் பைசோஎலக்ட்ரிக் தரைகளை பயன்படுத்தி விளக்குகளை இயக்குகிறது. நரிட்டா விமான நிலையத்திலும் பயணிகள் நடையின் சக்தியை பயன்படுத்தி மின்சாரம் உருவாக்கப்படுகிறது. பெரிய விழாக்களில் தற்காலிக தரைகள் அமைத்து ஒலி உபகரணங்கள் மற்றும் விளக்குகளை இயக்குகின்றனர்.

நன்மைகள் மற்றும் சவால்கள்:
பைசோஎலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்மார்ட் நகரங்களை உருவாக்கும் புதிய முயற்சியாகும். இது கார்பன் காலழிப்பை குறைக்க உதவுகிறது. ஆனால் ஒவ்வொரு படியும் மிகக் குறைந்த மின்சாரத்தை மட்டுமே வழங்குவதால் மக்களை சார்ந்துள்ளது இந்த செயல். நிறுவல் மற்றும் பராமரிப்பு செலவுகளும் அதிகமாகும்.

எதிர்கால பயன்பாடு:
இந்த தொழில்நுட்பத்தை சூரிய மற்றும் காற்று சக்தியுடன் இணைத்துச் சம்மேளித்து ஹைப்ரிட் மின்சார அமைப்புகளை உருவாக்கும் திட்டங்கள் ஜப்பானில் நடக்கின்றன. இது மற்ற நாடுகளுக்கும் புதிய முயற்சி எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.

சுருக்கமாக:

  • நடைகள் → மின்சாரம் : மக்கள் நடப்பது மின்சாரமாக மாறுகிறது.
  • தொழில்நுட்பம் : பைசோஎலக்ட்ரிசிட்டி – அழுத்தத்தால் மின்சாரம் உருவாக்கும் முறை.
  • பொருட்கள் : குவார்ட்ஸ், கேராமிக், பாலிமர் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
  • மின்சார பயன்பாடு : எல்.இ.டி, தகவல் திரை, சிறிய சாதனங்கள்.
  • ஜப்பான் உதாரணங்கள் : டோக்கியோ ஷிபுயா ஸ்டேஷன், நரிட்டா விமான நிலையம்.
  • நன்மைகள் : பசுமை சக்தி, கார்பன் குறைப்பு, ஸ்மார்ட் நகரம்.
  • சவால்கள் : ஒவ்வொரு படியிலும் குறைந்த மின்சாரம், அதிக செலவு.
  • எதிர்காலம் : சூரிய, காற்று சக்தியுடன் இணைந்து ஹைபிரிட் மின்சாரம்.

