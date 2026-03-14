இனி இந்தியாவுக்கு பிரச்னை இல்லை... புறப்பட்ட 2 LPG கப்பல்கள் - ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் அனுமதி

LPG Tanks Passes Strait of Hormuz: மத்திய கிழக்கு பெரும் போர் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. சுமார் இரண்டு வாரங்களாக ஈரான் மீது அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் நாடுகள் தாக்குதல் தொடுத்து வருகிறது. இஸ்ரேல் மீதும், மத்திய கிழக்கில் உள்ள அமெரிக்காவின் ராணுவ தளங்கள் மீதும் ஈரான் தாக்குதல் தொடுத்தது.
எகிறும் கச்சா எண்ணெய் விலை
இதுமட்டுமின்றி ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பகுதியில் எண்ணெய் கப்பல் போக்குவரத்தையும் ஈரான் முடக்கியிருப்பதால் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு கடும் எரிபொருள் தட்டுபாடு ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. கச்சா எண்ணெய்யின் விலையும் சர்வதேச சந்தையில் கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருகிறது. போர் தொடங்குவதற்கு முந்தைய நாள் (பிப். 27) அன்று கச்சா எண்ணெய் ஒரு பீப்பாய் 67 அமெரிக்க டாலராக இருந்தது. ஆனால், தற்போது ஒரு பீப்பாய் 90 - 93 அமெரிக்க டாலர் அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியின் வழியாகவே உலகின் 20% எரிபொருள் கொண்டுசெல்லப்படுகிறது. இதனால், கடுமையான எரிபொருள் தட்டுபாடும் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. வீட்டு உபயோக LPG சிலிண்டருக்கு தற்போது பிரச்னையில்லை என்றாலும், இந்தியாவில் வணிக ரீதியான சிலிண்டருக்கு கடும் தட்டுபாடு நிலவுகிறது. போர் தொடரும்பட்சத்தில் நிச்சயம் பெரியளவில் மக்களுக்கு பாதிப்பு உண்டாகும் என கூறப்படுகிறது. எனவே, ஈரானிடம் தொடர்ந்து இந்தியா தரப்பிலும் பேச்சுவார்த்தை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்தியாவை நோக்கி புறப்பட்ட கப்பல்
அந்த வகையில், இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இணைந்து ஈரான் மீதான போரின் மத்தியில் தற்போது, LPG கப்பல் ஒன்று ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடந்து இந்தியாவுக்கு புறப்பட்டு உள்ளதாக Reuters ஊடகம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து அறிந்த நான்கு ஆதாரங்களை மேற்கொள்காட்டி Reuters நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
வெள்ளிக்கிழமை மதியம் இந்த LPG கப்பல் எவ்வித மோதலிலும் சிக்காமல் புறப்பட்டிருப்பதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றொரு LPG கப்பல் ஒன்றும் விரைவில் இந்தியா புறப்பட இருப்பதாக அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவின் ஈரான் தூதர் கருத்து
இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நீண்டகால நட்பு மற்றும் பொதுநலனை கருத்தில்கொண்டு, ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக இந்தியாவுக்குச் செல்லும் கப்பல்களுக்கு ஈரான் பாதுகாப்பான பாதையை வழங்கும் என இந்தியாவுக்கான ஈரான் தூதர் முகமது ஃபதால் கருத்து தெரிவித்திருந்தார்.
கப்பல் போக்குவரத்து குறித்து அவரிடம் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, "ஆம், ஏனென்றால் இந்தியாவும் ஈரானும் நட்பு நாடுகள். எதிர்காலத்தில் அதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். 2-3 மணிநேரத்திற்குள் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். நாங்கள் அதை நம்புகிறோம். ஈரானும் இந்தியாவும் நட்பு நாடுகள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். எங்களுக்கு பொதுவான நலன்கள் உள்ளன. எங்களுக்கு ஒரு பொதுவான விதி உள்ளது" என கூறியிருந்தார். இதைத் தொடர்ந்து, எண்ணெய் கப்பல் ஒன்று ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக இந்தியாவுக்கு புறப்பட்டது உறுதியாகி உள்ளது.
தொடர்ந்து, "இந்திய மக்களின் துன்பம், எங்களின் துன்பமாகும். அது நேர்மாறாகவும் இருக்கிறது. இந்த காரணத்திற்காக, இந்திய அரசு எங்களுக்கு உதவுகிறது. எங்களுக்கு ஒரு பொதுவான விதி மற்றும் பொதுவான நலன் இருப்பதால் நாங்கள் இந்திய அரசுக்கு உதவும் வேண்டும்" என்றார்.
உற்பத்தியை நிறுத்திய கத்தார்
இந்தியா தனது இயற்கை எரிவாயு தேவைகளில் 50% இறக்குமதி செய்கிறது. அதிலும் 20% இயற்கை எரிவாயு கத்தாரில் இருந்து இறக்குமதி செய்கிறது. கத்தாரின் எரிவாயு தளங்கள் மீது ஈரானின் ஏவுகணை தாக்குதல்களுக்கு பிறகு, உலகின் மிகப்பெரும் இயற்கை எரிவாயு ஏற்றுமதி நிறுவனமான கத்தார் எனர்ஜி அதன் உற்பத்திதயை நிறுத்தியிருக்கிறது. இது ஆசிய பிராந்தியத்தில் இயற்கை எரிவாயு விநியோகத்தை பாதித்துள்ளது. இந்த சவாலை சமாளிக்க, நாடு முழுவதும் பல்வேறு துறைகளில் இயற்கை எரிவாயு வழங்கல் மற்றும் பயன்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்களை இந்தியா கொண்டுவந்துள்ளது.
சீராகும் நிலைமை
தற்போது ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவும் எரிபொருள் சுமந்து வரும் எண்ணெய் கப்பல், இந்தியாவுக்கு புறப்பட்டிருப்பதால் எரிபொருள் தட்டுபாடு குறையும் சூழல் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தியாவின் எரிசக்தி கையிருப்பு குறித்த விவரங்களை பகிர்ந்துகொண்டது. இந்தியாவின் 70 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான கச்சா எண்ணெய்யை ஹார்முஸ் ஜலசந்திக்கு வெளியே உள்ள பாதையின் வழியாகவே இறக்குமதியாகின்றன. கச்சா எண்ணெய் நிலைமை சீராக உள்ளது என்று இந்திய உயர் அதிகாரி தெரிவித்திருந்தார்.
